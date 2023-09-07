ندوة عن جائزة كتارا للرواية العربية في عمان

ا.د.سناء الشعلان
عنوان ورقتها
مشهدية الجوائز العربية: جائزة كتارا للرواية أنموذجا.
و الأستاذ الدكتور عماد الضمور
عنوان ورقته
جائزة كتارا للرواية العربية عنوان محبة ورسالة إبداع.
والإعلامي: عمر كلاب
وعنوان ورقته
اثر الجوائز الثقافية على انتشار الرواية العربية.
( كتارا نموذجا).
ومن الجدير بالذكر ان هذه الجائزة سنوية أطلقتها المؤسسة العامة للحي الثقافي في قطر – كتارا منذ بداية العام 2014، وتقوم المؤسسة بإدارتها وتوفير الدعم والمساندة والإشراف عليها بصورة كاملة من خلال لجنة لإدارة الجائزة تم تعيينها لهذا الغرض.