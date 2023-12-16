"من مسافة صفر".. ديوان شعري يحتفي بالمقاومين الغزيين

عزيزة علي

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عمان- صدر بدعم من وزارة الثقافة؛ عن دار الخليج للنشر والتوزيع ديوان شعري بعنوان "مِن مَسَافَةِ صِفْرٍ" للشاعر سعيد يعقوب، يتضمن الديوان "45، خمسا وأربعين قصيدة".أهدى الشاعر الديوان "إلى أرْواحِ الشُّهَداءِ الذِينَ ارْتَقَوْا إلَى السَّمَاءِ ... إِلى رِجالِ المُقاومَةِ الأَشَاوِسِ الذِينَ صَمَدُوا كَالجِبالِ الشَّاهقَةِ ورَدُّوا المُحْتَلَّ الصُّهْيُونِيَّ على أعْقابِهِ يَجُرُّ أذْيالَ الهَزيمَةِ والخَيْبةِ والمَذَلَّةِ..إِلى أهْلِ غَزَّةَ العِزَّةِ الذِينَ احْتَضَنُوا رِجَالَ المُقاومَةِ وتَشَبَّثُوا بتُرابِ أرْضِهِمْ وصَمدُوا تحْتَ القَصْفِ الصُّهْيُونِيِّ الوَحْشِيِّ... إلى الأسرى المحررين من سجون الاحتلال الصهيوني... وإلى المناضل الملثم (إبو عبيدة)..إِلى الشُّرَفاءِ والأَحْرارِ في العَالَمِ الذِينَ سانَدُوا ودَعَمُوا القَضِيَّةَ الفَلَسْطِينِيَّةَ العادِلَةَ".حول عنوان الديوان قال الشاعر في تصريح خاص لـ "الغد"، إن هذا العنوان جاء "بعد أن أثبتت المقاومة الفلسطينية قدرتها على المواجهة من مسافة صفر هذا المصطلح الإعلاميّ والعسكريّ الذي أصبح أكثر تداولا في وسائل الإعلام الذي يعبّر عن رباطة الجأش والثبات والبطولة والصمود التي يتحلّى بها رجال المقاومة في الدّفاع عن حقّهم في الوجود، هذا الحق الذي تحاول أن تنزعه عنهم آلة الحرب الصهيونيّة، من هنا جاء هذا العنوان الأكثر شيوعا على الألسنة".وأضاف يعقوب الديوان يوثق للعمليّة البطوليّة للمقاومة الفلسطينيّة في السّابع من أكتوبر، بكلّ أبعادها وتجلّياتها، وما تلاها مِن عُدوان تعرّض له قطاع غزّة، حيث مارست العصابات الصهيونيّة، عبْرَ أحدث الأسلحة الفتّاكة، أبشعَ جرائم الحرب، التي طالت المدنيين وارتقى بسببها عدد كبير من الشهداء، جُلُّهم من الأطفال والنّساء والمرضى وكبار السّنّ ودُمِّرت فيه مراكز الإيواء للنازحين والمستشفيات والمدارس، العدوان الذي قامت به آلة الفتك والدمار الصهيونيّة لم يترك مكانا آمنا يلوذ به المدنيّون العُزَّل، بعد قطع الكهرباء والماء والدواء عن الغزّييّن وقصف المخابز وخزانات المياه وتدمير ممنهج ومتعمد للبِنى التحتيّة، ممَّا أدَّى إلى تعاطف عالميّ غير مسبوق شهدته شوارع مدن العالم عبر مسيرات ومظاهرات ووقفات احتجاجيّة، على هذه الممارسات الوحشية للاحتلال الصهيونيّ ومطالبات واسعة للوقوف إلى جانب الشّعب العربيّ الفلسطينيّ.وحول الثيمة التي تحملها قصائد الديوان قال الشاعر يحمل العديد من الثيمات ولكن "الثِّيَمة الرّئيسة التي جاءت في هذه القصائد هي (تمجيد المقاومة ورجالها)، باعتبارها فعلا مشروعا للدفاع عن النفس والوجود والحقوق، وإعلاء قيمة الشّهادة والتغنّي بالشّهداء، وتصوير جرائم المحتلّ الوحشيّة، وإبراز قيمة الصُّمود والتشبُّث بالأرض، وعدم مغادرتها والهجرة منها بالرغم من الظروف القاسية التي أوجدها المحتل لهذا الغرض، والتبشير بالنَّصر وبثِّ الأمل بقرب التحرُّر، والسُّخرية من المحتلّ الذي ظهر جبنه وهشاشة جنوده أمام ضربات المقاومة من مسافة صفر".كتب مقدمة للديوان مدير مركز دراسات القدس في عمَّان الدكتور زياد أبو لبن؛ الذي يقول "يُعدّ الشاعر سعيد يعقوب من أكثرِ الشُّعراءِ الأردنيِّينَ غزارةً في إنتاجِهِ الشِّعريِّ، ومِن أكثرِهم إخلاصًا لِلقصيدةِ العَموديَّةِ أو شعْرِ الشَّطرين، وهذا الإخلاصُ سببُهُ ذائقتُهُ الشِّعْريَّةُ التي تَعلّقَتْ بالشِّعْرِ العربيِّ القديمِ، ومَرْجعيَّاتِهِ التُّراثيَّةِ التي حافظتْ على الُّلغةِ نظمًا ونَثرًا، وانتصرَتْ لِلمُفْردةِ التي تَنْحَتُ مِن الُّلغةِ جماليَّاتِ الصُّورةِ وعُمقِ المعنى، أمامَ هذا الاعوجاجِ الذي أصابَ شُعراءَ الحدُاثَةِ أو ما بعْدَها، وأصبَحوا رهينةَ ابْتذالِ المعنى وركاكةِ الأسْلوبِ". ويرى أبو لبن أن ديوان "مِنْ مَسَافَةِ صِفْرٍ"، يُحيلنا إلى العُدوان الصُهيوني على غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى"، كما يحمل الديوان دلالةً تُفضي إلى العمليَّاتِ البُطوليَّةِ التي يقومُ بها مُقاتلو المقاومة في مُواجهَةِ آلةِ الحَرْبِ الصُّهيونيَّةِ وجْهًا لِوَجْهٍ، وقد شاعَتْ عِبارَةُ "مِنْ مَسَافَةِ صِفْرٍ" في المُصْطلَحِ العسْكرِيِّ والإعْلاميِّ، وأخذَتْ بُعدًا آخرَ بينَ النَّاسِ في تَداوُلِ يوميَّاتِ الحرْبِ، هذا البُعدُ أذْكى رُوحَ المُقاومةِ وكَسَرَ أُسْطورَةَ الجيشِ الصُّهْيونِيِّ الذي لا يُقهرُ.ويشير أبو لبن إلى أن قصائد الديوان تحتفي بمقاومة الغزيين للعدوان الصهيوني، وما تحمله من آيات النصر وشرف التضحية ونيل الشهادة، وإن التاريخ شاهد حاضرٌ على هزيمة العدُو وانتصار إرادة الفلسطيني، بعد الخذلان والذُل العربي ودعاوى التطبيع مع العدو الصهيوني، وما أصاب الناس من قنوط، كلُ هذا وغيرهُ جاء عُقب هزيمة الجيوش العربية في ثلاث حُرب متوالية.ويقول أبو لبن إن قصائد هذا الديوان بلغت مكانتها في نفس القارئ، وهي تستعيدُ صُور البطولة في حرب مستعرة بل في إبادة جماعية، ارتقت فيها الأنفس لمنازل الشهداء، ودمار حول المدن والقرى والمخيمات، حيث استطاع الشاعر من خلال قصائده أن يشكل صوتا منفردا في هذا الباب، باب الشعر المنبري الذي يسهل حفظه وتناقله على الألسنة، ولا يخفى على القارئ هذا النمط من الشعر التحريضي بما ينطوي عليه من الحماسة وإثارة المشاعر، لرفع الروح المعنوية وإعلاء الهمم ومقاومة المحتل، فالحرب التي يشنها العدو على غزة تفرض على الشاعر لغة الخطاب الشعري، وتبرز الصورة الشعرية المتلاحقة في جميع قصائد الديوان، مما يرفع من مستوى المضمون لجلالة حدث المقاومة نفسه.ويشير أبو لبن إلى قصائد من الديوان منها "هُلُكُوستُ غزة"، وقصيدة "طوفان الأقصى"، حيث تزخران بجماليات اللغة، التي تجعل من النص الشعري نصا حيويا مشتبكا مع عناصر الدلالة الشعرية، وإن السردية الشعرية تميط اللثام عن فعل الغُزاة مُقابل فعل المقاومة، فالصورة الإيجابية من بُطولة وشهادة وصُمود وتحد تقابله الصورة السلبية من هزيمة ودمار وقتل ودماء، تلك الصور مجتمعة تحفل بمناخات بروز شعر المقاومة من جديد.ويرى أبو لبن أن الشاعر أسهم في تقديم شعر مقاوم يحمل متواليات حسية وفكرية، بل يتداخل الحسيُ والفكري معا، ومنح النص الشعري تنوعا وتجديدا. حيث يقول الشاعر "هذي هي الهُلُكُوستُ لا ما بالغُوا/في نسجه كذبا ولا ما زوروا/ وجرائم للحرب لم يسمع بها/ أحد ولا هي عن (هُلاكُو) تُؤثرُ".وخلص أبو لبن إلى أن الشاعر يحفل في هذا الديوان "من مسافة صفر"، "بسردية فلسطينية، متدفقة المعاني مشتبكة الصور، منفتحة الدلالة، وإن القارئ أو الدارس لقصائد الديوان قد يجدُ فيها ما لم أجده، وإن وقُوفي على بعض قصائده يتركُ الباب مفتوحا على قصائد أخرى لا تقل أهمية ومكانة.ويذكر أنَّ الشّاعر يعقوب من مواليد مدينة مادبا، وهو عضو رابطة الكُتَّاب الأردنييّن صدر له ما يزيد على ثلاثين ديوانا شعريّا، حصل على عدد من الجوائز المحليَّة والعربيَّة، وكان شعره ميدانا خصبا للدراسات الأكاديميّة المحكمة، ورسائل الماجستير والدكتوراه، ودخلت أشعاره في المناهج المدرسية في الأردنّ وفلسطين.