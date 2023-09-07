ندوة عن جائزة كتارا للرواية العربية في عمان

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تقام في المركز الثقافي الملكي ندوة عن جائزة كتارا للرواية العربية في العاصمة الاردنية عمان وذلك في تمام الساعه السابعة والنصف من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٩/٢١ من الشهر الجاري و سيشارك فيها كل من:ا.د.سناء الشعلانعنوان ورقتهامشهدية الجوائز العربية: جائزة كتارا للرواية أنموذجا.و الأستاذ الدكتور عماد الضمورعنوان ورقتهجائزة كتارا للرواية العربية عنوان محبة ورسالة إبداع.والإعلامي: عمر كلابوعنوان ورقتهاثر الجوائز الثقافية على انتشار الرواية العربية.( كتارا نموذجا).ومن الجدير بالذكر ان هذه الجائزة سنوية أطلقتها المؤسسة العامة للحي الثقافي في قطر – كتارا منذ بداية العام 2014، وتقوم المؤسسة بإدارتها وتوفير الدعم والمساندة والإشراف عليها بصورة كاملة من خلال لجنة لإدارة الجائزة تم تعيينها لهذا الغرض.