هيفاء البشير في وهج التسعين

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د. راشد عيسىعمان- أعدت الأديبة سحر ملص المستشارة الثقافية لمنتدى الرواد الكبار كتيّب "وهج التسعين"، تتناول فيه، عبر المقدمة والحوار، مسيرة هيفاء البشير رئيسة المنتدى، وتلقي فيه إضاءات معرفية بلغة أدبية صادقة الشعور على التجربة الحياتية للبشير.وفي ذلك لفتة تكريمية مهمة أظهرت الأثر الإنساني الكبير الذي حققته رئيسة المنتدى في مسيرتها الغنية بالإنجازات، وتأسيس المراكز والجمعيات التي تخدم المرضى والأطفال وأصحاب وصاحبات العمر الذهبي المتقدمين/ المتقدمات في الشباب.وهذه بعض التعليقات الأدبية الآتية كنوع من التكريم أيضًا.هيفاء البشير: سيدة مخلوقة من خصائص النخلة "القوة، الأصالة، الغذاء، الظل، ومنافع لا تُحصى"، وهي في الوقت نفسه تتمتع بمزايا الوردة الجورية: تبعث السرور لكل من حولها، بحيث يستطيع كل من يقترب منها أن يرى أريجها فيبتسم ويحب الحياة، فيتكاثر حولها النحل ليجني العسل من رحيق عطائها المفتوح. ولدى هذه السيدة أخلاق الزيتونة بأمومتها ورحمتها ومساندتها لمن هم فقراء للكلمة الطيبة.قلبها حديقة للأطفال ولزميلاتها من النساء العاليات، ودار ضيافة للأدباء الذين هربت منهم الطرق. سلوكها مدرسة أكاديمية لتعلّم الصبر والمثابرة والعمل الجاد دون انتظار "شكرًا". هي أنموذج أعلى لمعنى الانتماء للإنسان والوطن ولقيم الحرية والجمال وصناعة الأمل، بحيث لو رأت غصنًا مكسورًا لضمّدته وحنتْ عليه.هيفاء البشير امرأة نادرة الحدوث، لا تعترف بالعمر، ولذلك بلغت التسعين وقنديلها ما يزال وهّاجًا، وفؤادها الرحيم ما يزال ينبض بالإيناس ومكارم الشمائل. إنها ملاذ لمن يريد أن يكتسب الطاقة الحياتية الإيجابية. تلقى زوارها بنفس رحيمة كواحة، مبتسمة على الدوام، متأمّلة، زاهدة بمكاسب الدنيا ومناصبها. تعيش طفولة الروح، ولذلك لا تستطيع شيخوخة الجسد أن توقف أمواجها وتعرقل تحليق نوارسها. فهي تعلّم قطرة الندى كيف تصير بحيرة، وتعلّم الدمعة كيف تصير فراشة.أما منتدى الرواد الكبار الذي ترأسه هيفاء البشير، فقد أصبح رافدًا من روافد المشهد الثقافي الأردني، وذلك من خلال الأنشطة والندوات والمعارض والفعاليات الأدبية المتنوّعة التي يعدها المنتدى من خلال اللجنة الثقافية المؤلفة من نخبة من المثقفين والمثقفات، حيث تقوم الأديبة سحر ملص بإدارة الأمسيات وتقديم المشاركين. كما دأب المنتدى على طباعة عدد من الكتب الخاصة بالسير الشخصية التكريمية لعدد من الأدباء الكبار أصحاب التجربة الطويلة.