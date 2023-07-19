الخميس 20 تموز 2023
النسخة المطبوعة

مواهب ودراسات نقدية في العدد الجديد من مجلة "صوت الجيل"

غلاف المجلة- (من المصدر)
غلاف المجلة- (من المصدر)
 صدر عن وزارة الثقافة العدد "صوت الجيل 14"، من مجلة "صوت الجيل" التي تعنى بثقافة الشباب، واكتشاف المواهب الجديدة في عالم الكتابة إلى جانب الدراسات النقدية والفكرية.اضافة اعلان
كتب رئيس تحرير المجلة الروائي جلال برجس "عتبة"، افتتاح العدد وهي بعنوان (ملك يكرم روائيا)؛ يتحدث فيها عن إنعام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عليه بوسام التميز من الدرجة الثانية، في حفل بهيج في قصر رغدان العامر، بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، قائلا: "سألني كثير من الأصدقاء والصحفيين، وعدد من أفراد عائلتي بعد الحفل: ما هو شعورك وأنت تمتثل لجلالته وهو يقلدك الوسام؟ وكانت إجاباتي خاطفة، ومختصرة، ومكثفة، لكن الذي لم أقله، أن الإحساس بالإنصاف كان يتقدم كل صور المعاناة التي لم تدكرها ذاكرتي في تلك اللحظة المهمة، إذ شعرت بأن كل ما منيت به من تعب منذ أن وضعت قدمي على أول درب الأدب وحيدا، بلا دليل أو معونة، قد استحال إلى دفقات عالية من البهجة".
ويتابع برجس حديثه: "إنها لحظة أشبه ما تكون بلحظة تنفس الصعداء، أو التلذذ بدفقة هواء نقية، إذ تذكرت حينها أول كلمة كتبتها على جدار بيتنا الأول، المطلي باللون الأسود في زمن القرية، وأمي تنظر إلي مصابة ببهجة الأمهات حين يجدن الأبناء يحلمون بزمن جديد".
يزيد برجس، "تذكرت تلك العبارات التي كنت أكتبها على جدران الثكنة العسكرية. والعبارة التي كتبتها على جناح الطائرة الحربية، حينما حدث التصالح الشعري بين شاعر وبين كائن فيزيائي مهمته التحليق، تذكرت أول رواية كتبتها وكنت أعتقد أنها فتح جديد في عالم السرد، من دون أن أدري أنها مجرد خطوة من خطواتي في التمارين على الكتابة، وأنها ستبقى مجرد ذكرى على بدايات ورطة السرد الجميلة".
ويواصل، "تذكرت أول مرة أطرق فيها بمعية صديقي علي شنينات باب رابطة الكتاب الأردنيين، وأقف قبالة الكتاب الذين قرأت معظم ما كتبوا، تذكرت أول كتاب نشرته، فهرعت أشارك عمي عزيز بهجتي بما فعلت، تذكرت أول جائزة عربية يذكر اسمي واسم بلادي في لحظة إعلانها". تذكرت كل تلك البدايات وأنا انظر في وجه ملك يكرم روائيا على "دوره الكبير في رفد الأدب العربي والأردني، خصوصا في مجال الرواية والشعر".
وخلص برجس، إلى أن الوسام الذي ناله يرى أنه ثناء على كاتب سار وحيدا في درب الأدب، الذي لم يكن سهلا على الإطلاق، ومضى فيه رغم العقبات، ومحاذير، وشوك، إنه تكريم لمن يؤمنون بالكلمة، فليس حدثا عابرا أن يكرم ملك روائيا، ابتهجت كثيرا بهذا التكريم، لما فيه من أبعاد معنوية غاية في الأهمية، فنحين يكرم ملك روائيا فإنه يشير، إلى اهتمامه بما نسعى إليه ثقافيا، لذا فهذا التكريم ليس لي على الصعيد الشخصي فقط، إنما للثقافة العربية بشكل عام، والأردنية بشكل خاص، إنها رؤية مؤمنة بضرورة الثقافة، ومدى قدرتها على البناء الإنساني، خاصة في مرحلة عالمية شائكة وصعبة". وتحت عنوان مصفوفة العدد (الكتاب الشباب على مفرق في المفرق) فكانت من إعداد الكاتبة الشابة دعاء الزيود، وشارك فيها كل من: "أمل الدلابيح، حسام الشديفات، روزانة الخوالدة، عاهد العظامات، عهود عبد الكريم".
واشتملت "البوابة الرقمية"، للعدد على موضوعات قام بإعدادها مدير التحرير الروائي محمد سناجلة بعنوان (الذكاء الاصطناعي واختراق البشر). وعبر "ملتقى الأجيال" أجرى الكاتب الشاب يزيد عبد العزيز، حوارا مع الأديب الأردني يحيى القيسي.
وتضمنت زاوية "ورد بلدي"، نصوصا إبداعية لمجموعة من الكُتاب وهم: 
"جمانة الطراونة، سامر المعاني، سيد العديسي، مصطفى المعايطة، سونا بدير، سماح موسى، ندى وائل، بدور المالكي"، وقدم الكاتب مروان العياصرة شهادة إبداعية في زاوية "خرائط البوح" بعنوان (أكتب لأنجو من العزلة والالتباس والحيرة).
وتحت عنوان "المختبر" المواد الآتية: "الشاعر الشاب ممثلا على مسرح القصيدة، عبد الرزاق الربيعي، سفر السلام: كتاب جديد في حنينٍ لا يزول، عاصف الخالدي، الفضاء الروائي وأزمة الشخصية.. رواية (خبز على طاولة الخال ميلاد) أنموذجا، خليل الجيزاوي، صناعة الفنتازيا في واقعية مجدي دعيبس .. قراءة انطباعية في مجموعة (ألفة العزلة) القصصية، يسري الغول، (جوار الماء) لأماني سليمان: العجائبية والانكشاف وطقوس العبور، عامر سلمان أبو محارب".
بينما شاركت في باب مراسيل الكاتبة السورية دعد ديب فكتبت: الشباب السوري.. إبداع على حافة البركان. واختتم العدد في باب "نقوش" بنص لخالد بشير بعنوان (من دور جبل اللويبدة العتيقة.. دار سكنها شاعر عربي تذكر بزمن النهضة الأدبية الحديثة وروحها).
ويذكر أن هيئة التحرير التي يترأسها الروائي جلال برجس تضم كلا من: مدير التحرير الروائي محمد سناجلة، وسكرتيرة التحرير فاديا نوفل، وأعضاء هيئة التحرير؛ الشاعر علي شنينات، والكاتبة زينة المعاني، والقاصة سوار الصبيحي. 
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