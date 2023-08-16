"موسيقى الريف" لمترجمه يوسف حمدان.. البحث عن التشابه والاختلاف

عزيزة علي

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عمان- ضمن سلسلة مقدمات موجزة؛ صدر عن مشروع كلمة للترجمة كتاب بعنوان "موسيقى الريف" من تأليف رتشارد كارلين؛ قام بترجمته الدكتور يوسف حمدان.جاء الفصل الأول بعنوان ما وراء (الانفجار الكبير) جذور موسيقى الريف، فيما جاء الفصل الثاني بعنوان "زهور برية"، موسيقى الريف تصبح موسيقى سائدة "1923-1930، اما الفصل الثالث هو بعنوان "على السرج مرة أخرى" ولادة راعي البقر، المغني "1930-1945"، فيما جاء الفصل الرابع بعنوان "هونكي تونكين"، موسيقى الريف، والفصل الخامس "أجل العالم يذهب بعيدا"، موسيقى الكانترييوليتان "1957-1964".أما الفصل السادس فجاء بعنوان "حاولت أمي"، بدائل موسيقى الريف، "1965-1980"، والفصل السابع، "أصدقاء في أماكن منخفضة" استرجاع موسيقى الريف وموسيقى البوب الريفية منذ عام 1980-1983"، والخاتمة مقاطع موسيقى الريف في الألفية الجديدة "2019".في مقدمة الكتاب يقول المؤلف إن هذا الكتاب لا يهدف إلى "تعريف"، موسيقى الريف، وإنما إلى الاستكشاف والانغماس من وقت لآخر، والبحث عن الأمور المشتركة والاختلافات، والتوسع قليلا لتغطية الأساليب المفضلة والفنانين، ومحاولة أن يكون دلال موثوقا. ويتابع إن موسيقى الريف الفُضلى، مثل جميع انماط الموسيقى المعروفة، هي تلك التي توازن بين الشخصي والتجاري، إنها قائمة على الحنين والتحرر، كما أنها تعكس التأثيرات السابقة وفي الوقت نفسه ترفض قيودها، وهي في النهاية تعبر عن قيم ثقافية.ويشير المؤلف إلى أن موسيقى الريف عُرفت من خلال رموزها- قُبعات رعاة البقر والشاحنات الصغيرة والبزة الصدرية والأحذية الجلدية. إنها موسيقى ذات موضوعات خالدة، تحكي قصص حب فاشل وعائلات مُمزقة؛ وأشخاص هذه الموسيقى يقاتلون بشراسة، ويعملون بجد.لقد استفادت هذه الموسيقى من ارتباطها بـ(أميركا القديمة والغريبة)- ما يُسمى بالغابات الخلفية التي يسكنها (الغلاظ) من أبناء المهاجرين الخشنين وبناتهم الذين استولوا في البداية على الأرض من أصحابها الاصليين.ويضيف تقوم موسيقى الريف بطبيعتها على الحنين؛ فهي متهمة بالنظر فقط إلى الوراء، في كلماتها، وسياستها، وأسلوبها الموسيقي. لكن هذا مضلل إلى حد ما؛ لأن هناك دائما قوى تدفع إلى الأمام أيضا مع ظهور أصوات إبداعية جديدة، كما هو الحال مع معظم الأساليب الديناميكية والشائعة. وكما هو الحال في الأنماط الموسيقية الأخرى.ويوضح أن التوتر الخلاق يقف وراء تطور العديد من الأنواع الفرعية، بدءا من الأغاني العاطفية وموسيقى الرقص القديمة في العشرينيات إلى موسيقى السوينغ الغرب أميركي في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي والهونكي تونك في نهاية الأربعينيات واول الخمسينيات، إلى موسيقى كانترييوليتان من منتصف الخمسينيات إلى منتصف الستينيات وموسيقى البوب الريفية في السبعينيات.ومن موسيقى الريف التقليدية المحدثة والروك الريفية في الثمانينيات والتسعينيات، إلى موسيقى بروكانتري، في العقد الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين، وهكذا دواليك، فنجد كل نمط يضع قدما في الماضي ويخطو بأخرى نحو المستبقبل.ويزيد؛ يتوازن الإبداع باستمرار، مثل جميع أنماط الموسيقى المعروفة، من خلال العروض الموسيقية التجارية- أو على الأقل عبر الحاجة إلى تحقيق مستوى من النجاح التجاري الذي يُمكن له أن يحافظ على استمرارية العمل في الموسيقى. ويحاول حراس مهنة جاهدين تعريف الأسلوب بالموسيقى.ويشير إلى أن القيم الريفية تتعارض غالبا مع قيم المدينة، إلا أن انتشار موسيقى الريف تعدى المناطق التي خرجت منها، تلك التي اصطلح على تسميتها بالولايات النائية. وربما بسبب ارتباط موسيقى الريف بالحياة القروية، فقد فتنت سكان المدن الذين جعلوها عاطفية تعكس طريقة أيسر وأسهل للحياة الأميركية.وفي الوقت الحاضر، قد يشعر سكان المدن بالحرج عندما يقولون إنهم يحبون "موسيقى الريف"، على الرغم من أنهم يُسارعون إلى تبني ما يُسمى بالأنواع الجديدة، مثل موسيقى أمريكانا أو ألت فولك أو موسيقى الريف المسترجعة- وهذه الموسيقى كلها مجرد موسيقى ريفية ترتدي ملابس أكثر جاذبية.وخلص إلى أن فكر في موسيقى الريف كنهر يتدفق من نقطة انطلاق ضمن الثقافات الموسيقية الأوروبية والأميركية من أصل إفريقي، ويتعرج هذا النهر عبر مناطق مختلفة، ويبتعد عن المسار من وقت لآخر، ولكنه دائما بطريقة ما يستعيد خط سيره.