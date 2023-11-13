الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ناشرون وكتاب: الذكاء الاصطناعي يعجز عن مجاراة الإبداع

ناشرون وكتاب: الذكاء الاصطناعي يعجز عن مجاراة الإبداع
ناشرون وكتاب: الذكاء الاصطناعي يعجز عن مجاراة الإبداع
 حدد ناشرون وكتاب في معرض الشارقة الدولي للكتاب، التحديات التي تواجهها الكتابة بعد ظهور برامج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT من OpenAI، وBard من Google، وقدرتها على تأليف الكتب، وأجمعوا على أن هذه التقنية وغيرها لا يمكن أن تلغي الإنسان المحور الأساسي في الإبداع، وأنه يمكن الاستفادة من التكنولوجيا بشكل عام في تعزيز الفكرة، لا صناعتها.اضافة اعلان
يرى سمير الخطيب صاحب دار "المستقبل الرقمي" من دولة الإمارات، أن المنتجات الحديثة من التكنولوجيا تغير معالم جميع المجالات، ولكن النشر على وجه الخصوص يرتبط بهذا التغير بشكل وثيق، وهذه التغيرات حدثت مرارًا وتكرارًا، ودخول التكنولوجيا عالم الكتب ليس جديدًا، وكان يشكل تحديا في مرحلة ما للناشرين، ولكن دائما تثبت التجربة أنها مجرد وسائل لا تستبدل المؤلف والناشر الحقيقي، والمتخصصين الذين يعملون بجهد، ويضعون لمساتهم الحقيقية على المحتوى".
ودلل على ذلك قائلا: "إن الذكاء الاصطناعي يحدث فروقات، فهو يوفر الوقت والتكلفة، ولكن النصوص التي يكتبها تعاني من هشاشة المحتوى، وخلوها من اللمسة البشرية المهمة في صناعة المحتوى، والمؤلف الناجح يستفيد من هذه الوسائل، ويستغلها في الكتابة، لكن لا يمكن أن تستبدل هذه الوسائل المستخدم الحقيقي، ويبقى المؤلف مؤلفً، والناشر ناشرا".
الإنسان محور الإبداع
بدوره، يؤكد ريتشارد عيراني مسؤول دار "ميترا" للنشر والتوزيع اللبنانية، أن الذكاء الاصطناعي لن يؤثر على حركة التأليف والإبداع، فالإنسان هو محور الإبداع، والكتاب هبة الإنسان ، لا يمكن أن يخلو من اللون والذوق والنكهة والرائحة والإحساس، خاصة بالنسبة للأطفال.
وأضاف، أن "الإنسان واجه تحديات سابقة مثل التلفزيون والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الكتاب ظل كما كان منذ فجر الحضارة مصدر المعرفة الإنسانية، وظل الإنسان يكتب ويبدع".
وشدد عيراني على أهمية تطوير الكتاب، ليواجه التطور التقني المتتابع، داعيا الجهات المسؤولة إلى دعم الناشر العربي، وتعزيز صناعة النشر التي تواجه تحديات مختلفة.
الأسلوب المتفرد
من جانبه، قال الكاتب الإماراتي أحمد الأميري الذي وقّع كتابه "العائلة المنسية" في جناح دار حروف في المعرض: "إن العالم اليوم يواجه ثورة صناعية رابعة تسمى (الذكاء الاصطناعي)، والذي يمثل تحديا كبيرا بالنسبة للأدباء والكتاب، ولكن هذا التحدي مثل التحديات التي مضت في العالم، وعلى الكاتب أن يكون له أسلوبه الخاص، ليواجه هذا الذكاء الاصطناعي"، مشيرا إلى أن الأسلوب المتفرد أفضل سلاح لمواجهة هذا التحدي الذي يواجه جميع القطاعات وليس فقط قطاع النشر.
وأضاف، أن "الذكاء الاصطناعي رغم إمكاناته العالية لا يستطيع أن يحل محل الكاتب المبدع والمدقق اللغوي والرؤية الإبداعية في صناعة الكتاب". 
تعزيز الفكرة لا صناعتها
وعن إمكانية استفادته ككاتب من هذه التقنية، أوضح الأميري، أن "الذكاء الاصطناعي يمكن الاستفادة منه بشكل عام في جوانب محددة، مثل البحث والتصنيف والنشر التفاعلي، وغيرها من الجوانب التي تعزز الإبداع وتنشره"، مشيرا إلى أنه يمكن أن يساعد في تعزيز الفكرة وليس صناعتها.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

"رباعيات جنين".. كتيبة شعراء تمجد مقاومة المدينة ومخيمها

منذ1 ساعة
حصلت الشهيدة هبة أبو ندى على جائزة الشارقة للإبداع العربي

الجزائر: مسابقة باسم الشاعرة الغزية الشهيدة هبة أبو ندى

منذ9 ساعة
thumbs_b_c_5f7ecc7e6b66104402317182686d6eea

الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن: طوفان الأقصى "انبعاث جديد للأمة"

منذ10 ساعة
1699785669213383000

250 خبيرا من 14 دولة في "مؤتمر المكتبات"

12 تشرين الثاني 2023
الفجيرة تطلق المؤتمر الفلسفي الثالث تحت شعار " الفلسفة والعالم المعيش"

الفجيرة تطلق المؤتمر الفلسفي الثالث تحت شعار " الفلسفة والعالم المعيش"

12 تشرين الثاني 2023
منتدى البيت العربي يقيم أمسية تضامنية مع أحداث فلسطين

منتدى البيت العربي يقيم أمسية تضامنية مع أحداث فلسطين

12 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
ترجمات
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات | منذ1 ساعة
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699698321371589800

هل تستطيع السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة إذا أطيح بحماس؟

ترجمات |11 تشرين الثاني 2023
دبابة "ميركافا" منتشرة في محيط كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
 