منتدى البيت العربي يعقد محاضرة بعنوان "خرافة طقوس الكتابة"

استضاف منتدى البيت العربي الثقافي مساء الخميس الدكتور غسان عبد الخالق في محاضرة بعنوان خرافة طقوس الكتابة أدارت المحاضرة الأديبة ميرنا حتقوة.

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وقالت حتقوة "إذا أردنا الحديث عن الكتابة عموما نقول إن الكتابة هي العالم الذي وجد فيه الكثير منا ضالته ، عندما أقرأ لكاتب جيد أو يجيد الكتابة فإنني أشم رائحة الأمكنة والفصول التي يتحدث عنها أرى المطر والشمس والنوافذ والناس أسمع ضجيج المعارك والخطابات ألمس حنين قلوب أبطال الكتب يستطيع هذا الكاتب أن يأخذني إلى عوالمه".

وأضافت، أن الكتابة تحتاج إلى الكثير من المعرفة والقراءة والموهبة والمهارة والدربة الكتابة هي العالم الذي وسعنا عندما ضاقت بنا الدنيا واختارت من سيرة الدكتور عبد الخالق الحافلة بالإبداع والعطاء ما قدمته به فهو من مواليد الزرقاء حاصل على دكتوراة في النقد من الجامعة الأردنية أستاذ دكتور في قسم اللغة العربية في جامعة فيلادلفيا عضو في الكثير من لجان التحكيم والجوائز المرموقة داخل الأردن وخارجه.

صدر له العديد من المؤلفات في السرد والفكر والنقد وأدب الحوار نذكر منهم : كتاب سرَّ من رأى وهو رحلة روائية صدرت عام ٢٠٢٢ ومما صدر له في النقد كتاب خرافة النقد العذري وفي أدب الحوار صدر له بساط الكلام ، له ٣٤ بحثاً محكماً منشوراً.

وقالت، إننا نتحدث عن أكثر من مئة كتاب متنوع وأضافت أن للدكتور فلسفة خاصة بالكتابة وله علاقة خاصة مع الورق والقلم والوقت وأضافت يقولون أن للكتابة طقوساً ونسمع الكثير مما يصدق ومما لا يصدق لأن بعض الكتّاب يكثرون الحزّ ولكن يخطئون المفصل كما يقولون وسألت الدكتور هل لطقوس الكتابة خرافة.

بدأ الدكتور بالحديث بداية شكر المنتدى ورئيسه الأستاذ صالح الجعافرة والحضور واستهل حديثه حول خرافة الإلهام والإبداع عند اليونان وقال، إن السردية اليونانية تجرد الشاعر من سردية الإبداع وأن الإلياذة والأوديسة وهوميروس مزيج من الخيال والواقع.

وأضاف أن أفلاطون طرد الشعراء من الجمهورية واتهمهم أنهم أفاقون ، وبوجه عام السردية اليونانية تجرد الشاعر من قصدية الإبداع وتظهره مجرد وسيط أو وسيلة لكائنات ماورائيةأما العرب يقولون قديما أن وادي عبقر موطن شعراء الجن ولكل شاعر في العصر الجاهلي رأي.

كما تحدث الدكتور وقال على الرغم مما يحفّ بصحيفة بشر بن المعتمد التي وردت في البيان والتبيين من تساؤلات- مثل التساؤل عن مصدرها واسم مؤلفها الحقيقي- فإن الجاحظ( ت ٢٥٥ هجري ) بواقعيته المعروفة ؛ لم يدّخر وسعاً لتأكيد واقعية فعل الإبداع والكتابة ومسؤولية المبدع عن نجاح أو فشل محاولاته .

وأضاف على الرغم من كل ما أنجزه الإسلام على هذا الصعيد ؛ فقد ظل هناك انشداد لأسطورة الشاعر المسكون بشيطانه : - ابن شُهْد (ت ٤٢٦ هجري) في رسالة التوابع والزوابع ؛ حيث تحاور مع شياطين الشعراء والكتّاب ! وثانيا أبو العلاء المعري (ت ٤٤٩ هجري ) في رسالة الغفران ؛ حيث التقى شعراء الجن وحاورهم ! وأضاف أن الغرب في العصر الحديث اتجه إلى عقلنة فعل الكتابة بأنواعها، وأنتج سردية واقعية مفادها أن الكتابة ضروب من الإصرار والمواظبة أما المشرق العربي في العصر الحديث اتجه إلى إعلاء وأسطرة فعل الكتابة بأنواعها، وأنتج سردية رومانسية جداً تهدف إلى إضفاء هالة مقدّسة على الكتابة والكاتب ، وقد تحالف كل من الكّتاب والقرّاء ووسائل الإعلام على ترويجها وترويج صورة نمطية أبعد ما تكون عن الواقع .

وأخيراً بدأنا بالخرافة وننهي بالخرافة مع فرويد ( ت ١٩٣٩م) في مقارباته المشهورة لفعل الإبداع ؛ حيث عدّ ( انطلاقاً من أساطير أوديب ونيرسيس ) الإبداع بأنواعه ، ضروباً من السعي لامتلاك التوازن المطلوب جرّاء الاصطلاء الشديد بمشاعر الحرمان والكبت الجنسي.

وختاما سأل الدكتور ما الكتابة إذن ... بعيداً عن كل الخرافات المرتبطة بطقوسها ؟ وأجاب بأنها هي امتلاك الجرأة على الجلوس أمام الآلة الكاتبة أو الحاسوب أو المحمول يومياً دون كلل أو ملل ، وتقبل حقيقة أن ما نكتبه قابل للتحسين أو الشطب من خلال المراجعة وباختصار فإن الكتابة هي احترافها ! ثم تحدث أخيرا كيف يصنعون الكتّاب في الغربشارك الحضور بمجموعة من المداخلات والأسئلة.