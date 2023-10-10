مهرجان المفرق للشعر العربي في دورته الثامنة 2023

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برعاية من الدكتور سلطان بن محمد القاسمي/ حاكم إمارة الشارقة ، وبحضور رئيس دائرة الثقافة في حكومة الشارقة الأستاذ عبد الله العويس ومدير الشؤون الثقافية محمد القصير و مديرعام المكتبة الوطنية الدكتور نضال عياصرة مندوبا عن وزيرة الثقافة، ومدير بيت الشعر الاستاذ فيصل السرحان ، انطلقت مساء يوم الاثنين 9/10/2023 فعاليات مهرجان المفرق للشعر العربي في دورته الثامنة والذي ينظمه بيت الشعر في المفرق.حيث اقيمت فعاليات المهرجان ليومه الأول في دائرة المكتبة الوطنية .الدكتور “العياصرة” القى كلمة عبر فيها عن اهمية الشعر و هذا المهرجان المتميز، كونه يشتمل على العديد من الفقرات الثقافية المتنوعة منها توقيع دواوين شعرية لعدد من الشعراء الاردنيين المبدعين وقراءات شعرية وفنية، وختم كلمته بتقديم الشكر لكل من ساهم بانجاح هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة التي نتشرف بأن نحتضنها بشكل مستمر .رئيس دائرة الثقافة في إمارة الشارقة عبد الله العويس ، قال في كلمته إننا نسعد بإقامة الدورة الثامنة من مهرجان الشعر العربي متوجاً الأنشطة الثقافية والأمسيات الشعرية التي ينظمها بيت الشعر في المفرق على مدار العام، من خلال تنقله بين محافظات ومدن المملكة الاردنية الهاشمية، محتفياً بالشعر والشعراء الأردنيين والعرب ، مكتشفاً المواهب الشعرية الشابة، ومقدراً للقامات الشعرية التي أسهمت برفد الساحة الثقافية العربية بالجمال والإبداع.وقد اشتمل حفل الافتتاح على فعاليات متنوعة ابتدأت بافتتاح معرض لمنشورات دائرة الثقافة بالشارقة، ومن ثم حفل توقيع لدواوين الشعراء: الدكتور/ ماجد العبلي، والدكتورة/ إيمان عبد الهادي، والدكتور/ حكمت النوايسة، ثم فقرة فنية قدمتها الفنانة (كارولين ماضي) ، وأمسية شعرية أحياها الشعراء: محمد سمحان، حكمت نوايسة، إيمان عبد الهادي، محمد خضير، وصفي المزايدة، ومرام ابو نواس ، في حين أدار فعاليات الأمسية الشعرية الدكتور الشاعر راشد عيسى .ومما قرأه الشعراء في هذه الأمسية ...من قصيدة (غزة) للشاعر محمد سمحان :وحدَها غزة الآنتنقش سِفْرَ الخلاصعلى صخرة التضحياتوحدها بالصواريخترسم خارطة الدرب صوب النجاةوحدَها غزة الانتكتب بالدَّمِ والدمعواليُتمِ والشَّكلِ نهج الحياةوحدها باليقين المطرّز بالصبر والعزم والحزمتسقي جذور الثباتوحدَها غزة الانتوقظ أمتها من جحيم السبات.............................ومما قرأه الشاعر الدكتور حكمت النوايسة من قصيدة ( قوس الكرك ) :أنا من هذه الأرضتنزلت شيئا فشياو مشت بي الغيوم مثل جريحطوته الرمال طياوتعلمت في مدارج العمر بكاءً أبدياوانتخت بي المدائن تحتاج يديوندائي سُميّا...ثم وافيتُ غايتي غايتها:وطنا وجنّةً أتفياواهتدت بي السراةإذ بزغت نجما وفياوأرحتُ المياة من صلصاليوعطفت على الأرض ريارتما، خانني بعض وقتيوَسَرَتْ بي رغبة الوقتتردُّني سرمديَّا......................................ومن قصيدتها (سمرقند) للدكتور الشاعرة إيمان عبد الهادي:إيه...هل أنتِ بُخارى!كلُّ ما في داخلي من مُدنِ الظّلّ وأشباهِ المغاني قد توارىوأنا أبصركِ الآن تماماً...وأنا أبصركِ الآن مرارامِلءَ عينينِ، كأنّي في الرّمادِ الرّخوِ قد آنستُ نارافانظري إن كانَ في نجمكِ، أعني: ثقبَكِ الأسودَ ما يكفي الحيارى...والفظي يا أميَ الحُبلى بأبناءِ المنافيلحمَكِ الأخضرَ سوراً وسياجاً وجداراأيّ ماءٍ - كلّ حيٍّ منهُ - قد هشّمَ في صلصالِكِ الحيّ الجرارا؟..............................................ومن قصيدة (سيرة ذاتية ناقصة ) للشاعر محمد خضير :على مَهلٍ ستقرأُني حَياتي // كأنّي حاضرٌ، مِن غيرِ آتِكأنّي ما تبقى مِن بُكاءٍ // يُعيذُ الحُزنَ مِن ضَحِكِ البَناتِأبي فلّاحُ هذا الوَجهِ، يَصحُو // على كفّيهِ جيشٌ مِن صِفاتيوأُمّي قِبْلَةُ الأبناءِ.. صُبْحًا // أُقيمُ على أصابِعها صَلاتيفيا تعَبَ الطفولةِ في اكتهالي// أرحني، فالخُطى تشكو عَصاتيملامحُ سيرَتي: ماءٌ ومِلحٌ // وما كتبَ الطريقُ إلى الحُفاةِوصَمتُ رَصاصةٍ، وصُراخُ كفٍّ // يلوكُ يَباسَها كلبُ الرُّعاةِ...................................................ومما قدمته الشاعرة مريم أبو نواس :كانت هناكَ بِمُقلَتَي .. خسارتان.. يَجثو الحَنِينُ عليهما.. ويُسابق الرّبحَ القَصِيدُ لِيَعتلي.. وصف المكان... ضاعت هُناكَ مَلامِحِي.. ومعايدُ الشَّعَف الجريح.. وكلُّ ما فَوْقَ الكلام وما يُجاوزهالزمان ...ضاعت يَدايَ هُناكَ من ثقل العطاء.. ضاع الشرودُ بما يُضَيعُ غُربتي.. في اللامكان..ها قد ذهبت بكل أثقال الخسارةكي تُقبل دمعها.................................ومن قصيدة ( كذبة نيسانكم) للشاعر وصفي المزايدة :إنّي لَأكذبُكم فحسبي شاعرامن معشر في كلّ وادٍ هائمونأستعبد الفصحى أراود سرّهاوأحرّز الحرف المهين فلا يهونلي دونكم آي من الفرقانبعد تلاوة الفرقان ذكرا تقرؤونأنا سيد الغاوين أنفث فيكمما شئت من سحري وطوعا تتبعونأبتز أخيلة المجاز أسوقهاغرا محجلة مكحلة العيونبالمَينِ أطربكم ، وأُشغلكم كماأهلُ السّياسةِ بالسّياسةِ يُصنعون !!إن قلتُ : لي قلب فلستُ بصادقٍكل القلوب أكونها أو لن أكونوخطيئتي حرفٌ نثرتُ رمادَهليشب (فينيقًا ) رؤاه الحالمونأأكونُ أكذبَكم لأني شاعرأوَ أنتمُ في كلّ شيءٍ تَصدقون ؟؟؟؟وفي ختام الأمسية سلم العويس والعياصرة والسرحان شهادات التقدير للمشاركين