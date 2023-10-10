مهرجان "صوت الشعر" الأول ينطلق بمشاركات أدبية وشعرية

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انطلقت أول من أمس، فعاليات مهرجان صوت الشعر الأول وذلك على المسرح الدائري في المركز الثقافي الملكي في عمان.أقيم المهرجان برعاية الباحث محمود أبو عواد بمشاركة المنتديات؛ منتدى البيت العربي الثقافي، منتدى الجياد للثقافة والتنمية، منتدى المستقبل الثقافي، منتدى الفريق الإبداعي، وبدعم من البنك الأردني الكويتي، شركة أوسكار للتخليص، مركز كادتك للتصميم والطباعة.وجاءت الدورة الأولى للمهرجان باسم الشاعر الأردني المرحوم "ادوارد حداد"، شارك في الأمسية الافتتاحية الشعراء: علي الفاعوري، كرامة شعبان، محمد المحاسنة، كريم معتوق من دولة الإمارات وبمشاركة خاصة من ضيف الشرف الشاعر الدكتور راشد عيسى.اشتمل حفل الافتتاح الذي قدمه سامر المعاني، على كلمة لمدير المهرجان ومنسقه الأديب جروان المعاني والتي شكر فيها كل من ساهم وأعد ودعم وشارك في إقامة المهرجان، وحيا الشعراء العرب والأردنيين المشاركين في فعالياته وأعرب عن نية إدارة المهرجان ولجنته العليا وحرصها على إقامة المهرجان بشكل سنوي.من جانبه، ألقى راعي المهرجان الأديب محمود أبو عواد كلمة مماثلة شكر فيها المشاركون والرعاة، مؤكدا أن إقامة المهرجان من شأنه أن يساهم في عودة الوعي للأجيال القادمة.ثم ألقت الدكتورة الأديبة دلال عنبتاوي رئيسة، صالون المنتصف كلمة استذكارية وتحليلية حول الأديب الراحل ادوارد حداد. وقالت: "إن حداد كان منحازا للبسطاء وأنه في شعره وظف التراث الشعبي والفلكلور، وأنه كان ودودا حتى آخر حدود الود وكان مميزا في إنسانيته كما كان مميزا في شعره.وأكد مدير الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في البنك الأردني الكويتي عبد الوهاب السمان، أن دور البنك واهتمامه يأتي من باب التشاركية مع مؤسسات المجتمع المحلي في إدارة العمل الثقافي الوطني وتقديم خطط استراتيجية داعمة تكون أول أهدافها الارتقاء بالعمل الثقافي في الوطن الحبيب لنكون واجهة مهمة لدول العالم، وتحفيز الجهات الصانعة للفعل الثقافي للارتقاء بالإبداع والفن والأدب بأشكاله كافة.بعد ذلك، بدأت فعاليات الأمسية الشعرية الأولى للمهرجان والتي قدمتها الأديبة ميرنا حتقوة والتي بدأت بكلمة من رئيس منتدى البيت العربي الثقافي صالح الجعافرة والتي جاء فيها: "إن منتدى البيت العربي هو بيت العرب والمثقفين وأنه يؤمن دائما بالعمل الجماعي والذي هو الأنجح والأميز على الأصعدة كافة، ومن هنا جاء هذا المهرجان الشعري العربي".ألقى الشاعر علي الفاعوري قصائد عدة، ومن قصيدته (ركعتان) "أُعاني في غيابِكِ/ ما أعاني/ وأسمعُ ما يقولُ /الخافِقانِ/ على ما ظلَّ من عمري/أُصلّي/ كمَصلوبٍ على شَجرِ الزَّمانِ/فما ينفكُّ صوتُكِ/ يَعتريني/ كَخمرٍ/ أسكَرتْ شَفةَ الكَمانِ/كعاصِفةٍ من الوَجعِ المُقفّى/ تُخربِطُني/ وتُفقِدُني اتّزاني/تُبعثرُني يداكِ/ على يَديْها/ كعُصفورٍ تلعْثمَ بالأغاني/كصُوفي/ تتوهُ بهِ صَلاةٌ/ وتُرجِعُهُ نبيّاً/ ركْعتانِ".ثم ألقت الشاعرة كرامة شعبان قصائد عدة، منها قصيدة جاء فيها "حُلمي على الجسد المُعلّق أجنحةْ/مثل الورودِ على سكوتِ الأضرحةْ/المُنقذِون على السّواحلِ إخوةٌ/ذبحوا الذّئابَ على بياض الأوشحةْ/مَرّوا على وَطن يُنازعُ في دمي/غنيّتُ سِرّا قبل نزع الأسلحةْ".وأيضا، ألقى الشاعر كريم معتوق من الإمارات قصائد عدة، تميزت ككل الشعراء بأنها حملت اللونين الوطني والوجداني ومن قصيدة هلُ القرى (الجزء الأول) "الشمسُ في أقْصى المدينةِ/والرجالُ إلى القُرى يَتدافَعونْ/حجرُ الرَّحَى هذي المدينةُ/قمحُها ما سوفَ تطحَنُهُ صباحاً/للمساءِ ولا يكِلُّ المُتعَبونْ/ يتشَبّثونَ بآخرِ الأنْفاسِ/ حولَ وسائلِ النقلِ البطيئةِ والكئيبةِ/ حولَها يتَحَلّقونْ/ ويُلَفْلِفونَ سجائراً محشُوَّةً /بالصمغِ والتبْغِ القديمِ وبعضُهُ/ رَوَثُ الجَواميسِ التي مِن حولِهِم ويُدخِّنونْ"وقرأ الشاعر الدكتور محمد المحاسنة قصائد عدة، ومن قصيدة (السَّطرُ بعدُ الأخيرُ في سِفرِ التَّكوينِ ) "يَجترُّ فِي المنفى الرؤى مَع عُمرِهِ/ويعتّقُ الذّكرى كلوحِ قداسَةٍ/ هو صاحبُ السردِ اللئيم بقصتي/هو ذلك الراوي العليمُ بكنهنا/ويؤثّثُ المعنى يراقب ظلَّهُ/ مترنحا -في الوهمِ- يخدعُ نفسَهُ/فتلا على سِفرِ البدايةِ سطرِهِ/وأعاد أرضَ التّيه صوبَ مدارِها".وختم الدكتور الشاعر راشد عيسى الأمسية الشعرية الأولى في المهرجان بشكر جميع من كان له دور في المهرجان ومما قرأ : "جلست بقربي ضاحك العين باكيا/وما كنت مخمورا ولم أك صاحيا/وهاجرت من جسمي واحرقت طينه/وذرذرت في عين الوجود رماديا/فان نحلة لم تلق في الحقل زهرة/بعثت لها من زهر قلبي روابيا/وان لم اجدني بين عيني حبيبتي/رميت لقطعان الذئاب فؤاديا/كأني رأيت الحب اجمل كذبة/أموت بها دهرا لأحيا ثوانيا".في ختام الأمسية كرم محمود أبوعواد والأديب جروان المعاني وصالح الجعافرة، الشعراء المشاركين والهيئات الثقافية الداعمة والبنك الأردني الكويتي وشركة أوسكار للتخليص والمنظمين والإعلاميين.