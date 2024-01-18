ندوة بعنوان "الماركسية والمسألة اليهودية " في مركز تعلم واعلم للأبحاث

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نظم مركز تعلم واعلم للأبحاث والدراسات بالتعاون مع جمعية النقاد الأردنيين ندوة بعنوان "الماركسية والمسألة اليهودية"، القاها د. زهير توفيق، وادارها د. أحمد ماضي.وقال توفيق: هذه قضية شائكة وخلافية على جميع المستويات، في أبعادها وتناقضاتها. واختصاراً للوقت ومعايير المحاضرة أقول إن القرن الثامن عشر عصر التنوير شكل نقطة استدلال لفك أسرار العلاقة بين الماركسية واليهود، قبل ظهور الحركة الصهيونية وبعدها، فقد انتشرت قيم التنوير بين اليهود، وصاغ يهود وسط أوروبا تحديداً مفهومهم للتنوير (الهسكلاه) بتجديد الأدب العبري وتبني قيم العقل والحرية والاندماج، والتخلي عن الخصوصية والغيتو وترك لغة الييدش والكتابة باللغات الوطنية للدول التي تعيش فيها تلك الجاليات مثل ألمانيا، إضافة لقيم التنوير الفلسفية كالنظرة المادية للكون وإمكانية إصلاح الإنسان والتخلي عن فكرة الخلاص والمخلص والبحث عن السعادة الأرضية والتحرر من سلطة الحاخامات والقهال، وعلمنة الحياة الاجتماعية وتحرير النساء اليهوديات المحكومات بالشريعة. وكان (مندلسون) أهم شخصية فكرية وفلسفية يهودية عمل ونظّر للتنوير والاندماج وعاصر الفيلسوف العظيم (كانت) منظر التنوير في ألمانيا والغرب.لم يكن يهود أوروبا الغربية معنيين بالتنوير وقيمه، فقد حققت قوانين المواطنة والاندماج في أوروبا الغربية ما يطالب به يهود أوروبا الوسطى، وما حلم به يهود أوروبا الشرقية وخاصة يهود روسيا القيصرية التي كانت حينذاك تحويًا أكبر تجمع لليهود في العالم (6 مليون يهودي)، وتكمن أهمية التنوير اليهودي الهسكالاه بأنها فتحت نافذة لحل المسألة اليهودية برؤية اشتراكية قوامها اندماج اليهود في الدولة الحديثة بشرط استعداد تلك الدولة للعلمنة والديمقراطية والمواطنة. فشل التنوير واندماج اليهود في روسيا، فروسيا في القرن التاسع عشر بلد متأخر بالنسبة لأوروبا الغربية، ولا يوجد ما يغري اليهودي بالاندماج في مجتمع فلاحي أوتوقراطي إقطاعي، والسبب الثاني اتهام اليهود بالضلوع في اغتيال القيصر مما فتح الباب للمذابح الكبرى "البوغروم" لليهود بعد 1881. ووقف اليهود على مفترق طرق بين الحل الصهيوني بالانعزال بوطن قومي خاص في فلسطين، أو الانخراط في الحركة الثورية الروسية لتغيير روسيا نفسها.نستخلص رأي ماركس في الموضوع من رده على (برونو باور) في كراسته الصادرة سنة 1843 "حول المسألة اليهودية"، فالواقع المادي التاريخي هو المؤهل لتفسير حالة اليهودي ودينه وجوهره وليس العكس؛ وهو بعزلته واستمراره "بيهوديته" نتاج التاريخ، وليس رغم التاريخ، وتنتهي المسألة اليهودية عندما نتلخص من يهودية النظام الرأسمالي البرجوازي الاستغلالي نظام الجشع والربا والمال.فتح التنوير الطريق لليهود لحل المسألة اليهودية والتحرر الذاتي في الغرب، على اعتبار أن المشكلة مشكلة (الأشكناز) بامتياز، وليس للمزراحيم أو السفارديم (اليهود الشرقيين) علاقة بالموضوع؛ فقد عاشوا بأمان واستقرار في رحاب الحضارة العربية والدولة العثمانية، وكان الحل الاشتراكي مفتاح الحل باندماج اليهود كمواطنين، وتوحيد نضالهم مع العمال الروس جنباً إلى جنب، فتأسس البوند حزب العمال اليهودي في روسيا وبولونيا ولتوانيا 1897 كردة فعل على المؤتمر الصهيوني العام الأول 1897الذي عقد قبله بشهرين، واندمج بحزب لينين " الحزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي الذي تأسس سنة 1898 والذي تحول بعد ثورة أكتوبر 1917 الى الحزب الشيوعي ثم بدأت الانحرافات والصهينة في الحزب فطرح الحزب موضوع القومية اليهودية وخصوصية وضع اليهود في روسيا؛ فرفض (لينين) قومية اليهود وشهدت تلك الفترة سجالات عنيفة بين لينين وكاوتسكي في ألمانيا من جهة، واليهود وزعماء البوند من جهة أخرى، فشرط القومية والأمة توفر الأرض واللغة المشتركتين، وهذا لا يتوفر لليهود، فغضب البوند وانشقوا عن الحزب في المؤتمر الثاني 1903، ثم عادوا وانضموا للحزب 1906، وسببوا صداعا مزمنا للبلاشفة حتى عقدوا ( البلاشفة ) مؤتمر براغ عام 1913 وطردوهم من الحزب ، وبعد ثورة أكتوبر 1919 تم تصفيتهم، فمنهم من تصهين وهاجر إلى فلسطين، ومنهم من انضم للبلاشفة، ووقف ستالين نفس الموقف النظري الذي وقفه لينين؛ فاليهود لا يشكلون قومية لنقص الأرض واللغة والسوق المشتركة والتركيبة الثقافية النفسية الواحدة.في فلسطين بعد فشل الثورة الروسية الأولى 1905 ويأس اليهود من تلبية لينين لمطالبهم هاجرت أعداد كبيرة من البوند إلى فلسطين لإقامة وطن قومي اشتراكي لليهود والعرب، لكن الصهاينة اليمينيين والاشتراكيين رفضوا هذا الطرح "الأممي" الذي يحل الطبقة مكان الشعب فحصل الصدام بين الطرفين، والنتيجة اكتشافهم (البوند) لذاتهم مستعمرين مستوطنين يساعدون الحل الصهيوني بطريقة غير مباشرة، فحزموا أمرهم وعاد أغلبهم إلى روسيا، والبقية التي رفضت الاعتراف بالواقع ورفضت العودة فقد تصهينت وركّبت الصهيونية على الاشتراكية حتى تماهت مع الصهيونية في المنطلقات الكبرى. وفي الاتحاد السوفياتي بدأ الانحراف لمصلحة الصهيونية حين راهن ستالين على اليهود بحكم طبيعة المهاجرين، وأغلبهم من أوروبا الشرقية وروسيا بشكل خاص، وانتشار الاشتراكية بينهم، ونجاح تجربة الكيبوتس الذي ينسخ التجربة السوفييتىة في الزراعة (السوفوخوز والكلخوز) على إنشاء دولة اشتراكية ثورية في محيط الرجعية العربية المتحالفة مع الاستعمار القديم في المنطقة أعداء روسيا في العالم فرنسا وبريطانيا، فصادق على حق اليهود بإقامة دولة يهودية في فلسطين تخلصهم من عذابات العصر، فأمدّهم هو والدول الاشتراكية بالسلاح والرجال وانحاز لقرار التقسيم، وكان أول دولة تعترف اعترافا قانونيا بقيام ((دولة اسرائيل)) وأصبح الحزب الشيوعي الفلسطيني انسجاماً مع الوضع الجديد الحزب الشيوعي في أرض إسرائيل. وبدأ الحزب مرحلة جديدة من الانحراف وهذا موضع يحتاج لدراسة خاصة منفصلة.