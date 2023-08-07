"وادي موسى والبترا" للفرجات.. توثيق لمحطات تاريخية بالقرنين التاسع عشر والعشرين

عزيزة علي

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عمان – ضمن سلسلة فكر ومعرفة؛ صدر عن وزارة الثقافة كتاب بعنوان "وادي موسى والبترا في القرنين التاسع عشر والعشرين" لرئيس سلطة إقليم البترا، التنموي السياحي د.سليمان علي إبراهيم الفرجات.في مقدمته للكتاب يقول د. سليمان الفرجات: "عند الحديث عن منطقة وادي موسى والبترا تتبادر إلى ذهن القارئ الأهمية والمكانة التاريخية التي تحظى بهما هذه المنطقة محليا وعالميا، والدور التاريخي والحضاري الذي لعبته عبر العصور، حيث أولت الدولة الأردنية منذ تأسيسها في بداية القرن الماضي، وبتوجيه ملكي هذا الجزء من الوطن اهتماما ورعاية خاصة".ويضيف، "لقد دفعني حبي الشديد لهذه المنطقة التي عملت فيها أزيد من ثلاثين عاما إلى القيام بهذا البحث الذي اعتمدت فيه على مصادر متنوعة"، موضحا، أن الهدف من هذا البحث هو محاولة توثيق الحقبة الزمنية المهمة والغنية بالوقائع والأحداث التاريحية التي مرت بها المنطقة وبالتحديد في القرنين الماضيين، وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهته خلال عملية البحث بسبب قلة المصادر التي تتحدث عن المنطقة وخاصة الوثائق التاريخية.يقول: "حاولت بشتى الطرق أن أحصل على المتوفر منها في بعض المؤسسات الرسمية مثل "المكتبة الوطنية، ومراكز التوثيق في الجامعات الأردنية، وأرشيف الصحف القديمة وما هو متوفر عن المنطقة في سجلات وأرشيفات الوزارات والدوائر الرسمية مثل: وزارة التربية والتعليم ووزارة السياحة والآثار ودائرة العطاءات العامة والمحاكم الشرعية وبلدية وادي موسى، إضافة إلى ما نشر في كتب الرحالة الغربين من وقائع ومشاهدات تخص المنطقة، وقد لقيت منطقة البترا ووادي موسى اهتماما كبيرا من المؤرخين والرحالة وعلماء الآثار والباحثين.ويبين، أن هذه الدراسة التي جاءت في ستة فصول غطت جوانب عديدة من الحياة في منطقة وادي موسى والبترا، حيث يتناول الفصل الأول، الجوانب الإدارية في المنطقة منذ منتصف القرن السادس عشر وحتى نهاية القرن العشرين. واشتمل هذا الفصل على تطور الوضع الإداري للمنطقة طيلة الفترة العثمانية. كما سلط هذا الفصل الضوء على الناحية الإدارية في منطقة وادي موسى والبترا خلال فترات الحكم في العهد الفيصلي والحكومة الهاشمية وحكومة الشرق العربي "إمارة شرق الأردن"، والدولة الأردنية الحديثة.فيما يتحدث الفصل الثاني، عن تطور الجانب التعليمي في منطقة وادي موسى منذ آواخر الحكم العثماني وحتى نهاية القرن العشرين. وجرى التركيز على قطاع التعليم في عهد الإمارة والعناية الكبيرة التي حظيت بها حكومة شرق الأردن، والدور البارز الذي قامت به من أجل النهوض بالجانب التعليمي في منطقة وادي موسى من خلال تأسيس مدرسة وادي موسى الأميرية في العام 1927م.أما الفصل الثالث، فقد خصص للجانب السياسي والأثري في المنطقة في القرنين التاسع عشر والعشرين، وقد تم التركيز على أشكال وملامح وسمات السياحة في منطقة وادي موسى والبترا، وأبرز الرحالة والمستكشفين الذين زاروا المنطقة في القرن التاسع عشر. كما بينت الدراسة، أبرز رحلات التخييم التي نظمتها شركة توماس كوك السياحية الشهيرة للمنطقة. واستعرض الفصل، السياحة في البترا خلال عهد الإمارة والخطوات التي اتخذتها حكومة شرقي الأردن لتطوير قطاع السياحة والآثار على جميع الأصعدة الإدارية والتنظيمية والتشريعية، والأمنية والترويجية. ويظهر الفصل، الاهتمام الكبير الذي حظي به قطاع السياحة في المملكة الأردنية الهاشمية في جميع المجالات بشكل عام وفي البترا بشكل خاص من قبل الدولة الأردنية في النصف الثاني من القرن العشرين، وخاصة على الصعيد الدعائي وتوفير الخدمات الأساسية للبنية التحتية.أما الفصل الرابع، فيتحدث عن الجانب التشريعي، وبالأخص الانتخابات التشريعية في عهد الإمارة. وكذلك التجربة البرلمانية في الأردن من 1947-2020، وأبرزالمجالس النيابية التي شارك فيها أبناء وادي موسى. ثم يستعرض الفصل مسيرة بلدية وادي موسى منذ تأسيسها، والدور الذي قامت به خلال فترة انتخاب عشرة مجالس بلدية، وحتى قرار إنشاء مجلس تنظيم إقليم البترا، والذي حول فيما بعد إلى سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.بينما يتحدث الفصل الخامس، عن الجانب الاجتماعي، والتركيبة السكانية لمنطقة وادي موسى، وكذلك المظاهر المختلفة للحياة الاجتماعية، وخاصة الأسرة والزواج والقضاء الشرعي في آواخر الحكم العثماني وبعد تأسيس الإمارة. ويتناول الفصل بشكل مختصر ومبسط موضوع الأوقاف الإسلامية في وادي موسى، والأوضاع الصحية.وخصص الفصل السادس، للحديث عن الجوانب الخدمية والبنى التحتية، فقد استعرض التطور الكبير الذي شهدته منطقة وادي موسى في العديد من المجالات منذ فترة تأسيس الإمارة وحتى هذه اللحظة، ومن أهمها المصادر المائية.