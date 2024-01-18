الخميس 18 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ندوة بعنوان "الماركسية والمسألة اليهودية " في مركز تعلم واعلم للأبحاث

ندوة بعنوان "الماركسية والمسألة اليهودية " في مركز تعلم واعلم للأبحاث
ندوة بعنوان "الماركسية والمسألة اليهودية " في مركز تعلم واعلم للأبحاث
نظم مركز تعلم واعلم للأبحاث والدراسات بالتعاون مع جمعية النقاد الأردنيين ندوة بعنوان "الماركسية والمسألة اليهودية"، القاها د. زهير توفيق، وادارها د. أحمد ماضي.اضافة اعلان
وقال توفيق: هذه قضية شائكة وخلافية على جميع المستويات، في أبعادها وتناقضاتها. واختصاراً للوقت ومعايير المحاضرة أقول إن القرن الثامن عشر عصر التنوير شكل نقطة استدلال لفك أسرار العلاقة بين الماركسية واليهود، قبل ظهور الحركة الصهيونية وبعدها، فقد انتشرت قيم التنوير بين اليهود، وصاغ يهود وسط أوروبا تحديداً مفهومهم للتنوير (الهسكلاه)  بتجديد الأدب العبري وتبني قيم العقل والحرية والاندماج، والتخلي عن الخصوصية والغيتو وترك لغة الييدش والكتابة باللغات الوطنية للدول التي تعيش فيها تلك الجاليات مثل ألمانيا، إضافة لقيم التنوير الفلسفية كالنظرة المادية للكون وإمكانية إصلاح الإنسان والتخلي عن فكرة الخلاص والمخلص والبحث عن السعادة الأرضية والتحرر من سلطة الحاخامات والقهال، وعلمنة الحياة الاجتماعية وتحرير النساء اليهوديات المحكومات بالشريعة. وكان (مندلسون) أهم شخصية فكرية وفلسفية يهودية عمل ونظّر للتنوير والاندماج وعاصر الفيلسوف العظيم (كانت) منظر التنوير في ألمانيا والغرب.
 لم يكن يهود أوروبا الغربية معنيين بالتنوير وقيمه، فقد حققت قوانين المواطنة والاندماج في أوروبا الغربية ما يطالب به يهود أوروبا الوسطى، وما حلم به يهود أوروبا الشرقية وخاصة يهود روسيا القيصرية التي كانت حينذاك تحويًا أكبر تجمع لليهود في العالم (6 مليون يهودي)، وتكمن أهمية التنوير اليهودي الهسكالاه بأنها فتحت نافذة لحل المسألة اليهودية برؤية اشتراكية قوامها اندماج اليهود في الدولة الحديثة بشرط استعداد تلك الدولة للعلمنة والديمقراطية والمواطنة.   فشل التنوير واندماج اليهود في روسيا، فروسيا في القرن التاسع عشر بلد متأخر بالنسبة لأوروبا الغربية، ولا يوجد ما يغري اليهودي بالاندماج في مجتمع فلاحي أوتوقراطي إقطاعي، والسبب الثاني اتهام اليهود بالضلوع في اغتيال القيصر مما فتح الباب للمذابح الكبرى "البوغروم"  لليهود بعد 1881. ووقف اليهود على مفترق طرق بين الحل الصهيوني بالانعزال بوطن قومي خاص في فلسطين، أو الانخراط في الحركة الثورية الروسية لتغيير روسيا نفسها.
 نستخلص رأي ماركس في الموضوع من رده على (برونو باور) في كراسته الصادرة سنة 1843 "حول المسألة اليهودية"، فالواقع المادي التاريخي هو المؤهل لتفسير حالة اليهودي ودينه وجوهره وليس العكس؛ وهو بعزلته واستمراره "بيهوديته" نتاج التاريخ، وليس رغم التاريخ، وتنتهي المسألة اليهودية عندما نتلخص من يهودية النظام الرأسمالي البرجوازي الاستغلالي نظام الجشع والربا والمال.
فتح التنوير الطريق لليهود لحل المسألة اليهودية والتحرر الذاتي في الغرب، على اعتبار أن المشكلة مشكلة (الأشكناز) بامتياز، وليس للمزراحيم أو السفارديم (اليهود الشرقيين) علاقة بالموضوع؛ فقد عاشوا بأمان واستقرار في رحاب الحضارة العربية والدولة العثمانية، وكان الحل الاشتراكي مفتاح الحل باندماج اليهود كمواطنين، وتوحيد نضالهم مع العمال الروس جنباً إلى جنب، فتأسس البوند حزب العمال اليهودي في روسيا وبولونيا ولتوانيا 1897 كردة فعل على المؤتمر الصهيوني العام الأول 1897الذي عقد قبله بشهرين، واندمج بحزب لينين " الحزب  العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي الذي تأسس سنة 1898 والذي تحول بعد ثورة أكتوبر 1917 الى الحزب الشيوعي ثم بدأت الانحرافات والصهينة في الحزب فطرح الحزب موضوع القومية اليهودية وخصوصية وضع اليهود في روسيا؛ فرفض (لينين) قومية اليهود وشهدت تلك الفترة سجالات عنيفة بين لينين وكاوتسكي في ألمانيا من جهة، واليهود وزعماء البوند  من  جهة أخرى، فشرط القومية والأمة توفر الأرض واللغة المشتركتين، وهذا لا يتوفر لليهود، فغضب البوند وانشقوا عن الحزب في المؤتمر الثاني 1903، ثم عادوا وانضموا للحزب 1906، وسببوا صداعا مزمنا للبلاشفة حتى عقدوا  ( البلاشفة ) مؤتمر براغ عام 1913 وطردوهم من الحزب ، وبعد ثورة أكتوبر 1919 تم تصفيتهم، فمنهم من تصهين وهاجر إلى فلسطين، ومنهم من انضم للبلاشفة، ووقف ستالين نفس الموقف النظري الذي وقفه لينين؛ فاليهود لا يشكلون قومية لنقص الأرض واللغة والسوق المشتركة والتركيبة الثقافية النفسية الواحدة.
في فلسطين بعد فشل الثورة الروسية الأولى 1905 ويأس اليهود من تلبية لينين لمطالبهم هاجرت أعداد كبيرة من البوند إلى فلسطين لإقامة وطن قومي اشتراكي لليهود والعرب، لكن الصهاينة اليمينيين والاشتراكيين رفضوا هذا الطرح "الأممي" الذي يحل الطبقة مكان الشعب  فحصل الصدام بين الطرفين، والنتيجة اكتشافهم (البوند) لذاتهم مستعمرين مستوطنين يساعدون الحل الصهيوني بطريقة غير مباشرة، فحزموا أمرهم وعاد أغلبهم إلى روسيا، والبقية التي رفضت الاعتراف بالواقع ورفضت العودة فقد تصهينت وركّبت الصهيونية على الاشتراكية حتى تماهت مع الصهيونية في المنطلقات الكبرى. وفي الاتحاد السوفياتي بدأ الانحراف لمصلحة الصهيونية حين راهن ستالين على اليهود بحكم طبيعة المهاجرين، وأغلبهم من أوروبا الشرقية وروسيا  بشكل خاص، وانتشار الاشتراكية بينهم، ونجاح  تجربة الكيبوتس الذي ينسخ التجربة السوفييتىة في الزراعة (السوفوخوز والكلخوز) على إنشاء دولة اشتراكية ثورية في محيط الرجعية العربية المتحالفة مع الاستعمار القديم في المنطقة أعداء روسيا في العالم فرنسا وبريطانيا، فصادق على حق اليهود بإقامة دولة يهودية في فلسطين تخلصهم من عذابات العصر، فأمدّهم هو والدول الاشتراكية بالسلاح والرجال وانحاز لقرار التقسيم، وكان أول دولة تعترف اعترافا قانونيا  بقيام ((دولة اسرائيل)) وأصبح الحزب الشيوعي الفلسطيني انسجاماً مع الوضع الجديد الحزب الشيوعي في أرض إسرائيل. وبدأ الحزب مرحلة جديدة من الانحراف وهذا موضع يحتاج  لدراسة  خاصة منفصلة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ندوة حول "إشكالية المقدس عند محمد أركون" في الجمعية الفلسفية

ندوة حول "إشكالية المقدس عند محمد أركون" في الجمعية الفلسفية

منذ 46 دقيقة
"توأم الروح فلسطين" للشاعر قديسات..‎ قناديل مضيئة بالظلام

"توأم الروح فلسطين" للشاعر قديسات..‎ قناديل مضيئة بالظلام

منذ14 ساعة
حدث في الآستانة

"حدث في الآستانة" مختارات من القصة التركية الحديثة

منذ14 ساعة
مسيرة مناصرة لغزة في مدريد- 21.أكتوبر.2023

"أبيات ضد الإبادة".. 1000 قصيدة إسبانية لأجل فلسطين

منذ19 ساعة
افتتاح فعاليات معرض الكتاب المجاني في "البلقاء التطبيقية"

افتتاح فعاليات معرض الكتاب المجاني في "البلقاء التطبيقية"

15 كانون الثاني 2024
صديقة الأمل" لوداد الإسطنبولي

"صديقة الأمل" لوداد الإسطنبولي: أكثر من مجرد مجموعة قصصية

15 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
سلامة الدرعاوي

مشكلتنا إدارية وليست مالية

سلامة الدرعاوي |اليوم

ضعف أداء الاقتصاد العالمي وانعكاسه محليا

رعد التل |اليوم

إعمار غزة.. عملية سياسية بشروط

سميح المعايطة |اليوم

ذلك الإصلاح الضروري

مالك العثامنة |اليوم

محور "فيلادلفيا" من جديد

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات | منذ14 ساعة
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات | منذ14 ساعة
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات | منذ14 ساعة
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية يطالبون بوقف تمويل إسرائيل - (أرشيفية)

ما النصر في غزة؟‏

ترجمات |15 كانون الثاني 2024
 