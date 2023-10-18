أحمد التميمي

اضافة اعلان

إربد - منح الشاعر محمود فضيل التل، جائزة "عرار للإبداع الأدبي" للعام 2023 عن حقل الشعر، والذي نظمتها جامعة اليرموك من خلال كرسي عرار للدراسات الثقافية والأدبية بالتعاون مع مؤسسة إعمار إربد.ورعى الاحتفال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، بحضور رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد.في البداية، قرأ الحضور سورة الفاتحة على أرواح شهداء الأردن وفلسطين والأمتين العربية والإسلامية. وقال الروابدة: "إن اليرموك كانت وستبقى على عهدها مركز إشعاع حضاري ورمزا كبيرا، كما وأنها تحتضن كرسي عرار للدراسات الأدبية، عرار الأردني الفلسطيني الهوى الثائر على الظلم والعدوان".وأضاف، "يأتي هذا الاحتفال اليوم تقديرا لشاعر قضى، وشاعر يحمل الراية، بينما أهلنا في غزة يسطرون ملحمة لم يتوقعها أحد، مؤكدا أن قلوبنا وقدراتنا مع الأهل في فلسطين، كما كنا منذ إرهاصات القضية، سنبقى على العهد حتى التحرير".وأشار الروابدة، إلى أن عرار يضيف إلى إبداعاته، أن ينجب أبا مصطفى "وصفي"، القامة الأردنية التي لا تعلو عليها قامة، صدقا في المواقف، والتزاما مع الأهل كل الأهل، وعملا أمينا شريفا، دخل القلوب في حياته وأغلق على نفسه القلوب بعد استشهاده في سبيل الأردن وفلسطين.وتابع: أما "محمود الفضيل التل"، المحتفى به، الفائز بجائزة عرار، فقد كان موظفا حكوميا ارتقى مدارج الوظيفة حتى وصل قمتها، وكان العامل المجد الأمين على مسؤولياته ينشد الحق في جميع قراراته، وكان في الوقت نفسه، يبعث بعض شعره في وسائل الإعلام ثم جمعه في دواوين درستها لجنة الجائزة فأكرمته وقدرته.من جهته، أكد مسّاد، أن جامعة اليرموك ومنذ انطلاقتها المباركة قبل 47 عاما، ظلت على الدوام وستبقى تقوم بواجبها فيما يخص تعزيز الحياة الثقافية في أردننا الغالي، مبينا أن السبيل إلى إنجاز هذا الواجب يتجلى بأفضل صوره وهو الاحتفاء بكبار المبدعين، ممن أثروا حياتنا الثقافية وأسهموا في إغناء وجداننا بجميل إبداعهم وروعة عطائهم.وتابع: تأتي جهودنا في إقامة الفعاليات وإحياء المناسبات الجليلة وتكريم الرموز من هؤلاء الكبار في حياتهم ما أمكنتنا الظروف، تكريما يحمل معنى الوفاء وتعظيم العطاء، بكل أبعاده المادية والمعنوية، ولا سيما، العطاء الذي يخاطب أرواحنا، ويرسم معالمَ وجداننا، ويبعث إشراقات الجمال في نفوسنا، ذلك الإبداع الأدبي، ولا سيما الإبداع الشعري منه.وأضاف مسّاد، نجتمع اليوم لنكرم شاعرا كبيرا، ورمزا مضيئا في سماء شعرنا الوطني، هو شاعرنا الكبير محمود فضيل التل، الذي اختارته جامعة اليرموك من خلال كرسي عرار للدراسات الثقافية والأدبية، لنيل جائزة عرار للإبداع الأدبي للعام الحالي في حقل الشعر، ضمن إجراءات تم فيها التقيد الدقيق بالأسس الناظمة لهذه الجائزة الصادرة بموجب تعليمات الكراسي العلمية المعمول بها في الجامعة.وتلا رئيس لجنة تحكيم الجائزة – أستاذ الشرف في جامعة اليرموك الدكتور عبد القادر الرباعي، قرار اللجنة بمنح الجائزة للشاعر التل، مبينا أن اللجنة درست الأسماء المقترحة من كرسي عرار، وأقرت بأن أصحابها ذوو كفاءة عالية في الشعر، ومن الصعوبة بمكان اختيار أحدهم للجائزة فكلهم موهوبون وذوو حضور طاغ في المشهد الإبداعي الأردني.وقال عضو مجلس إدارة مؤسسة إعمار إربد/ المدير التنفيذي المهندس منذر بطاينة: "إن مجلس المؤسسة، وتطلعا منه لأداء مسؤولياته على الوجه الأكمل، قام بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من المؤسسات الوطنية وفي طليعتها جامعة اليرموك، مشيرا إلى أن بنود هذه المذكرة ركزت على تمكين المؤسسة من الاستفادة من مشاركة العاملين في الجامعة بجهود اللجان المشكلة في المؤسسة، وكذلك مشاركة ومساهمة المؤسسة بالمشاريع الريادية ذات النفع العام".وتابع: قامت جامعة اليرموك ومن خلال كرسي عرار بإطلاق هذه الجائزة الرائدة، وهي الجائزة الأولى والوحيدة على مستوى محافظة إربد التي تعنى بمجالات الإبداع الأدبي (الشعر، القصة، الرواية والنقد الأدبي)، والتي من شأنها تشجيع وتحفيز المبدعين وإثراء الإنتاج الأدبي في المحافظة، حيث إن المؤسسة تولي اهتماما خاصا بالنشاط الثقافي، ومن باب تنويع أبواب المسؤولية المجتمعية للمؤسسة، فقد قرر مجلس الإدارة في العام 2019، بالموافقة على تقدیم الدعم الكامل لقيمة الجائزة النقدية (حصريا) طيلة سنوات تقديمها، وعليه تم تقديم هذا الدعم للدورتين الأولى (2021) والدورة الثانية في العام (2022)، ولهذه الدورة الثالثة.وأشار شاغل الكرسي الدكتور نبيل حداد، إلى أننا نجتمع اليوم لنكرم مبدعا كبيرا خاض بشاعريته الفذة في مختلف ألوان الشعر العربي وأشكاله وموضوعاته.وأضاف، أننا نتطلع إلى أن يفيَ هذا التكريم بجزء من تطلع الكرسي نحو إبراز الحركة الثقافية في بلادنا العزيزة، وتكريم أعلام هذه الحركة ممن كان لهم باع طويل في الإسهام الجليل في كتابة صفحاته المشرقة والتغني الجميل بأمجاد الوطن بأحرف من معدن الفن النفيس الجميل والبلاغة العربية الأصيلة بأنصع صورها وأنقى مقاصدها.ولفت حداد، إلى أن مجلس جائزة عرار للإبداع الأدبي مع التزامه بالأسس المقرة، وانطلاقا من حقيقة تاريخية أساسية ترى أن الشعر هو فن العرب الأول، وأنه في العصر الحديث تحديدا، بات لهذا الفن أفضاله ومآثره على النهضة العربية الحديثة الفكرية والثقافية.كما وتخلل الاحتفال، عرض فيديو تناول حياة الشاعر محمود فضيل التل ومسيرته الأدبية. يذكر أن لجنة تحكيم الجائزة، ضمت كلا من رئيس قسم اللغة العربية وآدابها الدكتور بسام قطوس، والدكتور عمر العامري من قسم اللغة العربية وآدابها.