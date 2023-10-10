مهرجان المفرق للشعر العربي في دورته الثامنة 2023

حيث اقيمت فعاليات المهرجان ليومه الأول في دائرة المكتبة الوطنية .
الدكتور “العياصرة” القى كلمة عبر فيها عن اهمية الشعر و هذا المهرجان المتميز، كونه يشتمل على العديد من الفقرات الثقافية المتنوعة منها توقيع دواوين شعرية لعدد من الشعراء الاردنيين المبدعين وقراءات شعرية وفنية، وختم كلمته بتقديم الشكر لكل من ساهم بانجاح هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة التي نتشرف بأن نحتضنها بشكل مستمر .
رئيس دائرة الثقافة في إمارة الشارقة عبد الله العويس ، قال في كلمته إننا نسعد بإقامة الدورة الثامنة من مهرجان الشعر العربي متوجاً الأنشطة الثقافية والأمسيات الشعرية التي ينظمها بيت الشعر في المفرق على مدار العام، من خلال تنقله بين محافظات ومدن المملكة الاردنية الهاشمية، محتفياً بالشعر والشعراء الأردنيين والعرب ، مكتشفاً المواهب الشعرية الشابة، ومقدراً للقامات الشعرية التي أسهمت برفد الساحة الثقافية العربية بالجمال والإبداع.
وقد اشتمل حفل الافتتاح على فعاليات متنوعة ابتدأت بافتتاح معرض لمنشورات دائرة الثقافة بالشارقة، ومن ثم حفل توقيع لدواوين الشعراء: الدكتور/ ماجد العبلي، والدكتورة/ إيمان عبد الهادي، والدكتور/ حكمت النوايسة، ثم فقرة فنية قدمتها الفنانة (كارولين ماضي) ، وأمسية شعرية أحياها الشعراء: محمد سمحان، حكمت نوايسة، إيمان عبد الهادي، محمد خضير، وصفي المزايدة، ومرام ابو نواس ، في حين أدار فعاليات الأمسية الشعرية الدكتور الشاعر راشد عيسى .
ومما قرأه الشعراء في هذه الأمسية ...
من قصيدة (غزة) للشاعر محمد سمحان :
وحدَها غزة الآن
تنقش سِفْرَ الخلاص
على صخرة التضحيات
وحدها بالصواريخ
ترسم خارطة الدرب صوب النجاة
وحدَها غزة الان
تكتب بالدَّمِ والدمع
واليُتمِ والشَّكلِ نهج الحياة
وحدها باليقين المطرّز بالصبر والعزم والحزم
تسقي جذور الثبات
وحدَها غزة الان
توقظ أمتها من جحيم السبات
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ومما قرأه الشاعر الدكتور حكمت النوايسة من قصيدة ( قوس الكرك ) :
أنا من هذه الأرض
تنزلت شيئا فشيا
و مشت بي الغيوم مثل جريح
طوته الرمال طيا
وتعلمت في مدارج العمر بكاءً أبديا
وانتخت بي المدائن تحتاج يدي
وندائي سُميّا...
ثم وافيتُ غايتي غايتها:
وطنا وجنّةً أتفيا
واهتدت بي السراة
إذ بزغت نجما وفيا
وأرحتُ المياة من صلصالي
وعطفت على الأرض ريا
رتما، خانني بعض وقتي
وَسَرَتْ بي رغبة الوقت
تردُّني سرمديَّا
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ومن قصيدتها (سمرقند) للدكتور الشاعرة إيمان عبد الهادي:
إيه...هل أنتِ بُخارى!
كلُّ ما في داخلي من مُدنِ الظّلّ وأشباهِ المغاني قد توارى
وأنا أبصركِ الآن تماماً...وأنا أبصركِ الآن مرارا
مِلءَ عينينِ، كأنّي في الرّمادِ الرّخوِ قد آنستُ نارا
فانظري إن كانَ في نجمكِ، أعني: ثقبَكِ الأسودَ ما يكفي الحيارى...
والفظي يا أميَ الحُبلى بأبناءِ المنافي
لحمَكِ الأخضرَ سوراً وسياجاً وجدارا
أيّ ماءٍ - كلّ حيٍّ منهُ - قد هشّمَ في صلصالِكِ الحيّ الجرارا؟
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ومن قصيدة (سيرة ذاتية ناقصة ) للشاعر محمد خضير :
على مَهلٍ ستقرأُني حَياتي // كأنّي حاضرٌ، مِن غيرِ آتِ
كأنّي ما تبقى مِن بُكاءٍ // يُعيذُ الحُزنَ مِن ضَحِكِ البَناتِ
أبي فلّاحُ هذا الوَجهِ، يَصحُو // على كفّيهِ جيشٌ مِن صِفاتي
وأُمّي قِبْلَةُ الأبناءِ.. صُبْحًا // أُقيمُ على أصابِعها صَلاتي
فيا تعَبَ الطفولةِ في اكتهالي// أرحني، فالخُطى تشكو عَصاتي
ملامحُ سيرَتي: ماءٌ ومِلحٌ // وما كتبَ الطريقُ إلى الحُفاةِ
وصَمتُ رَصاصةٍ، وصُراخُ كفٍّ // يلوكُ يَباسَها كلبُ الرُّعاةِ
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ومما قدمته الشاعرة مريم أبو نواس :
كانت هناكَ بِمُقلَتَي .. خسارتان
.. يَجثو الحَنِينُ عليهما
.. ويُسابق الرّبحَ القَصِيدُ لِيَعتلي
.. وصف المكان
... ضاعت هُناكَ مَلامِحِي
.. ومعايدُ الشَّعَف الجريح
.. وكلُّ ما فَوْقَ الكلام وما يُجاوزه
الزمان ...
ضاعت يَدايَ هُناكَ من ثقل العطاء
.. ضاع الشرودُ بما يُضَيعُ غُربتي
.. في اللامكان
..ها قد ذهبت بكل أثقال الخسارة
كي تُقبل دمعها.
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ومن قصيدة ( كذبة نيسانكم) للشاعر وصفي المزايدة :
إنّي لَأكذبُكم فحسبي شاعرا
من معشر في كلّ وادٍ هائمون
أستعبد الفصحى أراود سرّها
وأحرّز الحرف المهين فلا يهون
لي دونكم آي من الفرقان
بعد تلاوة الفرقان ذكرا تقرؤون
أنا سيد الغاوين أنفث فيكم
ما شئت من سحري وطوعا تتبعون
أبتز أخيلة المجاز أسوقها
غرا محجلة مكحلة العيون
بالمَينِ أطربكم ، وأُشغلكم كما
أهلُ السّياسةِ بالسّياسةِ يُصنعون !!
إن قلتُ : لي قلب فلستُ بصادقٍ
كل القلوب أكونها أو لن أكون
وخطيئتي حرفٌ نثرتُ رمادَه
ليشب (فينيقًا ) رؤاه الحالمون
أأكونُ أكذبَكم لأني شاعر
أوَ أنتمُ في كلّ شيءٍ تَصدقون ؟؟؟؟
وفي ختام الأمسية سلم العويس والعياصرة والسرحان شهادات التقدير للمشاركين