هند أبو الشعر شخصية العام الثقافية لـ"عمان الدولي للكتاب"

عزيزة علي

اضافة اعلان

عمان- أعلن اتحاد الناشرين الأردنيين عن اختيار المؤرخة الأردنية الدكتورة هند أبو الشعر شخصية العام الثقافية لمعرض عمان الدولي للكتاب في دورته الثانية والعشرين، وذلك تقديرا لجهودها في مجالات التأريخ والتوثيق والأدب، واعتزازا بما قدمته في المجالات الأكاديمية والبحث العلمي. وجاء التنسيب من قبل اللجنة الثقافية للمعرض.ويقام معرض عمان الدولي للكتاب في الفترة 21-30 أيلول (سبتمبر) المقبل، في معرض عمان الدولي للسيارات طريق المطار، وتحل دولة قطر ضيف شرف المعرض لهذه الدورة.وفي تصريح خاص لـ"الغد"، قالت أبو الشعر "لا أظن أن هناك تكريما حقيقيا للمبدع بعيدا عن معرض الكتاب، فالكتاب عالمه وروحه وأنفاسه التي تظل تتردد في العالم كله، والكون، وفي كل الأزمان، حتى وإن لم يكن حاضرا، هذه هي المشاعر التي تلبستني وأنا أتلقى قرار اتحاد الناشرين الأردنيين باختياري شخصية العام الثقافية".وأضافت "كنت قد واكبت اختيار شخصيات وازنة لدورات معرض الكتاب الدولي في عمان منذ العام 1996 عندما تم اختيار الأستاذ الكبير الراحل الدكتور إحسان عباس، وأكبرت في معرض عمان الدولي أنه يحسن اختيار الشخصيات التي يكرمها بطريقة جميلة، مثل الدكتور إبراهيم السعافين ضيف العام 2007 والروائية سميحة خريس للعام 2018 والأكاديمي المبدع الدكتور وليد سيف للعام الماضي 2022، كما لم ينس الاتحاد استعادة عرار العام 2021، وغيرهم من الشخصيات الوازنة التي صنعت الفارق الإبداعي في عالمنا وأعطته الروح الإنسانية والجمالية".ولفتت الى أن هذا الاختيار لا ينسى كل الأجيال أو الحقول الإبداعية، قائلة "سعيدة حقا بهذا الاختيار الذي يأتي في زمن أقوم فيه بالاستعداد لنشر 7 كتب جديدة لي دفعة واحدة، وأسعى لاستكمال مشروعي الثقافي الكبير بموسوعة تاريخ الأردن في عهد الإمارة، كما أنني أستكمل جمع مادة مشروعي القادم (ريف الأردن في القرن التاسع عشر) إضافة لاستكمال كتابة روايتي الجديدة.. سعيدة جدا بهذا الاختيار الذي يجعلني أحس بمسؤولية العمل الثقافي ودهشته التي تظل تحرك روحي وتجعل العالم أجمل".ويذكر أن الدكتورة هند أبو الشعر، هي أديبة وباحثة أردنية لها العديد من المؤلفات. ولدت في مدينة عجلون في شمال الأردن، عملت في عدد من المدارس الحكومية، وأنهت الداراسات العليا العام 1994، حيث أكملت عملها في الجامعات، بدأته بالجامعة الأردنية ثم جامعة آل البيت، وترأست تحرير عدد من الدوريات الأدبية المطبوعة. قدمت برنامجاً إذاعياً توثيقياً في الإذاعة الأردنية بعنوان "أوراق أردنية" لثلاث دورات (2005-2011).انتقلت أبو الشعر للعمل في الجامعة الأردنية كمديرة لمكتبتها ودار النشر فيها (2007-2009)، قبل أن تعود للعمل في تدريس التاريخ في جامعة آل البيت منذ 2009. وهي ترأس تحرير مجلة "البيان"، الصادرة عن الجامعة. وشغلت عضوية مجلس الأمناء في جامعة الزيتونة الأردنية 2002-2006.النشر والكتابةوحصلت أبو الشعر على العديد من الجوائز، منها جائزة "اليونسكو" الفضية عن حلقات "ذاكرة الوطن"، التي نشرت تباعاً في صحيفة الرأي 1999-2000، جائزة "أحسن كتاب صدر العام 2002" من جامعة فيلادلفيا العام 2003 عن كتابها "شرقي الأردن في العهد العثماني"، وحاصلة على وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز والإبداع العام 2016، وعلى جائزة الدولة التقديرية في العلوم الإنسانية العام 2021.وفي بيان على صفحة اتحاد الناشرين، يقول فيه "شكلت دورات المعرض السابقة نقلة نوعية شكلاً ومضموناً، واستقبلت بترحاب كبير من قبل المشاركين والزوار، وتركت صدى وأثراً كبيراً يمكن ملاحظتها مما كتب عنها في وسائل الإعام المرئية والمسموعة والمقروءة". ولكي يكون معرض عمان الدولي للكتاب في دورته الثانية والعشرين أكثر نجاحاً، تم الاستفادة من التجارب السابقة، والبناء على عوامل النجاح، وسد الثغرات والفجوات.وأضاف البيان: "إن إطلاق الدورة الثانية والعشرين من معرض الكتاب الذي استطاع على الرغم من جميع التحديات خلال السنوات الماضية، أن تبقى العاصمة الأردنية على خريطة الثقافة العربية، وذلك تأكيداً لأهمية الثقافة والدور الذي تلعبه في الارتقاء بالمجتمع الأردني، وحيث إن المعرض يستقطب خلال فعاليته نخبة المفكرين والمثقفين والمبدعين العرب الذين عهدوا إلى عمان دائماً أن تكون واحة الثقافة في هذه المنطقة من العالم وتعبيراً متجسداً عن قيم الانفتاح والتسامح".وانطلاقاً من الإيمان العميق الذي يحمله اتحاد الناشرين الأردنيين في ضرورة إسهام القطاعين الخاص والعام في تعزيز الأنشطة الثقافية، بوصفها جزءاً أصيلاً من المسؤولية الاجتماعية، وحيث يرتبط الخروج بالمعرض بصورة تليق بسمعة المملكة ومكانتها بالعديد من الاحتياجات اللوجستية والفنية، فإن الاتحاد يولي ثقته لشركات القطاع الخاص ومؤسساته.وتأكيداً للتكامل بين المؤسسات الأردنية الرسمية والمجتمعية، تم تشكيل هيئة استشارية عليا للمعرض من الأمناء العامين لكل من الوزارات: وزارة الثقافة، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة النقل، وزارة السياحة والآثار، إضافة إلى معالي أمين عمان الكبرى، ورئيس اتحاد الناشرين الأردنيين- مديراً للمعرض.