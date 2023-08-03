الخميس 03 آب 2023
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ندوة للنابلسي بعنوان مهارات التكيف في مركز البترا الثقافي

ندوة للنابلسي بعنوان مهارات التكيف في مركز البترا الثقافي
ندوة للنابلسي بعنوان مهارات التكيف في مركز البترا الثقافي
استضافت سلطة أقليم البترا التنموي السياحي منتدى البيت العربي الثقافي في مركز البترا الثقافي يوم السبت 1/8/2023  لإقامة ندوة بعنوان مهارات التكيف وإدارة التوتر والضغط النفسي قدمتها المهندسة قمر النابلسي.اضافة اعلان
 
حضر الندوة مدير سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات، وكانت المحاضرة قد تطرقت الى محاور عديدة تتمحور حول العنوان.
بدأت بالحديث بأن المهارات الحياتية هي أسلوب حياة وتحدثت عن مهارات التفاوض والتقبل و العمل المشترك والمهارات الاجتماعية والإدراكية والإدارية التي يجب أن يمتلكها الفرد ليحقق حياة مستقرة سليمة و
استمرت الندوة لساعتين متواصلتين جرى خلالها تفاعل ومداخلات من الحضور النوعي الذي أبدى اهتمام بالغ بالموضوع ويؤمن بأهمية مهارات الحياة

 وشكرت مديرة البرامج وأمين السر في المنتدى ميرنا حتقوة سلطة أفليم البترا التنموي السياحي على هذه الاستضافة وأشادت بجهود القائمين على مركز البترا الثقافي وعلى دوره الثقافي والتوعوي في المنطقة 
وقدمت  المهندسة قمر النابلسي عضو مجلس أمانة عمان ونائب رئيس منتدى البيت العربي ومدربة المهارات الحياتية شكرها العميق لسلطة الاقليم ممثلة بالدكتور سليمان الفرجات وأشادت بدور وجهود الدكتورة مرام فريحات وكادر مركز البترا الثقافي وعلى رأسهم مدير المركز موسى الفرجات.
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