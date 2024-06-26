وزارة الثقافة ترعى العرض الفني لجوقة أمواج الفلسطينية

قدمت جوقة "أمواج" الفلسطينية القادمة من مدينتي الخليل وبيت لحم عرضا فنيا موسيقيا أدائيا متعدد اللغات بعنوان: "داليا: صوت المنفى"، مساء اليوم الثلاثاء، على مسرح مركز الحسين الثقافي بعمان.

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والعرض الذي رعته وزيرة الثقافة هيفاء النجار وحضرته وزيرة الاستثمار خلود السقاف والسفير الفرنسي في الأردن أليكسي لو كوور غرانميزون، شارك فيه 36 طفلًا وطفلة من بيت لحم والخليل، بقيادة ماتيلد فيتو، كما شاركت في العرض السوبرانو الأردنية زينة برهوم، وتناول قضايا اللجوء في قسمه الأول، فيما جاء القسم الثاني منه بعنوان: "من أجل أطفال غزة".

ونوهت النجّار، في كلمة ألقتها قبيل العرض الذي نظمته السفارة الفرنسية والمركز الثقافي الفرنسي في الأردن، بالصمود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا في غزة في ظل ما تعيشه من عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت إن ما يجري في غزة قدم نموذجا من الوحشية اللاإنسانية وكشف حقيقة وجه العالم الذي يقف صامتا في مواجهة ذلك.

وكان السفير الفرنسي استعرض في كلمة له تأسيس الجوقة على يد ماتيلد فيتو، عام 2015، ومشاركاتها في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا. بترا

