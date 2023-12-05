الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نكبة واحتلال ولجوء.. انطلاق "سينما فلسطين" في دار الأوبرا المصرية

مشهد من فيلم "غزة مونامور" - (ارشيفية)
مشهد من فيلم "غزة مونامور" - (ارشيفية)

 يعرض خلال الأسبوع الحالي، 6 أفلام فلسطينية ضمن برنامج "أسبوع سينما فلسطين" الذي ينظمه المركز القومي للسينما في مصر. وتقام العروض التي افتتحت في الثالث من كانون الأول(ديسمبر)، بفيلم "من تحت الركام"، وتستمر حتى الثامن من الشهر ذاته في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".
- توثيق لمجازر الاحتلال
يوثق فيلم "من تحت الركام"، للمخرج آن تسوليس، خلال 85 دقيقة، مجزرة الاحتلال ضد عائلة "السموني" خلال العدوان على غزة في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2008، والمعروفة باسم مجزرة حي الزيتون، وتم تنفيذ العملية ضد عائلة "السموني" في الرابع من كانون الثاني (يناير)، من العام 2009، ووصفت وقتها بأنها عملية إعدام جماعي.
جاء سرد الأحداث في الفيلم الوثائقي متشابه مع الأحداث التي تشهدها فلسطين منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
جريمة أخرى يعرضها الفيلم الوثائقي "شيرين أبو عاقلة" للمخرج معن سمارة، الذي عرض أول من أمس، خلال 60 دقيقة، إذ يرصد عملية اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة من خلال شهادات حية لشهود على الحادث.
فيلم وثائقي آخر، يعرض ضمن أسبوع السينما الفلسطينية وهو فيلم "العنصرية" للمخرج فايق جرادة، والذي يعبر بالكاميرا عن الاستفزازات اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ممزوجة بمجموعة من اللقاءات لأساتذة جامعيين يقدمون تحليلا سياسيا وتاريخيا لأوجه عنصرية الاحتلال ومظاهرها تجاه الشعب الفلسطيني.
في "كريم حرا" للمخرج جبران خليل حمادة، وخلال ما يقرب من الساعة، يوثق المخرج حياة المناضل كريم يونس، الذي نال حريته بعد اعتقال دام ما يقرب من 40 عاما، وعودته إلى أسرته ووطنه مرة أخرى.
وإلى جانب الأفلام الوثائقية، يعرض أيضا ضمن البرنامج الفيلم الروائي الطويل "غزة مونامور".
الفيلم من تأليف وإخراج عرب ناصر وبطولة سليم ضو وهيام عباس وميساء عبد الهادي، والفيلم إنساني حول كيف يعيش المواطنون تحت وطأة الاحتلال من خلال صياد عجوز تجاوز الـ60، يقع في حب خياطة تعمل في السوق، ومن خلال قصة الحب التي نشأت بينهما نرى الحياة غير الآدمية تحت وطأة الاحتلال، والمعاناة التي يتعرضون لها في أبسط أساسيات الحياة مثل، المياه والكهرباء وغيرها من الأمور اليومية الأساسية.
ويختتم أسبوع سينما فلسطين بعرض فيلم الرسوم المتحركة "البرج" للمخرج النرويجي ماتس غروريد، الذي أقام فترة في مخيم برج البراجنة في لبنان، وهو ما دفعه لاحقا إلى تقديم فيلم رسوم متحركة يسلط الضوء على حياة اللاجئين الفلسطينيين من خلال أجيال عمرية مختلفة، بداية من التهجير القسري للشعب الفلسطيني العام 1948.
وخلال الأحداث، تمثل الطفلة "وردة" الجيل الرابع، حيث يسلمها جدها مفتاح منزله في فلسطين على أمل العودة إلى الوطن مجددا.

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