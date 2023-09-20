الأربعاء 20 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

نخبة من دور النشر القطرية تشارك بـ"عمان الدولي للكتاب"

افتتاح معرض عمان الدولي للكتاب 2023
افتتاح معرض عمان الدولي للكتاب 2023
الدوحة - تشارك قطر بصفتها "ضيفة شرف" النسخة 22 لمعرض عمان الدولي للكتاب، الذي تنطلق فعالياته غدا، ويستمر عشرة أيام، بعدد من الورش الفنية حول الشال القطري والشماغ الأردني.اضافة اعلان
وقالت وزارة الثقافة القطرية: "إن مشاركة الدوحة في المعرض تأتي في إطار تعزيز التواصل الثقافي والفكري، حيث ستشارك نخبة من دور النشر القطرية بالمعرض".
وتشارك قطر في معرض عمان الدولي للكتاب، بوفد رسمي يضم عددا من الكتاب والمثقفين والناشرين، مع تقديم برنامج ثقافي يعكس الوجه الحضاري لقطر ورسالتها الثقافية وتطور صناعة النشر فيها.
وقال مدير إدارة المكتبات في الوزارة، ومدير معرض الدوحة الدولي للكتاب، جاسم أحمد البوعينين: "إن وزارة الثقافة القطرية ستشارك بفعالية في معرض عمان الدولي للكتاب، وستكون مشاركة مميزة، حيث يتم تصميم جناح الوزارة على طراز العمارة التقليدية في دولة قطر، وعرض الإنتاج الفكري الخاص بوزارة الثقافة القطرية، علاوة على المشاركة بفعاليات ثقافية وأمسيات شعرية وندوات تتناول صناعة النشر في قطر، والمسرح، وندوة ثقافية تتناول الرواية، وكذلك ندوة تتحدث عن التراث القطري".
وأضاف البوعينين في بيان لوزارة الثقافة القطرية، أن المشاركة القطرية في معرض عمان الدولي للكتاب، تهدف إلى بناء علاقات جديدة مع العاملين في مجال الثقافة وصناعة النشر، إضافة إلى عرض الإنتاج الفكري القطري لدور النشر القطرية، وعقد اجتماعات مع مسؤولي المعرض، ودور النشر الأردنية لمناقشة أوجه التعاون في التأليف والترجمة والنشر.
وأوضح، أن المشاركة القطرية تتضمن كذلك عرض إصدارات الوزارة المتنوعة والجديدة في مختلف علوم المعرفة من الروايات والقانون والعلوم الاجتماعية والإنسانية، إضافة إلى الإصدارات المميزة من كتب الأطفال والناشئة.
وكان السفير الأردني بالدوحة زيد مفلح اللوزي،  أكد في تصريحات للصحف القطرية، أن اتحاد الناشرين الأردنيين، اختار قطر لتكون حاضرة كضيفة شرف في معرض عمان الدولي للكتاب من خلال برنامج ثقافي متنوع ينسجم مع البرنامج الثقافي للمعرض، ويعكس تميز المشهد الثقافي القطري، ويوفر لجمهور المعرض فرصة للاطلاع على أبرز ما يتضمنه هذا المشهد.
وأضاف، أن دور النشر القطرية، ستعرض أحدث الإصدارات والمطبوعات الجديدة، وستقوم بالتعريف بها وبإصداراتها المتميزة كافة خلال أيام المعرض.
وأكد اللوزي، حرص الأردن على تعزيز التعاون الثقافي المستمر مع قطر، لافتا إلى أن معرض الدوحة الدولي للكتاب، شهد مشاركة مميزة من دور النشر الأردنية في دورته السابقة، حيث كان فرصة كبيرة لدور النشر لعرض آخر الإصدارات وإبراز المنتج الثقافي العربي والعالمي.
من جانبها، قالت مديرة مركز أدب الطفل التابع لوزارة الثقافة القطرية، أسماء الكواري: "إن مشاركة المركز في معرض عمان الدولي للكتاب، ستضم مجموعة من الكتاب القطريين الصغار، الذين سيقدمون نموذجا للمبدعين القطريين الصغار من أصحاب مبادرة "الكتابة والتأليف والتصميم"، وذلك لتقديم صورة مشرفة عن قطر والشباب القطري، خاصة وأن قطر تحل ضيفة شرف الدورة المرتقبة للمعرض".
وأضافت، أن المشاركة بالمعرض تستهدف تحقيق التميز العلمي والأدبي للطلاب الموهوبين والمتميزين علميا وأدبيا، علاوة على التعرف إلى الثقافة الأردنية، وكذلك التعريف بالثقافة القطرية.
وأكدت الكواري، أنه سيتم تقديم عرض "أنا قطري"، خلال المشاركة بالمعرض، إضافة إلى تقديم رواية قصص قطرية على المسرح، وتصوير الأطفال الأردنيين بالزي القطري، إلى جانب تنظيم ورش فنية للشال القطري والشماغ الأردني، وتنظيم ورشة عملية لإعداد القهوة القطرية، إضافة إلى تقديم العديد من القصص للجمهور بالجناح القطري في المعرض. -(بترا)
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