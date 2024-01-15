هاروكي موراكامي في ذكرى ميلاده.. كلّما ساءت أموره أصبحت ابتسامته أعرض

وافق يوم، الـ12 من يناير ذكرى ميلاد الكاتب الياباني هاروكي موراكامي، الذي ولد في عام 1949، والذي يُعد من أشهر الكتاب اليابانيين الأحياء، ودائما ما يتردد اسمه كأحد المرشحين البارزين لنيل جائزة نوبل في الأدب منذ سنوات طويلة، كما أنه استطاع الوصول برواياته إلى العالم كله لأنها ترجمت إلى العديد من لغات العالم، ومنها بالتأكيد اللغة العربية حيث ترجمت أغلب أعماله إليها.

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يحكي موراكامي أنه قرر البدء في الكتابة عندما كان يشاهد مباراة بيسبول، وبعد عشرة أشهر كانت أولى رواياته جاهزة، وفازت بالمركز الأول في مسابقة أدبية، ومن عاداته أنه يمارس رياضة الجري منذ سنوات ويقول أنها تساعده على ضبط إيقاع حياته، وتساعده على الكتابة.



"لقد أكتشفت أن قضائي ساعة أو ساعتين في الجري وحيداً كل يوم، ثم الجلوس وحيداً إلي مكتبي لأربع ساعات أو خمس، ليس بالأمر الصعب، ولا هو بالممل لقد كانت لدي هذه النزعة منذ صغري، فكنت أفضل كثيراً في قراءة الكتب أو التركيز في الاستماع إلي الموسيقي وحدي علي صحبة أحد آخر، ويمكنني دوماً التفكير بأمور أقوم بها وحدي". يقول الكاتب الياباني



بدأ الروائي الأكثر مبيعًا في اليابان، وأحد أكثر الكتاب مبيعا حول العالم هاروكي موراكامي الكتابة في سن الثلاثين، وسبب زخم كبير في الأدب في عام 1987 عندما نُشرت روايته الخامسة "الغابة النرويجية" إذ أكسبه مزيج السرد الواقعي قاعدة جماهيرية وغالبًا ما يطرح اسمه كمنافس كبير على جائزة نوبل في الأدب.

اقتباسات للكاتب:

“لست بالقارئ السريع، أحب أن أتريّث في كل جملة وأن أستمتع بالأسلوب، وحين لا أعود أستمتع، أتوقّف.”

“إغماض العينين لن يغير في شيء. لا شيء سيختفي لمجرد أنك لا تريد أن تراه. بل، ستجد أن الأمر ازداد سوءاً في المرة التالية التي تنظر فيها. هذا هو العالم الذي نحيا فيه. أبق عينيك مفتوحتين على وسعهما. الجبان فقط هو من يغمض عينيه. إغماض عينيك وسد أذنيك لن يوقف الزمن.”

“رحلتي الآن في داخلي أنا. تماما مثلما يسيل الدم في العروق، ما أراه هو نفسي الداخلية، وما يبدو تهديدا ليس سوى صدى الخوف في قلبي. شباك العنكبوت الممتدة هناك هي الشباك التي في داخلي. الطيور التي تصيح في الأعلى هي طيور ربيتها أنا في ذهني. هذه الصور تبزغ من عقلي وتضرب جذورها هناك.”

“أهم شيء نتعلمه في المدرسة هو أن أهم الأشياء لا يمكن تعلمها في المدرسة.”

“في الداخل ، داخل الأجزاء الداخلية لتلك الجمجمة العنيدة ، التي تشبه سندانا قديما ، ما نوع الوعي الذي يقبع مختبئا فيها ؟ أم تراها لم يعد بها أي شئ على الاطلاق ؟ هل يشبه منزلا مهجورا تم تجريده من كل الأمتعة والأجهزة حتى لم يعد هناك أي أثر لهؤلاء الذين كانوا يسكنونه ؟ حتى لو كان ذلك ، ينبغي أن توجد ذكرى عابرة أو مشهد محفور في الجدران والأسقف . الأشياء التي يتم غرسها خلال هذه المدة الطويلة لا تتلاشى في العدم هكذا وحسب .”

“القدر أحيانا كعاصفة رملية صغيرة لا تنفك تغير اتجاهاتها. وانت تغير اتجاهاتك، لكنها تلاحقك. تراوغها مرة بعد أخرى،لكنها تتكيف وتتبعك. تلعب معها هكذا مرارا، كرقصة مشؤومة مع الموت في الفجر. لماذا؟ ﻷن هذه العاصفة ليست شيئا يهب فجأة من بعيد، ليست شيئا لا يمت لك بصلة، إنها أنت. إنها شيء ما في داخلك. وكل ما عليك فعله هو أن تستلم لها. أدخل إليها مباشرة. أغمض عينك،وسد أذنيك حتى لا تتسلل الرمال إليهما، وسر في العاصفة، خطوة بعد خطوة. ليس من شمس هناك، ولا قمر، ولا اتجاهات، ولا إحساس بالزمن. فقط دوامة من الرمال البيضاء الناعمة تصعد إلى السماء كعظام مطحونة، هذه هي العاصفة التي عليك أن تتخيلها.”

“العودة إلى نقطة البدء في حياتي : لعل ذلك هو الشيء الوحيد الذي أتوق إليه أكثر من أي شي آخر”

“أرقص.. يجب أن ترقص.. مادامت الموسيقى تعزف، يجب أن ترقص، لا تفكر حتى في السبب، إذا شرعت في التفكير فسوف تتوقف قدماك. إذا توقفت قدماك فسوف نتعطل نحن، فسوف تتعطل أنت/ لذا لا تفكر في شيء مهما بدا ذلك حمقا، يجب أن تواصل الخطى.. يجب أن تُمرّن جسمك، يجب أن تحلحل ما قمت بربطه، يجب أن تستخدم كل ما لديك، نعلم أنك متعب، متعب وخائف، هذا ما يحدث لكل شخص.. حسنا، فقط لا تدع قدميك تتوقفان”.

“إذا كان الكُتاب يكتبون فقط عن الأشياء التي يعرفها الجميع، فما الهدف من الكتابة؟”





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