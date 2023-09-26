نقطة التقاء بين الثقافتين العربية والصينية في معرض الكتاب

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عمان- الغد- تشارك الصين، للمرة السابعة على التوالي، في معرض عمان الدولي للكتاب في دورته الثانية والعشرين، من خلال جناح تديره مجموعة النشر التابعة لجامعة بكين لإعداد المعلمين، التي تنشر كتباً باللغات الصينية والإنجليزية والعربية.وقالت "شي شيي" مديرة العلاقات الدولية في مجموعة النشر ومسؤولة الجناج الصيني في معرض عمان، إن هذه المشاركة تعزز اهتمام الصين بأن تكون عمان نقطة التقاء بين الثقافتين العربية والصينية، ولذلك يقدم الجناح لمرتادي المعرض كتباً ثقافية متنوعة، وكتباً لتعليم اللغة الصينية، وروايات من الأدب الصيني، إلى جانب كتب تعرف بالصين ومنجزاتها الحديثة.إلى جانب ذلك، أصدرت جامعة بكين لإعداد المعلمين، مؤخراً، سبعة كتب جديدة مترجمة من الأدب الصيني إلى اللغة العربية، هي: كتاب الطاو، فن الحرب، الكتب الأربعة المقدسة، سياسات الدول المتحاربة، كتاب لي تسي، عمي شو إن لاي، وكتاب الحزام والطريق. وتقدم هذه العناوين للقاريء العربي أهم كتب الفلسفة الصينية، بما فيها أفكار كونفوشيوس.ومن جانبه، قال "ما تشاويانغ" المدير في دار النشر لجامعة بكين، إن الجامعة بدأت الاهتمام بالثقافة العربية منذ العام 2015، حيث نشرت ترجمة باللغتين الصينية والإنجليزية لكتاب "العرب ومستقبل الصين" للكاتب الأردني سامر خير أحمد، الفائز بجائزة الصين للكتاب المتميز، كذلك نشرت كتاباً عن العلاقات العربية الصينية للكاتب الصيني ليو شين لو، عميد كلية اللغة العربية في جامعة بكين بعنوان "قوة الصين الناعمة"، ومجموعة قصصية صينية مترجمة للعربية بعنوان "انتظر قليلاً" للكاتب الصيني لاو ما. وتواظب الدار منذ العام 2016 على حضور معرض عمان الدولي للكتاب.