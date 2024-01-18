ندوة حول "إشكالية المقدس عند محمد أركون" في الجمعية الفلسفية

ورأى طوالبة في الندوة التي أقيمت أول من أمس في الجمعية الفلسفية، بعنوان "إشكالية المقدس عند محمد أركون"، وادارها رئيس الجمعية الفلسفية الأردنية الدكتور محمد الشياب، ان هذه التحديات ترجع إلى عوامل داخلية وخارجية، تتصل بالتخلف الثقافي والفكري والعلمي، وبالفشل الذي منية به الدلة الوطنية على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف المحاضر من أبرز العوامل خارجية هو الحداثة ومشتقاتها، كالديمقراطية، والعلمانية، والتحديث والتقدم العلمي، وحقوق الإنسان. ولم تغب عن هذه العناصر المجالات النظرية المحمومة غالبا بتلك الإشكالية التي أصبحت شكلا من أشكال العصاب الجماعي، وهي إشكالية "التراث والحداثة ومتعلقاتهما (كالأصالة والمعاصرة، والتجديد والنهضة، والتقدم)"، وما إلى ذلك من متعلقات تثير المشكلات النظرية وغير النظرية.
وتابع طوالبة من هنا برز العديد من المفكرين العرب المعاصرين الذين قدموا إسهامات عديدة في مجال السجال حول التراث والحداثة، منهم: "حسن حنفي، محمد أركون، محمد عابد الجابري، طيب تيزيني، فهمي جدعان، عبد الله العروي وغيرهم"، وجاء خطاب هؤلاء كنوع من المساءلة النقدية والفلسفية للتراث العربي الإسلمي من زاوية علاقته مع الحداثة ومتطلباتها الحياتية الراهنة. كما أنه يأتي متأثرا بالأسئلة العديدة المتصلة بقضايا النهضة والتجديد والتقدم.
وقال المحاضر إن الفكر العربي المنفتح على الفكر العالمي والحداثة وجد نفسه أمام تحديات تحتم عليه مواجهتها ومحاولة الإجابة عن الأسئلة الخاصة بحاضر الإنسان العربي ومستقبله عموما، مبينا ان السؤال الذي ظل يدور في هذه الجهود الفكرية عند القول الآتي: "كيف للمسلمين اليوم أن يجابهوا تحديات الحداثة والعولمة؟"، وكيف لهم أن يحافظوا على أصالة وصلابة بديهياتهم الدينية في ظل التحولات المتسارعة في بيئة الأفكار وصراع القيم؟.
ثم قدم طوالبة تعريف المقدس في الثقافة العربية، قائلا إن تعريف المقدس واضح وصريح عكس ما هو في الثقافة الغربية فهو يعرف على أنه كل ما هو دنيوي وما هو غير دنيوي، لافتا إلى أن معنى المقدس في المفهوم العربي والإسلامي لا يخرج عن الطاهر والمبارك، أي أنه يمثل ما هو إيجابي فقط. فالخط المميز للفكر الديني هو تقسيم العالم إلى مجالين يضم أحدهما كل ما هو مقدس، ويضم الآخر كل ما هو دنيوي.
وأشار المحاضر إلى أن المفكر محمد أركون، يرى إن هناك نوعين من الجهل، النوع الأول هو الذي سماه ب "الجهل المقدس"، كما جاء في كتاب المفكر الفرنسي "أوليفييه أوا"، الذي يتكون من فعل التقليد الاجتماعي، ويعني مجمل العقائد التي يتصدى لها الفاعلون الاجتماعيون، مفكرون، مثقفون، فنانون، إلى الحد الذي تصبح معه تراثاً مقدساً متعالياً، لا ينبغي تجاوزه، ولا التفكير خارجه، ما يؤدي إلى حالة من الدوغما القاتلة للوعي، المعطلة لملكة النقد، ونتيجتها الجمود الحضاري، أي كيف نقدس الجهل؟ وأن المجتمع هو الذي أدى بالفاعلين الاجتماعيين إلى تقديس الجهل.
أما الجهل الثاني بحسب اركون، كما يقل الطوالبة فهو "الجهل المنظم والمُرسَّم والمؤطر بقوانين، ويترجمه النظام التربوي وبرامج التدريس، التي لا تفتح حقول المعرفة التي نتعلم منها تعدد الآراء وتنوع الأفكار وتبقي العقل داخل سياج دوغمائي"، مبينا أن أركون دعا إلى الاشتغال على هذين المفهومين، لأنهما مفتاح لفهم عديده منها العنصرية وغيرها من المفاهيم.
وأرى المحاضر أن هذا الموضوع بقي من أهم الموضوعات التي اعتبرها أركون من اللامفكّر فيه، وكان من الضروري في رأيه إعادة هذا المفهوم إلى الواقع التاريخي، أي: إزاحة القداسة والتعالي عنه، وقد تناوله إنثروبولوجياً من خلال العنف والطقوس والقربان والأسطورة، ومن خلال التصورات الخاصة بالكلام الشفوي والكتابي، وبين العقل والرمز والصورة (الأيقونية) والضمير. من هنا يأتي تفسيرنا لاهتمام أركون بهذه المفاهيم.
وخلص طوالبة إلى أن أهمية البعد الإنثروبولوجي، والمثلث الإنثروبولوجي وهو "العنف والتقديس والحقيقة، والمثلث التأويلي: الزمن، والتقصص، والمعنى النهائي الأخير (الحقيقة المطلقة)"، لافتا إلى أن أركون يؤكد على أن منهجيات أنثروبولوجيا الأديان، وفقه اللغة، والحفريات المعرفية، والتفكيك، تهدف إلى استخلاص المعنى الذي يعتقد أنه أقرب إلى الدقة. بالإضافة إلى المنهج التاريخي الحاضر دوما في مشروعه التأويلي، وهو لا يعني التاريخية الوصفية التي تسقط كل ما هو ليس عياني بوصفه غير قابل للبحث وإنما التاريخية الرديكالية للعقل البشري نفسه، أي العقل الذي لا يمكن فصله عن أسسه الاجتماعية والتاريخية، أو عن جذوره[email protected]