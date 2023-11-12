منتدى البيت العربي يقيم أمسية تضامنية مع أحداث فلسطين

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نظم منتدى البيت العربي الثقافي أمسية شعرية تضامنية مع أهلنا في فلسطين وغزة الصمود، تم استهلالها بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، ثم تلاها قراءات شعرية عدة لنخبة من الشعراء والشواعر عبروا فيها بقصائد وارفة عما يختلج صدورهم من ألم ما يعانيه أهلهم في فلسطين وغزة، وأمل بنصر يعيد للأمة أمجادها ويفك القيد عن المسجد الأقصى المبارك.شارك في الأمسية التضامنية الشعراء :د. أنور الشعر ود. محمد غسان الخليلي ومحمد الفراية وريما البرغوثي ومحمد كنعان وقاسم دراغمة ثم فاضت قرائح الشعراء محمد بوعوني الطورة وسمية الحمايدة ود. علي الشوابكة و مختار العالم وحسن النبراوي في جو مفعم بمشاعر جياشة من قبل جميع الحضور والمشاركين.هذا وقد أدار دفة هذه الأمسية الشعرية التضامنية الشاعر شفيق العطاونة الذي أثنى على هذه المبادرة من منتدى البيت العربي الثقافي، كما شكر الحضور والمشاركين وابتهل بالدعاء لأهلنا في فلسطين وغزة الصمود وحيا الوقفة الداعمة دوما من وطننا الأردن لأهله في فلسطين.