الثلاثاء 29 آب 2023
النسخة المطبوعة

نادي الكتاب باليرموك يستضيف الروائي السوداني أمير تاج السر

جانب من الجلسة - (من المصدر)
جانب من الجلسة - (من المصدر)
 استضاف نادي الكتاب في مكتبة الحسين بن طلال بجامعة اليرموك بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان، الروائي السوداني الدكتور أمير تاج السر، حيث قدم شهادة إبداعية عن أعماله بعنوان "رقة المكان.. عنف المكان في تجربة أمير تاج السر".اضافة اعلان
وبين تاج السر، أن المكان عنده محلي، وأنه استقى أحداث وشخوص أعماله الأدبية من مدينة بورسودان، حيث نشأ وقضى طفولته الأولى، لافتا إلى أنه بدأ حياته الأدبية شاعرًا، فكتب الشعر سنوات، قبل أن يكشتف، أن التأليف الروائي أقرب إلى نفسه، فانصرف عن كتابة الشعر، وصب جهوده الأدبية على كتابة الروايات، وإن اشتمل بعضها على نفس شعري. 
وعن نظرته إلى التأليف الروائي، أكد تاج السر أنه يتكئ في درجة كبيرة على الخيال، حتى تكاد الكتابة الروائية تخالط الكذب. ووصف عاداته في الكتابة، والتي تتمثل، في المحل الأول، باعتكافه في صالة بأحد المطاعم بالدوحة، حيث يقيم، يجلس فيها نهارًا، ويكتب لنحو أربع ساعات يوميًا. 
وكان اللقاء، بدأ بالتعريف بالدكتور أمير تاج السر، قدمه مدير اللقاء، الروائي هاشم غرايبة، المشرف على نشاطات نادي الكتاب بالمكتبة، فبين تميز الأعمال الروائية التي ألفها تاج السر، والتي يبلغ عددها ستة وعشرين عملًا أدبيًا.
ثم فتح باب النقاش للحضور مع الضيف، فطرحوا عليه تساؤلات تتعلق بالصلة بين الحقيقة والخيال في أعماله الأدبية، وصلة أحداث رواياته بالأحداث التاريخية، وسألوه عن شخوص رواياته وعن لغته الروائية. 
ويذكر أن الروائي أمير تاج السر، هو طبيب يمت بصلة قرابة وثيقة للأديب السوداني المشهور الطيب صالح. نالت أعماله اهتماما كبيرا في الأوساط الأدبية والنقدية، كما حققت شهرة عالمية، بعد ترجمة معظمها إلى الكثير من اللغات الحية منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.وصلت روايته "صائد اليرقات"، للقائمة القصيرة لجائزة بوكر العربية العام 2011م. ترجمت رواية، "العطر الفرنسي"، إلى الفرنسية حديثا، كما وصلت روايته "زهور تأكلها النار" إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية العام 2018م. 
وحضر اللقاء جمهور عريض من المهتمين بالحركتين الأدبية والثقافية من الجامعة، ومثقفي المجتمع المحلي بمدينة إربد، كما شارك في اللقاء بعض المتابعين من خارج المملكة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.
وفي نهاية اللقاء، أكد كل من: مدير مكتبة الحسين بن طلال الدكتور عمر الغول ومسؤول النشاطات الثقافية بمؤسسة عبد الحميد شومان موفق ملكاوي، استمرار التعاون ما بين مكتبة الحسين بن طلال ومؤسسة عبد الحميد شومان في إقامة النشاطات الثقافية، بما يعزز التعاون والشراكة بين مختلف المؤسسات الوطنية.
"إبداع الكرك" يطلق مشروع الكورال التراثي "أنا صوتي"

"إبداع الكرك" يطلق مشروع الكورال التراثي "أنا صوتي" 26 آب 2023

طلال سلمان مؤسس ورئيس تحرير صحيفة السفير اللبنانية

لبنان ينعى طلال سلمان 26 آب 2023

غلاف الكتاب- (الغد)

أستاذ الموسيقا العربية عبيدات يخط "الأغنية الوطنية الأردنية في سبعين عاما" 24 آب 2023

جائزة محمد عياش ملحم

تمديد جائزة محمد عياش ملحم ..ابن الجنوب 24 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مؤسسة عبد الحميد شومان

"شومان" تعلن عن أسماء الفائزين بجائزة الباحثين العرب

منذ4 ساعة
غلاف المجلة -(من المصدر)

مجلة "عود الند" الثقافية مقالات ونصوص إبداعية

منذ4 ساعة
وزيرة الثقافة هيفاء النجار - (أرشيفية)

النجار: الثقافة تقع في قلب الأردن ولا تعيش بعزلة

منذ11 ساعة
"شومان" تعلن عن أسماء الفائزين بجائزة الباحثين العرب

"شومان" تعلن عن أسماء الفائزين بجائزة الباحثين العرب

منذ14 ساعة
كاريكاتير "الأخبار" في ذكرى اغتيال غسان كنفاني

"اللي بدو يرسم لفلسطين بدو يعرف حالو ميت".. 36 عاما على اغتيال ناجي العلي

منذ15 ساعة
بمشاركة 125 شاعرا وشاعرة.. إشهار ديوان "رباعيات جنين"

بمشاركة 125 شاعرا وشاعرة.. إشهار ديوان "رباعيات جنين"

26 آب 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

حتى لا نتورط في التضليل

ماهر أبو طير |اليوم

تخفيض المقاعد الجامعية.. ضربة جديدة للتعليم

محمود الخطاطبة |اليوم

مشكلة الدوام في مدارس التعليم العام

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

ملتقى التحديث في البحر الميت

سلامة الدرعاوي |اليوم

الناتج المحلي الإجمالي: ضرورة الفهم لاتخاذ القرار

رعد التل |اليوم

قانون ريكو

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات | منذ4 ساعة
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
 