الخميس 07 أيلول 2023
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ندوة عن جائزة كتارا للرواية العربية في عمان

ندوة عن جائزة كتارا للرواية العربية في عمان
ندوة عن جائزة كتارا للرواية العربية في عمان
تقام في المركز الثقافي الملكي ندوة عن جائزة كتارا للرواية العربية في العاصمة الاردنية عمان وذلك في تمام الساعه السابعة والنصف من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٩/٢١ من الشهر الجاري و سيشارك فيها كل من:اضافة اعلان
ا.د.سناء الشعلان  
عنوان ورقتها
مشهدية الجوائز العربية: جائزة كتارا للرواية أنموذجا.

و الأستاذ الدكتور عماد الضمور 
عنوان ورقته 

جائزة كتارا للرواية العربية عنوان محبة ورسالة إبداع.

والإعلامي: عمر كلاب
وعنوان ورقته
اثر الجوائز الثقافية على انتشار الرواية العربية.
( كتارا نموذجا).

ومن الجدير بالذكر ان هذه الجائزة سنوية أطلقتها المؤسسة العامة للحي الثقافي في قطر – كتارا منذ بداية العام 2014، وتقوم المؤسسة بإدارتها وتوفير الدعم والمساندة والإشراف عليها بصورة كاملة من خلال لجنة لإدارة الجائزة تم تعيينها لهذا الغرض.
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