منتدى البيت العربي يعود لإطلاق مبادرة " الصيف لا يحلو الا بمكتبتي"

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يطلق منتدى البيت العربي الثقافي من جديد مبادرة "الصيف لا يحلو إلا بمكتبتي" التي بدأ العمل عليها في العام ٢٠١٨ ، حيث ستتم مباشرة برنامجها وجولاتها الجديدة في الخامس والعشرين من شهر تموز الجاري حتى نهاية شهر آب ، وذلك بالتعاون مع دائرة المكتبات في أمانة عمان الكبرى وبدعم من البنك الأردني الكويتي .وستقام الفعاليات في عشر مكتبات أطفال تابعة لأمانة عمان في العاصمة الأردنية ، وسيكون هنالك يوم ثقافي مفتوح متكامل يشتمل على نقاش تفاعلي بين رواد المكتبة من الأطفال وأعضاء المبادرة يتضمن قصصا ومسابقات وتقديم جوائز ، وتختتم بفقرة الرسم على الوجوه ثم الإعلان عن مسابقة القارئ الصغير وشروط المشاركة فيها.أما البرنامج فإنه يهدف إلى الارتقاء بذائقة القراءة للأطفال وجعل الكتاب صديقا لهم ، وتضم المبادرة فريق عمل متكامل وعلى درجة عالية من الخبرة والكفاءة التدريبية و المهنية و إداريين وأدباء من مؤلفي الكتب القصصية ومدربي تنمية بشرية و بعض الفنانين .وتتميز المبادرة لهذا العام ٢٠٢٣ بإنها ستنتقل بالاضافة الى العاصمة عمان إلى المحافظات الأردنية في إربد ومعان والبتراء والكرك والمفرق والسلط والزرقاء ، وتكون محطاتها كما هو معد لها في البرنامج في الأماكن التالية ؛ مكتبة حديقة إعمار إربد ، بلدية حوشا ، بلدية أم الجمال ، نادي الإبداع في الكرك ، مكتبة بلدية مؤته والمزار ، مركز البترا الثقافي ، مكتبة بلدية السلط ، بلدية سهل حوران ومركز الأميرة سلمى التابع لمديرية ثقافة الزرقاء.ويقدم المنتدى العربي وفريق المبادرة الشكر والامتنان للشركاء والداعمين وهم البنك الأردني الكويتي وأمانة عمان الكبرى وزارة الثقافة ممثلة بمديرية ثقافة الزرقاء ومديرية ثقافة الكرك ومشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي ودارة المشرق للفكر والثقافة ومركز بيت العلاج الوظيفي ونادي الابداع - الكركوجميع من كان له دور في دعم المبادرة والإسهام في استمراريتها ونجاحها.