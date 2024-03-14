نزال يوثق جرائم الاحتلال الصهيوني الدامغة في "مخيم جنين أسطورة هزت العالم"

عزيزة علي

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عمان- يقول مؤلف كتاب "مخيم جنين أسطورة هزت العالم"، غسان نزال، إن مخيم جنين دخل تاريخ نضال الشعوب من أوسع أبوابه، وبات يحتل من ذاكرة النضال الفلسطيني حيزا مرموقا أجاز توثيق صموده الأسطوري، ومن ثم الجريمة المرعبة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحقه، بغية إخضاعه وإخماد ناره، في سياق مخطط إسرائيلي استهدف البنى الفلسطينية، وتصفية محاورها المنحازة إلى مسلك الكفاح المسلح، وإعادة ترتيب أوراق السلطة الوطنية تحت ما يسمى بحملة "الجدار الواقي".في كلمة على غلاف الكتاب، جاء فيها "في أحد الأزقة الموصلة بين حارة الحواشين وجورة الذهب، جلست امرأة على عتبة بيت طاله القصف الصاروخي كانت تحتضن طفلا في السادسة من عمره، بدأ تصرف الطفل غير مألوف، كون من هم في مثل سنة يميلون إلى الانفلات من أمهاتهم والانشغال باللعب، وبالتالي ألح الفضول بالسؤال. قالت المرأة، لقد تغير (حموده) كثيرا، بعد الاجتياح أصبح يلازم حضني طيلة الوقت. حدث هذا عندما كانت الحارة تتعرض على مدار الأيام لقصف صاروخي متواصل، لم يسلم منه بيتنا وبيوت الجيران. صار حموده يرتجف من شدة خوفه وينكمش مرتعدا عند دوي كل انفجار، ومرة بعد أخرى، أدرك من التجربة أن انفجار الصاروخ يسبقه بثوان انفجار أولي أخف حدة (وهو صوت الحشوة الدافعة الأولى)، فقال لي راجيا. (عندما تحسين أن صاروخا قادما باتجاهنا أغلقي أذني بيديك يا أمي)، دأبت على فعل ذلك، ولكن حموده ما يزال، رغم مرور شهر على انتهاء الاجتياح، يلتصق بحضني حتى لا أتأخر في إغلاق أذنيه.امرأة أخرى قالت. ربما لا تصدقون، لدي طفلة لا تتجاوز العامين من العمر. شاهدت خلال الاجتياح ما يقشعر له البدن، من أعمال القتل والتنكيل والاقتحام. لعلها أدركت أن الموت قد يأتينا في أي لحظة. كانت تجلس بيننا عندما اقتحم الجنود الإسرائيليون البيت عبر ثغرة إحدى فوهات في الجدار، سمعنا أصواتهم وصراخهم، ولما دلفوا إلى غرفتنا هائجين فزت من حضني فجأة وهي ترفع يديها وتصرخ مرتعدة (أنا أستسلم. أنا أستسلم)".نزال يرى أن المخيم والمدافعين عنه أدركوا أنه لابد من تسديد الضريبة لحما ودما، فلا أحد يقاتل نيابة عن أحد، وفهموا أن العرب لن يتحركوا لحمايتهم، وليس بوسعهم أن يفعلوا أكثر من الالتمام في القمم التي تشجب، فقد تخطى المقاتلون في مخيم جنين كل سقوف قد تكون محتملة، رغم فقدانهم لأي امتداد جغرافي أو إسناد خلفي.ويشير نزال إلى أن مخيم جنين دفع إلى تجميد وتأجيل اقتحام غزة، فكان مخيمهم رغم بساطة وتواضع مسألته، قياسا بالمسائل العظيمة على أجندات الدول العظمى، شوكة صعب اقتلاعها، بل إنها لم تقتلع، إذ ما أخذ بالاعتبار الفشل النسبي للحملة العسكرية التي استهدفت حيا أو ميتا، ومن ثم النتائج العظيمة التي أفرزها صموده المجيد، والتي قلبت كارثته ومأساته إلى نجاحات فائقة، وإن بدت غير مادية أو حسية، ويكفي للتدليل على القلق الشديد الذي انتاب وسائل الإعلام والأوساط الرسمية الإسرائيلية من نتائج المقارنة العسكرية التي ستكون عارا وفضيحة كبرى لجيشها، ومن احتمال "أسطرة" المخيم؛ أي جعله أسطورة في ذاكرة النضال الشعبي الفلسطيني، وها هو يصير، شاؤوا أم أبوا.ويقول المؤلف إنه في هذا الكتاب لا يتحدث عن مجزرة، لأن الشعب اعتاد المجازر، وتحمل نصل السكين من "دير ياسين إلى صبرا وشاتيلا"، حتى ملأت مثل هذه المناسبات روزماناته، مبينا أنه يتحدث هنا عن جرائم حرب دامغة، لجيش ضالع في الإجرام، مثل جرائم قتل لمدنيين ارتكبت بدم بارد، وجرائم دفن للأحياء والجرحى والمعوقين، ونتحدث عن كارثة إنسانية حلت بمقدرات متواضعة للاجئين بسطاء، ما زالت آلة القتل والتهجير الصهيونية تطاردهم وتلاحقهم من مخيم إلى آخر منذ زمن، وتستكثر عليهم أن يأمنوا حتى في مساكن التشريد، ويتحدث الكتاب عن الآثار العظيمة التي خلفها دم الفلسطيني، وصموده في مخيم جنين.ويشير نزال إلى أنه يوثق لمخيم جنين كأمثولة بطولية كانت لها شروط ندر أن وفرت مثلها الشعوب من قبل وكحالة نضالية استثنائية، لا تقبل المقارنة بالأشياء والأرقام والأيام، وكاستحقاق لحفنة مقاومين، استطاعت بإرادتها وبصرف النظر عن انتماءاتها العقائدية والتنظيمية، أن تقهر جيشا مؤللا معززا بـ"الاباتشي"، وبتقنيات عسكرية مذهلة، وأن تدحض أكذوبة الجيش الذي لا يقهر.ويؤكد المؤلف أن مخيم جنين استطاع بمقاومته الشعبية وإيمانه المطلق بعدالة قضيته، وعدالة موقفه كمخيم معتدى عليه، أن يضرب شارون بالخاصرة، وأن يزلزل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، القائمة على مقولة تفوق الجندي الإسرائيلي وأن يذيقها مرارة الفشل، ويمرغ سمعة جيشها "العظيم"، أن يخرج من المخيم وهو يجرجر أذيال الفضيحة والعار، بعدما ارتكب ما ارتكب ومن معه من رمم الفلاشا وبقايا جيش لحد جرائم يندى لها جبين العسكرية.ويشير نزال إلى أن هذا الجيش الصهيوني لم يقهره عناد المقاومين في مخيم جنين فحسب، بل قهرته "مريم وشاحي وفدوى الجمال"، كما قهرته "مفرقعات العيد التي صارت بيد الأشبال أكفأ سلاحا"، مبينا أن أكثر ما استفز هذا الجيش، هو "أصوات المآذن، والعتبات والسقوف الدالفة"، واستفزته "أم علي"، التي حاكت من بقايا بيتها راية رفعتها فوق الركام، فقد خرج هذا الجيش وقد التقص في ذاكرة جنوده من أراد كتيبة "جولاني، وجفعاتي وايجوز"، عار أبد لا يمحى.ويقول المؤلف إن هذا الجيش لم يأت إلى مخيم جنين من أجل المطلوبين فحسب، بل جاء يطلب رأس المخيم، الذي يمثل الإرادة الفلسطينية، ولم يخرج هذا الجيش نظيفا، بل خرجه ملطخا بدم الجريمة من كعبة إلى أنفه، وإلا لما رفض لجنة تقصي الحقائق أربع مرات، لقد خشيت قياداته السياسية حتى من شهادات جنودها واحتمال إدانتهم لجيشهم، ولهذا عطلت كل قرار على اعتبار أن دولتها العبرية فوق القانون، وأصرت أن تختار بنفسها من سيدلي بشهادته، وسجلت سابقة قضائية هزلية، إذ لم يشهد تاريخ القضاء يوما أن حدد المجرم بنفسه من سيدلي بالشهادة في جرمه.ويرى نزال أن الجيش الإسرائيلي عندما رحل عن مخيم جنين ترك خلفه بصماته البربرية، بعد أن أخفق في غسلها طيلة أسبوع مكثه بعد انتهاء عملياته العسكرية. أما المخيم فقد بقي شاهدا أو شهيدا، لم يعول كثيرا على أحد. بقي يحمل جراحه وملحمته، وبقي يحمل رفضه للخيمة، والطين الأميركي، بقيت له أشياؤه، وتحت أنقاضه وترابه، لم يزل ثمة صدى وأثر من أبطال صاموا تحت الحصار، ومن مساكين أبرياء قضوا تحت الركام عطشى وجائعين، فهناك يرقد كل من "أحمد ويوسف وأشرف"، وهناك ترقد كل من "فدوى ومريم"، وأطفال حلموا بالعيد. مثل "فارس ومحمد وأسد"، هؤلاء ستظل ذاكرة الأجيال تحفظ قسماتهم الجميلة جيدا، وسيظل الفلسطيني يقسم بصمودهم وصيامهم، ويقسم بدمهم الذي غلب الفولاذ، وعيونهم التي ناطحت المخارز.ويقول نزال إن أميركا لم تضع في حساباتها، أن ذراعها الضاربة والمتمردة "إسرائيل"، والتي رأت في حصتها من البرنامج الأميركي فرصة للإفلات من العقال في مثل هذه البقعة النضالية الصغيرة إصافة إلى نزق هذه الإدارة، وسذاجة بصيرتها، أعمياها عن حقيقة المعادلة الفلسطينية الصعبة، وصورا لها المسألة كما لو كانت مجرد تورا وبورا عابرة، في حين شغل صمد الأيام التسعة لهذا المخيم الفقير والصغير، وما تعرض له من جرائم حرب، متزامنا مع الصمود الباسل لحي الياسمينة في نابلس وجدان العالم أجمع واحتل قسطا كبيرا غير متوقع من الاهتمام الدولي على الصعد والمستويات كافة، الرسمية والشعبية والتنظيمية والإعلامية، في وقت كان فيه مد الحق الفلسطيني يصل أصقاع الدنيا، لتصير الكوفية الفلسطينية أكثر شهرة من "البرنيطة" الأميركية المقلمة.وخلص المؤلف إلى أن أسطورة مخيم جنين، وإن شبهت بـ"ماتسادا"، أو "ستالنغراد"، أو من غيرها من المعارك الكبرى، إلا أن مخيم جنين يحتفظ بملامحها وكينونتها الخاصة، مهما تواضعت، فلكل شعب أساطيره، ولكل أسطورة هوية، وهوية هذه الأسطورة الفلسطينية هي مخيم جنين، أما الحكاية، فقد جاءت في سطور الكتاب ببساطة رواتها، والذين سطروها وعاشوا لحظاتها، وهم لشدة بساطتهم لم يدركوا عظيم ما فعلوا، ولم يدعوا أمام أحد قط، إنهم صنعوا أسطورة شعبهم، وأسهموا في إعادة المد القمعي الكفاحي إلى الشارع العربي بعد أن دحضوا ذريعة "التوازن الاستراتيجي".يتضمن الكتاب العديد من الصور التي توثق وترصد وحشية هذا الجيش النازي.