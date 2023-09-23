"وجهة ملهمة".. معرض الرياض الدولي للكتاب ينطلق الأسبوع المقبل

اضافة اعلان

يقام معرض الرياض الدولي للكتاب في الفترة من 28 أيلول (سبتمبر) الحالي، وحتى السابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في حرم جامعة الملك سعود، تحت شعار "وجهة ملهمة" بمشاركة أكثر من 1800 دار نشر من 32 دولة.وتحل سلطنة عمان "ضيفة شرف" دورة العام الحالي، حيث تتمثل مشاركتها في جناح بقلب المعرض يحتضن كتبا ومخطوطات وتمثيلا لمكونات ثقافتها الوطنية، وحضور عدد من رموز الثقافة العمانية، وحضور دور نشر تستعرض آخر الإصدارات والعناوين، وفق موقع "سكاي نيوز. عربية".ويشمل برنامج المعرض الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية، جلسات حوارية وأمسيات شعرية ومسرحيات وحفلات موسيقية وورش عمل في مختلف مجالات المعرفة بمشاركة عدد كبير من المثقفين والأدباء السعوديين والعرب والأجانب.ويصاحب المعرض (مؤتمر الناشرين الدولي)، الذي يقام في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لمناقشة جوانب صناعة الكتاب والتحديات التي تواجه دور النشر. ويأتي معرض الرياض الدولي للكتاب كثالث معرض للكتب تقيمه المملكة العام الحالي، بعد معرضي الشرقية والمدينة المنورة، فيما تنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة معرضا أخيرا في جدة خلال شهر كانون الأول (ديسمبر).