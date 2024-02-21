هيئة إدارية جديدة لمنتدى البيت العربي

عقد منتدى البيت العربي الثقافي في مقره في العاصمة عمان مساء يوم الثلاثاء ٢٠-٢-٢٠٢٤ اجتماع الهيئة العامة العادي للدورة الحالية بحضور مندوب وزارة الثقافة أحمد صنوبر وبعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع.

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ووجه رئيس منتدى البيت العربي الثقافي صالح الجعافرة كلمة ترحيبية بأعضاء المنتدى شكر من خلالها الهيئة الادارية الحالية على جهودها والهيئة العامة على المشاركة والحضور.

ومن ثم قدمت ميرنا حتقوة أمين سر المنتدى التقرير الإداري الذي ذكرت فيه من خلال العرض التقديمي نشاطات وفعاليات المنتدى خلال العام ٢٠٢٣ في العاصمة والمحافظات وذكر أسماء الشركاء الذين عمل معهم المنتدى والداعمين له.

ووجهت شكرها لهم و لجميع الأعضاء الذين اسهموا في نجاح فعالياته والأشخاص الذين عملوا من خلف الكواليس ثم قرأ أمين الصندوق الدكتور عزمي حجرات التقرير المالي للعام ٢٠٢٣ موضحا الوضع المالي للمنتدى.

فيما جرى استقالة الهيئة الإدارية الحالية واعلن عن فوز الهيئة الإدارية الجديدة بالتزكية للدورة السادسة وبعد انعقاد الاجتماع الأول للهيئة الإدارية الجديدة تم انتخاب المهندس صالح الجعافرة رئيسا والمهندسة قمر النابلسي نائبا للرئيس والأديبة ميرنا حتقوة أمينا للسر والآنسة رويدا الكساسبة أمينا للصندوق والدكتور أنور الشعر عضو هيئة إدارية وستكون مدة هذه الهيئة الادارية لعامين قادمين.



يذكر أن منتدى البيت العربي الثقافي هيئة ثقافية مسجلة رسميا لدى وزارة الثقافة وتعد من أهم المنتديات على الساحة الوطنية قدم الكثير من الفعاليات والشراكات المهمة التي أثرت الساحة الثقافية داخل الوطن وخارجه من خلال تنوع الضيوف والمواضيع والبرامج وساهم بصوره فعالة بنشر الوعي في المجتمع من خلال المحاضرات والندوات الاجتماعية والثقافية التي يقيمها.