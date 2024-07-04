"من عكا إلى تكساس" يجمع السير النادرة لفلسطينيي القرن التاسع عشر

عزيزة علي

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عمان- صدر عن المركز العربي للدرسات كتاب بعنوان "من عكا إلى تكساس- مذكرات قسطنطين أسعد سيقلي 1861-1928"، حققها ووضع حواشيها وقدم لها تيسير خلف، ويتضمن كتابة تواريخ العائلات التي تحرص على الهوية العربية.ويعد هذا الكتاب من كتب السير النادرة لفلسطينيي القرن التاسع عشر؛ حيث جاء في هيئة مذكرات خطها قسطنطين أسعد سيقلي، وسجل فيها أحداث الفترة الممتدة بين 1861-1928، وقد حققها وقدم لها تيسير خلف، كما تندرج هذه المذكرات ضمن النمط المؤرخ للعائلات، إذ يوثق صاحبها ظروف عائلة سيقلي، متطرقا إلى أصلها وجذور تسميتها، ويسلط الضوء على أبزر الأحداث التي عاشتها عائلته ومحيطها؛ فيذكر قسطنطين أحوال ولاية سورية العثمانية عموما، وخاصة الجليل الفلسطيني، مركزا على عكا، في تلك الفترة، ساردا عن المناصب الإدارية المهمة التي تولاها الجيل الثاني من عائلته بعد سن قانون الولايات العثماني في العام 1864، إذ عملوا مترجمين وإداريين في مركز الولاية والمتصرفيات والقنصليات الأجنبية، مفضلا في بعض المشاريع، مثل: تشكيل فريق مرمح الخيل العثماني، ومشاركته في معرض شكاغو الكولومبي الشهير، وشكرة الرزي في طرابلس الشام، كذلك مشروع حماما الحمة الذي أداره أخوه راجي سيقلي.ولا يغفل عن تدوين اهتمامات ذلك الجيل من عائلته بالعمل الثقافي والأهلي. كذلك يتطرق قسطنطين سيقلي إلى ظروف الهجرة العربية المسيحية إلى أميركا في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، فيخوض في تجربة الهجرة إليها، وما رافق ذلك من ظروف تعكس الحالة الاجتماعية والاقتصادية العامة في تلك الفترة، وقسطنطين سيقلي هو كاتب وروائي سوري من أصل فلسطيني، درس الصحافة في كلية الآداب جامعة دمشق، وعمل محررا في صحف ودوريات عربية، وباحثا متفرغا في مركز الشرق للدراسات في دمشق.جاء الكتاب في عشرين فصلا وخمسة عشر ملحقا تتمحور حول مذكرات مسيحي فلسطيني مخضرم، عايش الفترتين السلطانية والتنظيمات، ويتناول فيها نُبذا من حياة عائلته وحياته الشخصية ونجاحاته وهجرته، وظروف السلطنة خلال الفترة الانتقالية وحياة المسيحيين فيها، متطرقا إلى هجرته وظروفها، وإلى هموم العيش في أميركا، وإلى بعض الحديث في السياسة، والجمعيات، والقوانين الانتقالية، والعلاقات العربية- العثمانية.محقق الكتاب تيسير خلف، يقول في تمهيده للكتاب، إنه تعرف إلى مذكرات قسطنطين بن أسعد سيقلي، أثناء بحثه في المصادرة الأولية أثناء كتابته روايته التاريخية "عصافير داروين"، فيما نشر المؤرخ الأردني رؤوف أبو جابر، صورة عن هذه المذكرات في كتابه آل الصيقلي: انتماء أصيل في شمال فلسطين، وذكر أنه اعتمد عليها في الكثير من تفاصيل كتابه، متبنيا فرضية الأصل الروسي لعائلة سيقلي، وهي باعتقاد خلف غير صحيحة، مبينا ذلك في دراسة مخطوط هذه المذكرات، الذي أشار إلى نقل قسطنطين هذه المعلومة عن حبيب بن خليل سيقلي أحد أقربائه.يقول المؤلف إنه حصل على صورة أكثر وضوحا للمذكرات من أبو جابر، الذي كان حصل عليها من صديقه ميشيل سليمان سيقلي، "فحين باشرت بقراءة المخطوط، تبين لي أنه يحتوي على معلومات غاية في الأهمية، عن أحوال الجليل الفلسطيني خصوصا، وولاية سورية العثمانية على وجه العموم، كتبها شخص مثقف، درس في أفضل مدارس الولاية في ذلك الزمن "المدرسة الوطنية في بيروت، ومدرسة عين طورا في جبل لبنان"، وبدأ بدراسة الطب في الكلية البروتستانتية السورية "الجامعة الأميركية في بيروت لاحقا"، ثم عمل موظفا رفيعا في شركة الرزي أو الريجي "حصر التبغ"، مديرا لمديريات عكا وطرابلس الشام، وعرضت عليه مديرية بغداد، لكنه رفضها، وساهم في العمل الثقافي والأهلي الجمعياتي إلى جانب شقيقه راجي، خصوصا في الجمعية الأدبية في عكا التي تحولت، في فترة لاحقة، إلى جمعية خاصة بطائفة الروم الأرثوذكس لأسباب شتى".كما تتضمن هذه المذكرات، بالإضافة إلى كل ذلك، معلومات مهمة عن ظرف الهجرة العربية المسيحية إلى أميركا في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وهي معلومات من النادر أن تقرأ عنها في مذكرات مهاجر عربي من ذلك الزمن، بهذه التفاصيل المسهبة، وفق خلف، الذي يبين أنه عندما بدأ في تحقيق هذه المعلومات تحقيقا علميا معلومات بالغة الأهمية عن أحوال الجليل الفلسطيني وولاية سورية العثمانية، التي نقلها شخص عالي الثقافة درس الطب وساهم في العمل الأهلي الجمعياتي.ويتابع المؤلف "روى قسطنطين في مذكراته قصة أول فرقة مسرحية في فلسطين، وعدد المسرحيات التي مثلتها وأسماءها بين العامين 1880 و1883، ومعلومات مهمة عن ظروف الهجرة العربية المسيحية إلى أميركا في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بتفاصيل مسهبة من النادر إيجادها في مذكرات مهاجر عربي من ذلك الزمن، فقد كتب هذه المذكرات بين العامين 1926 و1928 بلغة عربية فصيحة تنتمي إلى طرائق الإنشاء السائدة وقتذاك، ولذلك يمتلئ نصها بصياغات تركيبية وإملائية لم تعد مستخدمة في لغتنا المعاصرة، فحافظ المحقق على صياغات قسطنطين إلى حد بعيد، كاستعماله لغة التسهيل عوض الهَمز (الرياسة، الرايق، فايقة ... إلخ)، وبعض الألفاظ العامية، مثل: "عوينات، الفاردة، شختورة"، وعلى كلمات بصبغتها التاريخية، مثل: "غرش، فرنساوية" وغيرهما".ثم يتحدث خلف عن مصادر قسطنطين في كتابة مذكراته، قائلا إنه اعتمد فيها على ذاكرته وما سمعه من والده، ولذلك لم يكن قادرا على تعيين بعض التواريخ التي لم تسعفه بها ذاكرته، فاستدرك المحقق بعض هذا، متحققا من بعض ما شكك قسطنطين في حدوثه وفي نسبته وتاريخه استنادا إلى وثائق وكتب وصحف موثوقة، وحقق في الهوامش كثيرا من الأماكن والشخصيات التاريخية التي وردت في المخطوط، ثم أتبَع المذكرات بنوعين من الملاحق: الأول للتقارير ومقالات الصحف حينها، والثاني لوثائق عثمانية بنسختها الأصلية تتبَعُها ترجمات للمحقق. كما أن قسطنطين لم يعتمد التسلسل الزمني في كتابة مذكراته، بل قسّمها أجزاء ذات أرقام تسلسلية وتحت معظمها عنوان رئيس ثم عناوين فرعية، فحوّلها إلى فصول بعنوان رئيس لكل منها، ما عدا الفصل الثاني، الذي أضاف إليه عنوانا كان قسطنطين قد ترك ذكره.ويشير المؤلف إلى أنه بعد هجرة والد قسطنطين أسعد سيقلي من الناصرة إلى حيفا بعد خروج قوات إبراهيم باشا نهائيا من سورية العام 1841، عمل في مينائها بتجارة الحبوب، قبل أن ينتقل بعد العام 1865 إلى عكا، التي كان مرفؤها في ذلك الوقت منفذا تجاريا لبلاد حوران وما جاورها في الداخل، فتوسعت تجارته، وراكم رأسمال معتبرا، واشترى أراضي واسعة، منها إحدى دور والي عكا السابق عبد الله باشا، كما أصبح ملتزما لتجارة التجزئة، ولضرائب الأسماك المفروضة على الصيادين، فأصبح من أصحاب الشأن في الجليل ومن أبرز الوجوه الأرثوذكسية فيها.ويعتبر خلف أن هذه المذكرات تدل على المنشأ الفلاحي لعائلة سيقلي، فتذكر علاقة أفرادها الطيبة أثناء صعودها المالي وبعده مع مزارعي أراضيهم، ما يدل على بعدهم عن ممارسة تقاليد إقطاعية كالتي تشهدها الأرياف المصرية والحلبية، على سبيل المثال، فالمذكرات تحدثنا عن علاقة أشبه بالعائلية بين والد قسطنطين وعمه صالح وبين المزارعين، ومشاركتهم المناسبات الاجتماعية لكلا الطرفين، وتولي قسطنطين نفسه قضايا لفلاحي قرى ناحيته حين أصبح محاميا ضد فؤاد سعد، أحد ملاكي حيفا الكبار ونخبها، إضافة إلى اتصافهم بالتعصب للعائلة ورابطة الدم والقرابة، والتعاضد الأسري، والمبالغة في إظهار الحزم، والكرم الحاتمي، وكلها صفات تدل على الأصل الفلاحي الذي نتحدث عنه.ويبين المؤلف أن المذكرات تتطرق أيضا إلى اندماج أبناء العائلة المتلقين التعليم العالي في البيروقراطية العثمانية بعد سَن قانون الولايات العثماني (1864)، مترجمين في مركز الولاية والمتصرفيات والقنصليات، أو أعضاء في هياكل الدولة والمتصرفيات والأقضية الإدارية، أو مساهمين في تنفيذ توجيهات مدحت باشا بتأسيس العمل الجمعياتي، إذ أسس راجي سيقلي (أخو قسطنطين) أول جمعية ثقافية في فلسطين باسم "الجمعية الأدبية" (1880)، ومن رحمها ولدت الفرقة المسرحية الأولى في فلسطين التي كان قسطنطين بطلها ونجمها الأول. اللافت أن "الجمعية الأدبية" التي يشي اسمها بالبعد عن الهوية الطائفية سميت بعد عام واحد من انطلاقتها باسم طائفي هو "الجمعية الخيرية للروم الأرثوذكس"، وفي تغيير ثالث إلى "جمعية إغاثة المسكين" النسوية.وفي المجال الثقافي، يوضح خلف أن راجي سيقلي كان عنده طموح ثقافي كما هو حال مثقفين كبار كثيرين أمثاله، كما ورد في المذكرات، أن هذا الطموح كان أكبر من واقع مدنهم، وبحجم ولاية سورية كلها، وليس أدل على ذلك من مشروع راجي الكبير بتأسيس فرقة مسرحية كبرى تمثل قصص أبطال العرب في ميادين خيل، وملاعب شاسعة، يشارك فيها مئات الفرسان من الفلاحين والبدو، ويصنع إكسسواراتها حرفيون من مدينة دمشق، وهي التجربة اللافتة التي حظيت برعاية السلطان عبد الحميد شخصيا، حتى نالت اهتمام الجمهور الأميركي، الذي استقبل الفريق الفلسطيني الضخم في شيكاغو في العام 1893، وبعد عودة راجي من أميركا في العام 1894، حلم بتأسيس مجلة عربية ساخرة متخصصة في فن الكاريكاتير، لكنه لم يحقق حلمه إلا في القاهرة مطلع القرن العشرين.