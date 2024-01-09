"نمارق مصفوفة" كتاب يحتفي بعبد القادر الرباعي ومسيرته الإبداعية

عزيزة علي

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عمان - صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، كتاب بعنوان "نمارق مصفوفة"، وهو عبارة عن دراسات ومقالات وشهادات، تكريما للدكتور عبد القادر الرباعي.قام بالإشراف على الكتاب وتحريره الدكتور عمر الفجاوي وعامر أبو محارب، وكتب له تصدير الدكتور إبراهيم السعافين.الكتاب جاء في ثمانية أقسام؛ الأول بعنوان "دراسات في المنهج والقراءة النقدية النوعية"، كتب فيه "حسن البنا عزالدين، دسوقي إبراهيم، عمر الفجاوي، عيسى برهومة، مريم جبر، يوسف عليمات"، وفي القسم الثاني بعنوان "جهد د. عبدالقادر الرباعي في النقد الثقافي" حيث كتب كل من "أحمد المرازيق، هشام زغلول، يوسف عليمات، طارق بوحالة، خالد الجديع"، والقسم الثالث بعنوان "دراسات في الصورة الفنية والبلاغة"، كتب كل من "أحمد مطلوب، مصلح النجار، فوز نزال، عمر أبو الهيجاء، تماضر عطروز، نادي أبو قطام".اما القسم الرابع وهو بعنوان "حكاية وشم/السيرة الذاتية للرباعي (قراءات سردية)"، كتب كل من "د. نبيل حداد، فايز عثامنة، أحمد المرازيق، إيمان عبدالهادي، عامر أبو محارب، مي بكليزي"، أما القسم الخامس وهو بعنوان "مدارات عرار ونقد الاستشراق"، فقد كتب فيه كل من "عزيزة علي، هادي نهر، غسان عبدالخالق، صحيفة العرب"، بينما جاء القسم السادس بعنوان "دراسات ملف (مجلة أفكار العدد 191 أيلول 2004) الرباعي الناقد المجدد"، كتب فيه كل من "د. زياد الزعبي، عمر القيام، جمال مقابلة، أمل نصير، إبراهيم الياسين". القسم السابع بعنوان "د. عبدالقادر الرباعي الناقد والإنسان شهادات"، فقد كتب كل من "محمد الصباريني، أحمد الحيزم، عبدالسلام الشاذلي، حفيظة الشيخ، أمين اليزيدي، محمد الحسني، عامر أبو محارب، عبدالله الغويل، إسماعيل فتاتيت، هدى جمال"، وفي القسم الثامن وهو بعنوان "حوار"، حيث كتب كل من نضال القاسم.وتحت عنوان "تصدير" كتب الدكتور إبراهيم السعافين بعنوان "تحية لعبدالقادر الرباعي"، قال فيها "يجتمع هذا النفر الكريم من العلماء والباحثين والتلاميذ والأصدقاء في هذا السّفر الجامع لتحيّة علم من أعلامنا وناقد بارز من نقادنا وعالمٍ من علمائنا ودارس مهّمٍ من دارسينا تحيّةَ محبّةٍ وتجلّةٍ وتقدير للجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور عبد القادر الربّاعيّ في حياته العلميّة والفكريّة والتدريسيّة، واعترافا صادقا بما قدّمه طوال حياته الخصبة لأجيالٍ من الطلاّب والباحثين، ولما أسداه لوطنه وأمّته من إسهاماتٍ جليلة بدت في هذا السّفر آية محبّةٍ وعرفانٍ.واستعرض السعافين سيرة الرباعي الذي درس في جامعة دمشق في إبان عنفوانها حين كان قسم اللغة العربية يضم خيرة الأساتذة المرموقين والعلماء الأفذاذ الذين حفظ التاريخ أعمالهم الجليلة في المجالات المختلفة من علوم اللغة العربية وآدابها، وما يتصل بها من فكر وتاريخ وحضارة، مبينا أن الرباعي تابع دراساته العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في جامعة القاهرة.وتابع السعافين حديثه عن الرباعي؛ من حسن الحظ أن الرباعي اختار أمرين مهمين أولهما اختيار شعراء من التراث هما صريع الغواني مسلم بن الوليد لأطروحة الماجستير، وأبو تمام لأطروحة الدكتوراه وثانيهما اختيار الصورة الفنية على ضوء الدراسات المعاصرة، فجمع بين اختيار شاعرين كبيرين لهما بصمة واضحة في الشعر العربي عامة وفي العصر العباسي خاصة، وجمع في دراسته للصورة بين موروثنا النقدي والبلاغي من جهة ودراسات الصورة والأسطورة في النقد العالمي الحديث.ورأى السعافين أن الرباعي كان بارعا في اقتناص الموضوعات الطريفة، ولعل نظرة سريعة على عناوين كتبه وأبحاثه تجعلنا ندرك مصداق ما ذهبت إليه. فقد لاحق المستجدات وبرع في الكتابة فيها. ولم يقف عند شعر التراث وقد عالج كثيرا من سماته وظواهره وقضاياه، ولكنه التفت إلى الشعر الحديث وناقش بعض أدواته وظواهره وقضاياه أيضا. كما وقف في سياق الدراسات المعاصرة عند تحولات النقد الحديث من النقد السياقي التاريخي والاجتماعي والتاريخي إلى مرحلة النقد الحديث، ودراسة الصورة من أهم إنجازات النقد الجديد وأبرز تجلياته، إلى ما تلا ذلك من اتجاهات النقد الأسني من بنيوية وتفكيك وظاهراتية وما تبعها من اتجاهات.ولفت السعافين إلى أبزر التحولات في مرحلة النقد الثقافي، فالدكتور الرباعي سلط ضوء على الإصرار على أدبية الأدب، وأن العنصر الجمالي هو أساس النص الأدبي وقوامه قد نحا منحى مختلفا جعله أمينا مع رؤيته وموقفه.ورأى السعافين أن الرباعي ظل في دراساته التطبيقية يفيد من حركات النقد واتجاهاته وتحولاته يسيطر على المنهج ويقوده حسب فهمه ورؤيته الموضوعية. وقد قال أحد نقاد البنيوية: إن البنيوية لا تستطيع أن تقرأ لنا قصيدة واحدة، بمعنى أن الناقد هو الذي يملك كل شيء وما المنهج إلا أداة في يده يفيد منها متى يشاء وكيف يشاء. وهذا هو الحال مع الرباعي الذي امتلك، منذ البداية، المادة والمنهج والأداة والرؤية والموقف، وقد ظهر ذلك في دراساته التطبيقية، وقد قلت في موضع آخر، إن إنجازنا النقدي يتجلى في التطبيق وليس في التنظير. وأما في الموقف فقد ظهر عمله في قراءة أعمال بعض المستشرقين حيث يتصدى بقوله لكشف ما يعتقد أنه الحق ويغوص في التحليل والتقويم.وخلص السعافين إلى أن الرباعي هو نموذج لهذا الجيل الذي حفر في الصّخر، وظلّ وفيّا لرسالته مثابرا صابرا، لا يتوقّف عن الإنتاج والإبداع في كلّ مرحلةٍ من مراحل حياته، لم يكن عمله اقتناصا لمغنم أو مكسب، بل قدوة لجيل من الباحثين الذين أثر فيهم تأثيرا عميقا، ونال محبتهم وعرفانهم والتفوا حوله، يثنون على ما قدم لهم من أياد بيضاء، وعلى ما اتصف به من سماحة ونبل وتواضع وإصرار على إنجاز كل جديد ورصين.