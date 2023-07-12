موقع إلكتروني وتطبيق خاص لرابطة الكتاب الأردنيين

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عمان- الغد- وقعت رابطة الكتاب الأردنيين أول من أمس اتفاقية انشاء موقع إلكتروني وتطبيق خاص بالهواتف النقالة بين الرابطة ممثلة برئيسها المحامي الشاعر أكرم الزعبي, ومؤسسة كيان وجوان للتكنولوجيا الرقمية ممثلة بالسيد عبدالله الدويكات.وقد صرح الزعبي بأن هذه الاتفاقية جاءت خدمة لأعضاء الرابطة والمشهد الثقافي الأردني من خلال إيجاد منصة إلكترونية لنشر نتاجهم وإبداعاتهم, وإتاحة المجال للمناقشات الفكرية والإبداعية التي تساهم في رفع منسوب الوعي الجمعي.وأضاف الزعبي بأن الموقع الإلكتروني سيتضمن مساحة لمجلة الرابطة ( أوراق) من خلال نشرها إلكترونياً, بالإضافة إلى تخصيص مساحة لكل عضو من أعضاء الرابطة يستطيع من خلالها تقديم سيرته الذاتية, وعرض منتجه الإبداعي إلكترونياً, كما سيتضمن الموقع منتديات خاصة (بالشعر والقصة والرواية والنقد الأدبي وأدب الأطفال), وغيرها من المنتديات الثقافية التفاعلية المتخصصة.واضاف بأنه ولضمان وصول الموقع إلى كافة الناس فقد تضمنت الاتفاقية انشاء تطبيق إلكتروني خاص بالرابطة يرتبط مباشرة بالموقع الإلكتروني, ويستطيع من خلاله مستخدمو الهواتف النقالة الوصول إلى التطبيق بكل سهولة ويسر, دون الحاجة إلى كلمات مرور وأرقام سرية .المفوّض بالتوقيع عن موسسة كيان وجوان السيد عبدالله الدويكات قال إن هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها محلياً وعربياً, كونها تتعلق بالشأن الثقافي حصراً, وإن مؤسسسة كيان وجوان معنية بنجاح هذا المشروع واستدامته باعتبارها مؤسسة متخصصة بتصميم وتطوير المواقع الإلكترونية.والجدير ذكره أن رابطة الكتّاب الأردنيين ما زالت تواصل سعيها من أجل تطوير البنية التحتية للرابطة من خلال العمل المتواصل لإيجاد مقر دائم يليق بالرابطة ومنتسبيها, بالإضافة إلى قيامها بالدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي لتعديل النظام الداخلي للرابطة, بما يواكب روح العصر ويعالج الثغرات القانونية في النظام، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الرابطة لتطوير البنية التحتية لديها.