الخميس 03 آب 2023
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ندوة بـ"شومان" تناقش رواية "المهطوان" للرواشدة

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جانب من الندوة - (من المصدر)
عمان-_- ناقش كتاب ومثقفون واكاديميون رواية "المهطوان"، للروائي رمضان الرواشدة، والصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
وشارك في الندوة أستاذ علم الاجتماع في جامعة مؤتة د. حسين محادين والذي تناول محور "منظور علم اجتماع الأدب"، والكاتب موسى أبو رياش وتناول الأبعاد العاطفية في الرواية، والناقد محمد الجبور وتناول محور توظيف التراث في الرواية، فيما قدمتهم وأدارت الحوار مع الجمهور القاصة مجدولين أبو الرب.اضافة اعلان
قدم رمضان الرواشدة شهادة ابداعية حول الرواية حيث قال إنه أراد لهذه الرواية ان تكون مختلفة عن تجربته السابقة من حيث مضامين الرواية ذات الخصوصية بالمكان والزمان الأردنيين، موضحا أنه أراد أن يحوم في فضاءات أكثر رحابة، وأن يعبر عما يراه بعيدا عن التقريرية السياسية، حيث لا يوجد بعدا سياسيا مباشرا رغم أن الموضوع أو الثيمة الرئيسية تتعلق بواحدة من أهم القضايا الراهنة.
وتحدث الرواشدة عن بشخوص الرواية ومدى قربها من الكاتب أو ممن عرفهم، لفت الرواشدة إلى إنه ليس هناك من يمكن أن يتنصل من مقولة تأثيره في مستوى من مستويات التحولات في حياة شخوصه الروائية، أو في تداخل التفاصيل اليومية والمعاشة والتجارب الشخصية عن هذه الأعمال الإبداعية.
وعن علاقة الرواية بالمعارف الإنسانية المختلفة، أشار الرواشدة إلى أن المعارف تؤثر وتتداخل وتتباعد بحسب طبيعة النص الأدبي وبحسب السائد لدى كل شعب من الشعوب، حيث الثقافات المتنوعة تؤدي دورا، وحيث الانصياع إلى التراث الطقسي الغرائبي سمة أيضا من سمات بعض الشعوب، وحيث إن ما يعتبر جميلا للبعض، قد يبدو قبيحا في عيون الآخرين.  
من جهته أشار محادين، إلى أن اللغة التي استخدمها الراوي على ألسنة شخوص الرواية، كانت لغة مزاوجة بين الفصيحة والشعبية المرتبطة في أماكن بعينها، لافتا إلى حضور المؤلف حقيقة وليس كراو محايد وذلك عبر ثلاثية (راكين والشوبك ورام الله)، وجعلها خلفية ظاهرة للمشهد والسرد في روايته عبر الإشارة إلى مسقط رأسه – الشوبك جنوب الأردن، كذلك دراسته للإنجليزية مع سلمى.  
من جانبه رأى الجبور أن الرواشدة وظف المفردة التراثية لتناسب الجو العام للرواية، وتنقل المتلقي للعيش في تلك الأجواء وكأنه أحد أبطال العمل؛ فهي تزيد من مصداقية العمل وإيصاله إلى المتلقي، مشيرا إلى أن الكاتب وظف كذلك القصة التراثية والمعتقدات الشعبية لخدمة النص الروائي، موضحا أن الروائي أكد على أهمية التراث والقصص التراثية التي يتناقلها الناس رغم الغرابة والعجائبية التي تكتنفها.
فيما وحاول أبو رياش من خلال قراءة قدمها حول الرواية، استجلاء البعد العاطفي في الرواية للأم والوطن، باعتبار أن الأم وطن والوطن أم، مشيرا إلى الإهداء العاطفي اللطيف " إلى ابنتي الجميلة الرائعة "نسم""، فالبنت أم أيضا في أحيان كثيرة، مشيرا الى أن الوطن – أي وطن- بأهله وناسه وعلاقاته وليس بجغرافيته المجردة، وبرزت عاطفة بطل الرواية "عودة" جلية تجاه وطنه وقريته راكين.
وكانت القاصة أبو الرب أشارت في بداية الندوة إلى أن الرواشدة في هذه الروية يكثف سيرة سردية في عمل أدبي يتناول فترة زمنية مهمة من تاريخ الأردن، لينقلها بتمكن واقتدار من الحالة التاريخية إلى الأدب محملا إياها رؤيته وعلاقاته ومعايشته لأحداث داخل الوطن وفي فلسطين والمحيط العربي، مازجا السياسي بالإنساني، وقارئا فترة ما قبل مرحلة 1989 وما بعدها في الأردن، وأحلام الناس، والنخب، وسيرورة المثقفين، والمجتمعات. 
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