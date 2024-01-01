"من هو اليهودي؟" للمسيري يتناول الأطروحات والصراعات الصهيونية

عزيزة علي

اضافة اعلان

عمان– يقول المفكر العربي وعالم الاجتماع المصري الدكتور عبد الوهاب المسيري في كتابه "من هو اليهودي؟"، الصادر عن دار الشروق مصر، في كلمة على غلاف الكتاب: "إن التجمع الصهيوني في فلسطين المحتلة يواجه منذ تأسيسه في العام 1948 قضية دينية/ سياسية مركبة الأبعاد متعددة المستويات، هي قضية الهوية اليهودية وتعريف اليهودي التب يشار إليها في الخطاب السياسي والإعلامي الإسرائيلي والغربي، بعبارة (من هو اليهودي؟). ويحاول الكتاب أن يلقي الضوء عليها فيتناولها من منظور تاريخي واجتماعي وسياسي وديني".ويشير المسيري إلى أن الكتاب يبدأ بعرض تاريخي لظهور الهويات اليهودية المختلفة في أنحاء العالم النابعة من الواقع الحضاري للمجتمعات التى يعيش أعضاء الجماعات اليهودية بين ظهرانيها. ثم يقدم الكتاب خريطة للهويات اليهودية في الوقت الحاضر، وضمن ذلك الهوية اليهودية الجديدة في المجتمعات الغربية الحديثة والتعريف الديني الأرثوذكسي للهوية اليهودية. ثم يعرض الكتاب بعد ذلك الأطروحات الصهيونية التي تنطلق من ادعاء ليس له ما يسانده فى الواقع وهو أن اليهود شعب واحد، وأن الصهيونية هى القومية اليهودية. ثم يبين كيف أن الواقع الإثني والعرقي للمستوطنين الصهاينة في فلسطين المحتلة ويهود العالم خارجها، يتحدى هذه الأطروحات ويبين طبيعتها الاختزالية وكذبها وزيفها.سؤال "من هو اليهودي"، كما يبين المسيري: يثار داخل الكيان الصهيوني. ويعبر هذا السؤال عن فشل الإسرائيليين فى تعريف "الشخصية اليهودية"، أو "الهوية اليهودية"، ومصطلح "الشخصية اليهودية" يفترض أن ثمة شخصية قومية يهودية ذات سمات مميزة وثابتة. أما مصطلح "الهوية اليهودية" يعني أن ثمة جوهراً يهودياً ثابتاً يَسِم أعضاء الجماعات اليهودية أينما كانوا ويمنحهم شخصيتهم اليهودية المحددة. الشخصية أو الهوية هي نتاج تفاعل بين مجموعة من البشر ومركب من الظروف التاريخية والبيئية الثابتة على مدى زمني معقول، وهو الأمر الذى لم يتوفر إلا للعبرانيين.المسيري يقول في مقدمته للكتاب: "إنه في شهر أبريل من العام 1997، أوردت وكالات الأنباء الخبرين وهما: أولهما أن السلطات الإسرائيلية تتوقع أن تشهد مدينة القدس اضطرابات وعمليات إلقاء حجارة.. ولن يجيء إلقاء الحجارة من جانب الفلسطينيين هذه المرة، وإنما من جانب اليهود المتدينين. والمكان المتوقع حدوث الاضطرابات فيه هو شارع بار إيلان، وهو أحد الشوارع الرئيسية في القدس الغربية ويمتد من وسط المدينة إلى شمالها ويمر بوسط حي "مياشعاريم"، ويعيش فيه اليهود الأرثوذكس الذين يحكمون على نسائهم وبناتهم أن يلبسن الملابس المحتشمة الفضفاضة، وأن يغطين شعرهن بواسطة "ايشارب"، كما يحرصون على الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة وأيضا في المدارس والجامعات.أما الخبر الثاني، فهو كما يقول المسيري: "إن الإذاعة الإسرائيلية تأكد أن جنديا يهوديا أثيوبيا تابعا لإحدى الوحدات الخاصة في الجيش الإسرائيلي طرد من عيادة من قبل ضابط أدلى بعبارات عنصرية. وأوضحت الإذاعة أن "الجندي التابع لوحدة جولاني كان منذ شهر من الخدمة في قطاع جبل حرمون وقام ضابط بطرده من العيادة مؤكدا أمام طبيب عسكري ،وعدد من الممرضات أن (السود لا يحق لهم العلاج)". وأضاف الضابط مخاطبا العاملين في العيادة (ينبغي تعليق لافتة عند المدخل توضح أن دخول السود ممنوع. هكذا كانت العادة المتبعة عندنا في المستوطنات".ويرى المسيري، أن الخبرين هما جزء من نمط عام في الأخبار المماثلة، التي ألفها قراءُ الصحف الإسرائيلية ومراقبو المشهد الإسرائيلي. وهما يثيران قضية تبدو غاية في الخطورة والأهمية، هي قضية الهوية، الدينية والإثنية، اليهودية "والتي يشار إليها في الخطاب السياسي والإعلامي، الإسرائيلي والغربي، بعبارة (من هو الهيودي؟)، مبينا أن الصهيونية طرحت نفسها باعتبارها حركة تحرير الشعب اليهودي، وأعلنت أنها، في واقع الأمر هي القومية اليهودية، وأن اليهود شعب واحد يندرج داخله كل أعضاء الجماعات اليهودية، وأن ثمة تاريخا يهوديا واحدا يدورون جميعهم في إطاره.ويتابع المسيري: من هذا المنطلق تزعم الصهيونية أن الشعب اليهودي هو شعب منفي، تربطه علاقة أزلية بأرض الميعاد، أي أرض فلسطين، وأن أرض فلسطين نفسها، خالية جرداء تنتظر وصول بعض أعضاء هذا الشعب. ثم طرح الصهانية الحل الصهيوني للمسألة اليهودية وهو "نقل أعضاء الشعب اليهودي المنفي الذي لا أرض له، إلى أرض جرداء لا يعيش فيها أحد، فيوطنوا فيها وليؤسسوا عليها الدولة اليهودية الصهيونية، أي أنهم طرحوا الشعار الصهيوني الإرهابي (أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض). ثم أسست الدولة الصهيونية، الاستيطانية الإحلالية، بالفعل، وتم تشريد الشعب، وبدأ مسلسل العنف الذي لم ينته بعد، والذي لا يمكن أن ينتهي طالما بقيت بنية الظلم الصهيونية. وما بين بنية القمع الصهيوني ومقاومة العرب لها، نشب الصراع العربي الصهيوني.ويتحدث المسيري عن صراعات تنشب داخل الدولة الصهيونية. بين الصهاينة أنفسهم بشأن الهوية القومية لسكان هذه الدولة اليهودية. يقول: "نشب صراع بين دعاة الصهيونية الدينية ودعاة الصهيونية العلمانية، بشأن مصدر يهودية اليهودي: هل هو التطور التاريخي والتراث اليهودي والانتماء العرقي، أم أنه الاختيار الإلهي والتاريخ اليهودي المقدس؟"، كما نشب صراع بين يهود الشرق والغرب، وطرح السؤال الآتي: هل اليهودي هو اليهودي الإشكنازي الأبيض وحده، أم أن مقولة اليهودي تشمل يهود العالم كافة بما في ذلك السفارديم والفلاشة؟ وقد تم إرجاء حسم الخلاف، واتفق الجميع على الإشارة مؤقتا لكل أعضاء الجماعات اليهودية، بكل تنوعهم الحضاري وانعدام تجانسهم العرقي، على أنه (اليهود)، أو (الشعب اليهودي)، يشكل عام مطلق مع التزام الصمت تجاه رقعة الخلافة.ويرى المسيري، أن حالة اللاحرب واللاسلم الهلامية، ظلت سائدة حتى إقامة الدولة حين صدر قانون العودة الصهيوني الذي يعطي لأي يهودي الحق في الاستيطان في فلسطين استنادا إلى "يهوديته"، التي لم يتم تعريفها وتم وضع قضية الهوية اليهودية "وقضايا أخرى مثل (الشخصية اليهودية)"، و"وحدة الشعب اليهودي"، على المحك.وخلص المسيري، إلى أن الصهيونية تطلب من اليهود الالتفاف حولها ودعمها، وباسم هذه الهوية اليهودية المزعومة تقوم بضم الأراضي، كما أن الفشل في تعريف اليهودي يضعف مقدراتها، بل ويضرب أسطورة الشرعية الصهيونية في الصميم، ومن هنا إصرارهم على ما يسمونه "تهويد"، كل شيء في فلسطين "التاريخ، والآثار واسماء القرى والمدن وأخيرا تغيير اسمها هي نفسها، فتصبح فلسطين، بعد غزوها واحتلالها والاستطان فيها، "إسرائيل"، وتتسع وتزيد وتُسمى أراضي الضفة الغربية "يهودا والسامرة".