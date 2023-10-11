مهرجان المفرق للشعر العربي / الدورة الثامنة يواصل فعالياته

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يواصل مهرجان المفرق للشعر العربي فعالياته / الدورة الثامنة ، لليوم الثاني في المكتبة الوطنية ، بحضور عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة في حكومة الشارقة ومدير الشؤون الثقافية محمد القصير و مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال عياصرة ، و مدير بيت الشعر فيصل السرحان ، وجمهور من الشعراء والإعلاميين ومحبي الشعر ، حيث أقيم حفل توقيع الدواوين الشعرية للشعراء حسام شديفات وأميمة يوسف ومحمد دلكي ، وأقيمت الأمسية الشعرية الثانية التي أحياها الشعراء ؛ غازي الذيبة ، أميمة يوسف ، رشاد رداد ، عطا الله الحجايا و حسام شديفات ، في حين أدارت مفردات الأمسية الأديبة عنان محروس .ومما قرأ الشاعر غازي الذيبة :(( موقد ))سينتصر الضوء قريبا جدا للفقراءولن يتركهم ابدا هذي المرةوسيحمل كل المقهورين مواقدهم للثورةفالغابة أضحت معتمةوالثورة خارجة في كل شوراعهمتتوقد تحت مجامرهملتعيد الماء الى النهروتصب على برد شوراعهموهج الجمرة.وقريبا جداسيجول الفقراء على ارضعجنوا طينتها بالأحلام طويلاوتنادوا كي يبنوا من زغب أصابعهاقافية حرة.فاتقدي يا كلماتوكوني في النزف نشيدا يحملنافي هذا الصبح البري الى اللهليعيد الينا رقتنازهو ملامحناخبز أمانيناوترقرق ماء النهر المخضوضر فينا......................................ومما قرأت الشاعرة أميمة يوسفخذني إليكَ أكادُ أبلغُ قمّةًللشوقِ عاليةً و وصلكَ كوكبُتبقى المداراتُ البعيدةُ بينناعن ظلمةِ المشوارِ ماذا أكتبُأنت الوحيدُ بنبضِ ظلّكَ أنتشيوبضوعِ عطرِكَ أرضُ قلبي تُعشِبُأشتاقُ همسَكَ حين تهمي قائلًاإني وأنفاس الصباحِ لمعجَبُوأذوبُ عشقًا إن دنوتَ معانقًاوتكادُ أنفاسي بقربكَ تذهبُأبقى محاصرةً بحبٍّ غامرٍلحرارةٍ بلقائِنا أترقّبُوأتوهُ في عينيكَ مثلَ حمامةٍفي قلبِ عاصفةٍ وليست تهربُسبحانَ من جعلَ الفوادَ هديةًلحفيفِ قلبِكَ والمنى تتعذّبُفاركضْ إليّ بخيلِ وَجْدِك إننينهرٌ ولكنْ من سرابِكَ أشربُخذني إلى عينيكَ جرّحني النوىوتكاد تذوي المفرداتُ و تغربُمن لي سواكَ مطافئًا لحرائقيفعلامَ تمحوني ومثلُكَ يكتبُ.................................ومن قصائد الشاعر المهندس رشاد رداد :(( هي صدفة ))هي صدفة إذ لم أكن أدري بأنّ الشعر أصدق من حروفيبل وأرقىهي نظرة قد أشعلتْ قلب الفتىسحرتهُ ....حتى قال ما بي إنني غيري ولستُ أناكأني تحت إبط الموج يخطفني وألقى الموت حقّاهي جمرةٌ سقطتْ وكان النزفحتى همتُ غرباً ثم شرقاضاع الفتى بين الهوى والشعرحتى هام في الطرقاتيتبعها ويتبع جرحه فازداد حرقاكان المخيم أسرة والبال أنقىوالناس أكثر عشرةوالجار أتقىحتى المعلم كان أكثر هيبةواليوم ضاعت أمةوالجيل أشقىوالحب كان رسائلاً وقصائداً مسروقةًلنزار أو مجنون ليلىلم أكن أدري بأني غارقفي الحب إلا حينما أبصرت لوماً غا مضاًفي عين أمي .....كيف يا أمي سأصبح شاعراًإن لم أكن في الحب أشقىإني أخاف عليك من بحر الهوىفالبحر خدّاع وكم في البحر قد تاهت سفائنكم من العشاق يا مولاي غرقىأمي اذا ابنك قد عصاك فسامحيهقلبه لم يزل بالنار ملقىيا رب اغفر لي فعقلي مؤمنلكن قلبي هام فيها ثم عقّا.............................ومن قصائد الشاعر د. عطا الله الحجايا :(( غـــــــربة ))خُذ بعضَ حزنِك مسكوبًا على الــوَرقِ ... مِــدادُه الــــدّمعُ إذْ غـــــشّاه بالأَرَقِوقلْ لــــه الشّمسُ لاتخشى إذا طلَـــعت ... موتَ التّـــهارِ إذا ما صُبَّ بــالغسقلأن يـومــا طـــريّا فـــــــاح من دمــها ... غطّى عـــــلى الألم المسكون بالعبقتعلّـــقت فيـــــه من خمسيــــن غربـــته ... فــــإن تشهّى فـراق الحزن لم يطقشوك على الـــرّمل مذ داست طفولته ... ترابَها واستبــــدّ الـــــّرمل بـــالحـــدَقمنــهااستعارت لـــه الأيـــام سمـــرته ... قبــــات والحــــــرةَ السمراءَ في نسقيشـــكّل الطـّـــين والأعــوادُ تـــَثْقـُـــبـُه ... فإنْ غـــــشاه بــــها سُمّــــــارُه يُفِــقِكــــانت بداوته أنْــــــقى خصــــــــــائــله ... والان مع كثرة في الناس لم يثـــِـقِ..........................................الشاعر حسام شديفات قرأ نصوصا شعرية منها :القدسلَهَا حُسْنٌ ونَحنُ لَنا غِلابُ ... وَفِي كِلتَا اليَدَيْنِ لَهَا خِضابُوَجَفْنٌ نَاعِسٌ والعَينُ تَغْفُو ... وَلا يَغفَو الغَرِيقُ ولَا المُصابُيُناجِيهَا المَساءُ كَما يُنَاجِي ... عَلَى خَجَلٍ مَدامِعَهَا السّحابُوتَطلُبُ قُربَهَا عَذبُ القَوافِي ... ويَعكِفُ فِي صَوامِعِهَا الخِلابُوكلُّ مُقارَنٍ فِيها هَبَاءٌ ... فَيَجدِبُ فِي مَرابِعِها الجِذابُكَأنّ سِماتَهَا لِلمَدحِ بابٌ ... ولونُ عُيونِها لِلشعرِ بابُيُلبِيهَا الفؤادُ إذا تُنادِي .... وكلُّ طِلابِها فوراً يُجابُوَلو قالَت أودُّ الرّوحَ حالاً ... فَلا جَسَدٌ عليّ ولا إهابُوقالَ العاذِلُونَ بِهِ جُنونٌ ... ورُبَّ خَطيئَةٍ عِندِي صَوابُوما ضرّوا إذا قالُوا جنونٌ ... وما ضرّوا إذا قالُوا لُبابُولَكِنْ ضرِِّني طولُ اللّيالِي ... وَلَا وَصلٌ بِهنَّ ولَا عِتابُفَلَا تُصغِي لِقولٍ مِنْ وُشاةٍ ... وَهَل يُصغَى لِمَا طنَ الذُّبابُرأَيتُ بِعينِكِ الأقصى جريحا... فَكُنتِ القُدسَ واكتَمَل النّصابُهُنَا جُدرانُها الثكلى تَجلّتْ ... هُنا حَجَرٌ يأنُّ ولَا يُجابُهُنا وطَنٌ يُمزّقُ كلّ حِينٍ ... هُنا بالهَجرِ كلُّ أبٍ يُثابُهُنا أمٌ مَدامِعُها سَخاءٌ ... يُسلّيهَا عَن الوَجِعِ السّرابُهُنا صَدحُ الثكَالى يا بِلادِي ... وصَوتُ اليُتمِ ليسَ لَهُ جوابُهُنا الأشجَانُ ساقَتنِي إليهَا ... فَلا هَجرٌ يَدومُ ولَا غِيابُفَدى عينَيكِ والأقصَى دِمائي ... فَمُنذُ الآنَ ليِ بِكُمَا انتِسابُ