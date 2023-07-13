هاشم غرايبة يخط المجموعة القصصية "أشباح ديرتنا"

عزيزة علي

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ضمن إصدارات إربد العاصمة العربية للثقافة 2022، صدر عن وزارة الثقافة، للروائي والقاص هاشم غرايبة، مجموعة قصصية للتراث الشعبي بعنوان "أشباح ديرتنا".وتحت بند تمهيد يقول غرايبة: "إنه في هذا الكتاب لا يهدف إلى جمع كل حكايات الجن والغول والرصد والساكون والنداهة والتباهة والتباعة. لكنه يكتفي بقصص يوردها بعجرها وبجرها كما وردت من المصدر، ويستنطقها بوصفها نماذج من مصادر مختلفة من بيئتنا المحلية؛ ليبني عليها رؤته القائمة على تأصيل واحترام هذا الإرث الشفوي المهم".ويوضح المؤلف، أن هذه المجموعة ليست مجرد سرد لحكايات الخوافي وأثرها في مجتمعنا، بل هو دعوة لنظرة جدية إلى جانب مهم من موروثنا الثقافي الشفهي، في وقت تتسع فيه الفجوة بين العقل والعاطفة، وتضيق المسافة بين الخيال والتكنولوجيا، وتتراجع الشهية للحكايات بوصفها خرافات، وينظر إليها نظرة تبخيسية، باعتبار أن ما اعتقده أجدادنا جاهلية، وحديث خرافة وخيال ساذج.ويشير غرايبة، إلى أنه في هذه المجموعة يقدم محاولة لفهم خرافاتنا عبر حكايات الناس عنها، وتجاربهم الشخصية معها، وتقصي رمزيتها ومجازاتها ودلالاتها، وفهم البيئة التي أنتجتها، والثقافة الكامنة خلفها، وقدرتها على منحهم التوازن ضمن الممكن، ولا مناص من تصنيفها، وإعادة سردها بلغة معيارية تسهل توصيلها والتواصل معها، ومع الحفاظ على وروحها.ويتحدث المؤلف عن بعض هذه الحكايات مثل، "هل رأيتم الرصد الذي يحرس الكنز في مغارة سمعان، ويظهر على شكل دجاجة سوداء عندما يكتمل القمر؟كلا لقد ظهر لأبي الحسن مع بزوغ الشمس على شكل أفعى لها قوائم.لقد رأيته بأم عيني في ليلة ظلماء على شكل تيس بقرنين هائلين.ويشير، إلى أن هذا الحوار الذي يدور بين الباحثين عن الكنوز، لا يثنيهم عن التفكير بالثروة المفاجئة، بل إنه يؤجج ولعهم بالتنقيب، ويجدد همتهم لمزيد من الحفر والنبش وتتبع الإشارات، مبينا أنه عندما كان صبيا، كان على يقين أن هناك ملاكين على كتفيه يسجلان حسناته وسيئاته.. الآن أدرك أن ذلك مجازا، لكن هذين الملاكين ما يزالان يؤثران على قراراته.ويضيف غرايبة، "كانت الأشباح وما يرافقها من حكايات تفعل فعلها، وتفتح لأجدادنا بابا للاشتباك معها ومحاولة تطويعها".ما يفعل أجدادنا حيال خسوف القمر الذي لا يعرفون سره؟.هل يجلسون على مصاطب بيوتهم ويتبادلون الحديث كما كل يوم؟.لكن الخسوف حدثا استثنائيا.. هل يقف أجدادنا حيرى بلا رد فعل؟.القمر بلعته الغولةهيا نحرر قمرنا من مأزقه.يتدافعون إلى الخلاء حاملين كل ما يمكن أن يصدر صوتا، ويشرعون بالقرع والصراخ: هات قمرنا يا غولة..وقد يلبث الخسوف طويلا، لكن الاحتجاج الصاخب يخيف الغولة في النهاية، ويبدأ القمر بالتحرر من فمها، فتعلو زغاريد النصر".ويبين المؤلف، أن هؤلاء الفلاحين البسطاء لم يرغبوا بالاستسلام للقدر، أرادوا أن يضعوا بصمتهم الخاصة على تلك الظواهر التي ليس لهم يد بحدوثها، هذه الرغبة الإنسانية بالمشاركة في خلق الأحداث هي التي قادت البشر للخوض في مجاهل الكون بجسارة، وطورت المعارف البشرية وصولا إلى الذكاء الاصطناعي والحواسيب المتفوقة، وفك شيفرة الجينات.في خاتمة المجموعة يقول غرايبة: "كانت جدتي تحدثنا عن الغولة والجنية والساكونة وكأنها تتحدث عن جارتها.. ثم تحولت هذه الأشباح من كائنات تعيش معنا إلى كائنات تسكن المغارات والخرابات والدروب المقفهرة، ثم استقرت في الحكايات والخرافات التي تنتقل من جيل إلى جيل، مع ما يعتريها من إزاحة للشخصيات وتحوير للأحداث، وتحديث للغة السرد وفقا لثقافة الناس المحكومة بظرفي الزمان والمكان".ويضيف، أن خبرة الوجود الإنساني نهلت مما تدركه الحواس، ومما تبثه المخيلة من أشباح قادمة من وراء الشكل المألوف، والتجسيد المعروف، فالخيال والواقع يسند بعضهما البعض، لافتا إلى أن عالمنا كان وما يزال يقتات على المخيلة، وما تنتجه من فرضيات وسرديات وصور وأشباح منذ أساطير الخلق الأولى عند الشعوب، وصولا إلى سرديات علم الجينات، وعالم الناتو، والذكاء الاصطناعي، وفيزياء الكم، ونظريات الأوتار الفائقة، والأكوان الموازية.ويقول المؤلف: "إن الأساطير التي داعبت خيال الشعوب، والأشباح التي شاركتهم نمط عيشهم قديما، أصبحت حقائق ووقائع تؤثث عالم الشهادة، فما التكنولوجيا التي نشهدها اليوم إلا وليدة تلك الحكايات والأشباح التي اخترعها الخيال البشري، ليخترق حجب الواقع".ويرى غرايبة، أن المعارف العقلية وحدها ليست كافية، فكلما تقدمنا بالمعرفة اتسع حقل المجاهيل أضعافا مضاعفة، فيما يتضح نقصنا البشري كلما اتسع تقدمنا العلمي والتكنولوجي، حواسيبنا، الذكاء الاصطناعي، علم الناتو، علم الجينات... ليست كافية بذاتها، إنها تستمد حيويتها من أسطورتها الخاصة، ومما تنتجه من سرديات تثق بها، وبما تبثه من سرديات وأشباح.ويوضح غرايبة، أن العلم الحديث يقول: "إن الحواس تخدعنا، فالألوان والأصوات والروائح هي في حقيقتها مغايرة لما يرسمه لنا الدماغ، الدماغ مهمته الأساسية حماية الجسد، ولكن ماذا يفعل بفائض الطاقة الذي تبثه قشرة الدماغ المعقدة بسيالات عصبية لا يمكن إحصاؤها، فيذهب بنا للأسئلة الكبرى، ويستعين عليها بالمخيلة والأشباح، عالمنا الداخلي يعج بالصور الشبحية، والأفكار غير المنطقية الموازية لنشاطنا الظاهري في إنجاز واجبات كل يوم".ويقول المؤلف: "نحن نعيش مع الأشباح أكثر مما نعيش مع المحسوسات، وكلما تقدم فهمنا للعالم اتخذت أشباحنا أشكالا أكثر حداثة"، متابعا: نحن من نخترع الحواسيب والمركبات الفضائية والأمصال، ونحن من نؤلف الأساطير ونتخيل الأطباق الطائرة، والعوالم الموازية، والكائنات الفضائية، ونحن من نعطي الأشياء والأشباح والأساطير شرعية مثولها، بل وشرعية تأثيرها في الواقع الذي ندركه.ويرى غرايبة، أن العلم شكل سردياته الخاصة، وتبدلت هذه السرديات وفقا لتطور العلم وتقدم أدواته، لكن أحدث المعادلات الرياضية، والنظريات الفيزيائية، ما تزال بحاجة لسردية تسندها، بحاجة لتلك الحكاية المتخيلة التي ابتدعها أجدادنا لتهدهد قلقهم الوجودي. فأبعاد الكون لا يمكن إدراكها بالحواس فقط، لابد من تخيلها، وتتبع الأسئلة التي تثيرها، والحدس بفرضيات تساعدنا على التعايش مع أسرارها.ويبن، أن حدسنا وتجاربنا الواقعية والمتخيلة التي نشخصها وفقا لخبراتنا، واعتمادا على التصورات المسبقة عن الأشياء، والرواسب "الخرافية"، وما رافقها من سلوكيات طقسية وخيالات شبحية؛ ساهمت ببناء منظومتنا الداخلية، واستقرت في لا وعينا، وتسهم في بناء فرضياتنا العلمية.ويرى غرايبة، أن الطريقة المجربة لتطور الحياة التي خبرها البشر، وخزنها الوعي على مدى آلاف السنين، تقوم على المفارقات الخلاقة بين الخيال والواقع، بين عالم الغيب وعالم الشهادة، ويظل الحديث المحير هو الحياة ذاتها. بحقائقها ومجازاتها، بتجلياتها الواقعية والمتخيلة، بأسرارها ومعارفنا عنها، بعلومها وخرافاتها، بناسها وأشباحها.ويعتبر المؤلف، أن العالم يتغير بسرعة، ولكن الحياة الجوانية للإنسان بطيئة التغير، وسرديات التكنولوجيا الحديثة مثل البتكوين والبلوكجين والميتافبرس، وما يتبعها، لا تمنحنا الطمأنينة التي منحتها لنا الخرافة وأشباحها من حلول سحرية لمشاكلنا، ولا تدعم آمالنا وأحلامنا وبحثنا عن سلامنا الداخلي، ماذا لو استطاع العلم تجريد الكون من أسراره؟. إلى أين ستفر الأشباح؟. وكيف ستصير أحلامنا وآمالنا؟. وأي خواء مريع سيحيق بنا؟.