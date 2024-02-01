"وجدت أجوبتي.. هكذا تكلم الشهيد باسل الأعرج".. أبحاث ومقالات وتدوينات

عزيزة علي

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عمان- صدر عن دار بيسان للنشر والتوزيع، لبنان، كتاب "وجدت أجوبتي.. هكذا تكلم الشهيد باسل الأعرج"، للمناضل الراحل صاحب مقولة "المقاومة جدوى مستمرة"، باسل الأعرج، وهذا العنوان هو من وصية الشهيد الأعرج.يتضمن الكتاب كل ما كتبه الأعرج من أبحاث ومقالات وتدوينات، المنشورة منها وغير المنشورة، بالإضافة إلى سيرته الشخصية من ميلاده إلى استشهاده، ومختارات مما كتب عنه وإليه؛ حيث تشكل كتابات باسل في مجملها، بياناً سياسياً ثورياً، يجمع بين وضوح الرؤية المبنية على البحث والتحليل وبين الموقف السياسي والأخلاقي المتسق مع هذه الرؤية.في تقديمه للكتاب الذي جاء بعنوان "وجد أجوبته ومضى ليولد من جديد"، يقول "إن الأعرج كان مسحورا بالحكايات، حكايات بلادنا فلسطين وأبطالها الشعبيين، فحياته موزعة على عالمين؛ عالم الواقع وعالم الحكاية، ولعل عالم الحكايات كان هو عالمه الحقيقي الذي زرع بذور التمرد في شخصيته على واقع يحياه ولا يعترف بواقعيته، فالحقيقة هناك في عالمهم الذي نشأ فيه من الصغر، مع حكايات الجد، عم الأب خليل الأعرج، التي تروي تاريخا جميلا وموجعا، منسوجا من قصص وسير الأبطال والثائرين، ورجال الهمة العالية المقاتلين.وكبر الأعرج وكبرت معه حكاياته، يقصها كشاهد لا كسامع، كأنه كان هناك في كل زمان ومكان، حية ملتهبة، وكبر أكثر فصار يجمع الحكايات، يلملمها ويرحل في طلبها، من مصادرها الأولى ممن عايش وعاين أساسا، وممن كتب، ويجدل حكاياته من المصدرين بخفة ومهارة. يقص أثر وطن مسلوب ومقاومة ملحمية فيما يرويه الناس وما خبروه، لعل هذا ما جعله يحتفي بالملموس وينفر من المجرد، متخففا من الإيديولوجيات، باحثا عن حكمة الحياة في الوقائع المتحققة، يلاحقها بهمة المأسور بهوى فلسطين وأبطالها".في نص للأعرج بعنوان "لماذا نذهب إلى الحرب؟"، يقول فيه الأعرج "إن رومانسية الحرب هي ما يجعل الذهاب إليها أمرا مرغوبا وجميلا، يحيل تعبير (رومانسية الحرب)، إلى بطولة ترفض ما تمليه الشروط الموضوعية من خيارات، بل وقادرة على توهين هذه الشروط والتمرد عليها، ويحيل إلى الإيمان بالسرديات البطولية سلاحا فاعلا في أيدي المغلوبين في مواجهة مستعمريهم، سلاحا قادرا على توليد (الأسلحة)، وتوالد المقاومين، لعل هذا النص يلمح إلى الذي أراده الأعرج من تجربته الفدائية الأخيرة، كان يريد أن يصنع فعلا مقاوما غير اعتيادي في حيثياته، يصير حكاية أسطورية، تحرض على الفعل والمتابعة".كما دفعت رومانسية الأعرج الثورية الحالمة وهي صفة ملازمة لكل ثائر ومتمرد، إلى العودة إلى الجبل؛ الموطن الأول للهمم العالية والأحلام الكبيرة في الذاكرة الوطنية الفلسطينية، حيث "العز في رؤوس الجبال، والجبال في صدور الرجال". ولا تخلو "العودة إلى الجبل"، من محاولة للتمرد على "الميخال الاستعماري"، لفلسطين كجغرافيا ثم إخضاعها بالكامل.ثم يتحدث عن الثقافة في وظيفتها الوطنية، فيرى "أن الثقافة لا تفعل فعلا سياسيا مقاوما، إلا إذا كانت مشتقة من ممارسة كفاحية ومعبرة عنها"، حيث تتوزع الممارسة الثقافية في سيرة الأعرج وشخصيته المتعددة، على انكبابه لدراسة التاريخ الفلسطيني في وقائعه المفصلة، خاصة تاريخ المقاومة والمقاومين، هي استمرار لولعه بالحكايات والسير الشعبية، والاطلاع على التجارب الثورية العالمية ومنظريها، في سبيل الاستفادة العملية من هذه التجارب، وممارسة الكتابة السياسية الناقدة، بنفس ساخر لاذع في أحيان كثيرة، تنقض ثقافة الهزيمة والقهر والارتزاق بمصادرها المختلفة، بالإضافة إلى الكتابة البحثية التاريخية المهمومة بإيقاظ الذاكرة الجمعية الكفاحية.وفقد انغمس الأعرج في الثقافة وعمل المثقف، إلا أنه كان يتطير من مسمى "مثقف"، والحديث عن وظيفة له عنوانها الاختصاص، فالثقافة عند الأعرج تتحدد بوظيفتها الوطنية بمعناها المباشر والصريح، مضافا إليها وظيفة صياغة الذات ثوريا بالتخلق بالقيم الوطنية المتعارف عليها في سير الشهداء والمناضلين، فهو يبحث ويكتب عن ذاته ويكتبها، هذا البحث الذي تكثف في سؤال سر المقاومة وينبوعها والباعث عليها، مفتونا بلحظات التحول واتخاذ القرار عند المقاومين، وهو بحث استمر عشرين عاما انتهى بجواب الشهادة.وحول "المقاومة جدوى مستمرة"، يوضح أن الجولة الثانية من سلسلة "جولات في تاريخ المقاومة"، والتي ترافقت مع مساق تاريخ المقاومة في فلسطين، والذي تطوع لتقديمه في "الجامعة الشعبي"، تحدث الأعرج، بلغة يقينية تستأنس بالتاريخ، عن الاستيطان الصهيوني وعلاقته بالمقاومة، مستشهدا بمثال مثلث جنين "مثلث النار"، كما أسماه الأعرج، وخلوه من المستوطنات حتى يومنا هذا، لسبب أرجعه إلى مقاومة مستمرة منذ البداية حولت الاستيطان في تلك المنطقة إلى مشروع مستحيل، "فكل ثمن تدفعه في المقاومة، وإذا لم تأخذه في حياتك، ستأخذه لاحقا، وهذه فكرة المقاومة جدوى مستمرة".والمقولة "المقاومة جدوى مستمرة" لم تكن عند الأعرج مجرد شعار يرفع، وإنما استنتاج متأمل لتاريخ المقاومة في فلسطين، من وقائعه الميدانية، نتيجة هذه العبارة كسهم إلى قلب فلسفة القمع الصهيوني، والتي تكثفها مقولة "الجدار الحديدي"، التي تحيل إلى قوة الأمر الواقع والقمع الصهيوني التي "ستساعد" الفلسطيني على الوصول إلى قناعة ذاتية بلا جدوى من المقاومة؛ حيث تصدر هذه المقولة عن وعي تاريخي بحالة مستمرة من المقاومة وإن كانت لم تحقق الانتصار على المشروع الصهيوني، فإنها على الأقل عطلت، وتعطل، وصوله إلى حسم الصراع منذ أكثر من مائة عام، كما تصدر عن إيمان بدور البطل المقاوم في هذا التاريخ، البطل الناجي من خراب الزمان، والمتمرد على الزمن الخرب، رافعا راية الأمل من جديد. هذا الذي عاينه الأعرج في بحثه الدائم عن الحبل السري الذي تتغذى منه النفوس الكبيرة في التاريخ الوطني الفلسطيني.وتحت عنوان "فلتبحثوا أنتم؟"، تشير إلى أن الأعرج في رحلته النضالية، اجتمعت مظلوميات عدة، حيا وميتا؛ قمع تبعه تعذيب من الصهيونية، لم يكتف العدو بتعذيب الأعرج، بل تمادى إلى البطش بأهله وأصدقائه ضربا وتشهيرا، وانتهاء بتسجيل سابقة تاريخية بمحاكمة شهيد على وقائع استشهاده، وصولا إلى إرهاب فرق الموت الصهيوني وتجميد جسده في أبو كبير، مع كل هذا وذاك، انتصر الأعرج في معاركه كلها، حيا وميتا، وعاد ليجيء دوما، في 17 آذار مع تفتح شقائق النعمان، مرفوعا على الأكتاف، عاليا تعلو به هامات مشيعيه، ومستقبلا بتحية عسكرية، من أب ملكوم كتوم، أعادت للتحية العسكرية شرفها المنتهك.ثم يتحدث الكتاب عن وصية الأعرج التي تركها لنا، وهي، كما تقول، وصية غير مألوفة، بسيطة متخففة من مفردات الخطابة الوطنية المعهودة، ولا تخلو من تأمل فلسفي، في معنى الحياة والوجود، والكدح في سبيل البحث عن الحقيقة والحرية، حيث الوطن هو موطن المعنى، وقد اختتم الأعرج وصيته بـ"فلتبحثوا أنتم"، لا تحيل الجملة الطيبة إلى "تلفيز"، بقدر ما تحض على الفعل والاستئناف، فقيمة فعل الشهيد لا تتحدد فقط بما أنجزه، وإنما بما أراد أن ينجزه.وكأن الأعرج أراد أن يقول لنا "قد قمتُ بما آمنتُ به، فبحثتُ وحكيتُ وكتبتُ وتجولتُ وخططتُ ونظمتُ واشتريتُ السلاح وتجهزتُ واعتقلتُ وأضربتُ عن الطعام، فتحررتُ وطوردتُ وبادرتُ بالاشتباك واستشهدتُ، هذه بعض أجوبتي، فابحثوا أنتم لتستمر الملحمة، ولتستمر الحكاية".من الأبحاث التي كتبها الأعرج "الذاكرة الجريحة للنكبة"، حيث تناول البحث الجانب المباشر من الذاكرة الجريحة للفلسطينيين حول النكبة، فمن الصعب تماما حصر الجراح التي تركتها النكبة في الفلسطينيين لثلاثة أسباب؛ الأول لأنها حدث مستمر لم ينقطع، والثاني لأن كل جماعة وكل فرد حمل في داخله من الجراح التي يصعب تناولها وحصرها، والثالث هو أن كل حديث عن فلسطين وكينونتها قبل النكبة يحمل في طياته وجعا وجرحا ولن نذهب لحصر الخسائر الاقتصادية الاجتماعية الثقافية للمجتمع الفلسطيني، لذلك تطرقت للذاكرة الجريحة المباشرة. والذاكرة الجريحة للفلسطينيين حول النكبة تتحدث عن الفعل المباشر للعدو في الفلسطينيين، فهي تنقسم إلى أحداث الحرب، وأدوات الإبادة والمجازر وسبب الخروج والمسار الطويل إلى المخيمات وما رافقه من معاناة وألم.ويقول الأعرج، إن البحث يقدم عدة سير مكانية ومحاور قصصية، ليكون المكان هو محور القصة ويغيب عن البحث السير الذاتية للظرف الموضوعي لمحتويات البحث، الذي كان أكبر بكثير من أن يتم اختزاله في سيرة فرد، وأن الأفراد المذكورين في البحث لم يقدموا ذواتهم إلا على أنهم شهود عيان على النكبة، ليتجاوز في روايته ما هو فردي. وقدم البحث ثلاث سير مكانية ومحورا قصصيا حول المجازر؛ مثل مجزرة "الطنطورة دير ياسين، الدوايمة"، وثلاثة محاور قصصية حول أدوات الإبادة، الإبادة بالحرق في طيرة حيفا، والإبادة بالحرب الجرثومية في عكا، والإبادة عبر مسيرة الموت في اللد والرملة؟ويتحدث البحث عن "مفردة النكبة"، التي تستدعيها الذاكرة، فذلك الحدث الجلل أصاب العرب في العام 1948، فالنكبة تركت أثرا ممتدا غير منطقه كحدث لحظي عما تبعه من أحداث؛ فالنكبة حدث ممتد ابتدأ قبل العام 1948، ولم ينته الأثر أبدا ولا الفعل بمجرد قرار الهدنة، فالمشاريع الاستيطانية الاستعمارية ليست حدثا "حربا أو معركة"، بل هي عملية بنيوية ممتدة تحاول إحلال مجتمع مكان مجتمع آخر.ويرى الأعرج أن مفهوم النكبة يعد تجسيدا مستمرا لمأساة الفلسطينيين صنع حوله الفلسطينيون ذاكرتين من حيث الموضوع والأفراد والجماعة، أما من ناحية الموضوع، فقد تأسست لدى الفلسطينيين ذاكرة جريحة تحمل في ثناياها الجرائم التي اقترفها العدو في الشعب وتحمل في ثناياها حجم الخسارة التي خسرها الفلسطينيون، وذاكرة بطولة وتضحية تحمل في ثناياها الفعل البطولي الذي قام به العرب ومن ساندهم من قلة قليلة من أحرار العالم في سبيل الدفاع عن الأرض والوطن.ويشير الأعرج إلى أنه ولد عند الفلسطينيين ثلاثة أنواع من الذاكرة والرواية حول النكبة، رواية فردية يحملها الأفراد الذين عاشوا النكبة وقد ورث سلفهم تلك الرواية، لتذوب تلك الرواية الفردية في ذاكرة "جماعية"، ولتشكل حصيلة الذاكرات "الجماعية"، ذاكرة "جمعية" واحدة، مبينا أن من الدراسة للرواية الشفوية الفلسطينية، يلاحظ أن النكبة تنطلق من الحديث حول الحياة في القرية/المدينة قبل الهجرة، ليغلب على الرواية تصوير فلسطين على أنها الفردوس المفقود أو الجنة التي فقدها الفلسطينيون، مع أن الرواية ذاتها لا تخلو من الحديث عن الفقر والتعب والكد الذي كان يعانيه الفلسطيني قبل النكبة نتيجة البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسات الاستعمارية الظالمة.ثم يتحدث الأعرج عن الجيل الأول من اللاجئين الذي يحمل ذاكرة مختلطة حول الوطن والقرية تجمع بين الشقاء والسعادة، إلا أن الأجيال الأخرى قامت بجعل رواية السعادة المفترضة في الوطن المفقود طاغية على رواية الشقاء والفقر وليتم رسم صورة ليست دقيقة أبدا حول فلسطين، لافتا إلى أنه بعد 67 عاما، ما يزال الفلسطينيون يحملون قراهم ومدنهم في شتاتهم، إما بأسماء الأبناء والبنات أو يافطات المحال أو حتى بالمحافظة على بقايا التشكيل الاجتماعي الأصلي للقرية الفلسطينية، فقد سكن اللاجئون في المخيمات، كل قرية في جهة من المخيم، وكذلك كل حمولة وكل عائلة، وحملوا تراثهم وعاداتهم وتقاليدهم معهم إلى شتاتهم وإن كان ذلك التراث تعرض لنوع من التثاقف أو التلاحق مع القرى والمدن الأخرى.