الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
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وزارة الثقافة تطلق مشروع مكتبة الأسرة الأحد المقبل

وزارة الثقافة تطلق مشروع مكتبة الأسرة الأحد المقبل
وزارة الثقافة تطلق مشروع مكتبة الأسرة الأحد المقبل

تطلق وزارة الثقافة في الرابع والعشرين وحتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري مشروع مكتبة الأسرة الأردنية من مركز بلدية أم الرصاص في قضاء أم الرصاص التابع للواء الجيزة في العاصمة عمان.

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ويعد برنامج مكتبة الأسرة أحد برامج وزارة الثقافة التي تسعى إلى تشجيع القراءة، ويستهدف الأسرة الأردنية بجميع مستوياتها وفئاتها العمرية، ويرمي إلى نشر الوعي المعرفي، وبناء العقل النقدي، ونشر فكر الوسطية والاعتدال، وتنمية روح الاعتزاز بالهوية الوطنية عبر تأصيل عادة القراءة في المجتمع الاردني، من خلال توفير طائفة واسعة من كتب الصغار والكبار بأسعار رمزية، تحقيقا لمبدأ المشروع وهو "مكتبة لكل بيت".


وفي تصريح لها قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار: إن برنامج مكتبة الأسرة الذي مر على إطلاقه أول عام 2007 برعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، يعد من أهم وأبرز مشاريع الوزارة، وهو جزء من الصناعات الثقافية الإبداعية.


وأضافت النجار أن مكتبة الأسرة أصدرت مئات العناوين في الآداب والعلوم والمعارف العامة التي تصب في التنمية المجتمعية الشاملة وخدمة المجتمع والارتقاء بالوعي، معبرة عن شكرها للشركاء في هذا البرنامج المهم الذي امتد على نحو عقدين من الزمان.


و قال مدير مشروع مكتبة الأسرة د. سالم الدهام إن وزارة الثقافة تسعى عبر برنامجها هذا لبناء مجتمع واع مثقف يدرك أهمية القراءة الواعية القائمة على التفاعل مع المقروء بوصفه رأيا ووجهة نظر تقبل الحوار والنقد، انطلاقا من إيمان الوزارة بدور الكتاب المؤثر في رقي الأمم وتقدمها، وإيجاد التناغم الحسي بين الفكر والوجدان الإنساني الذي يصاغ من خلال الفكر والأدب والفلسفة في سياق الولاء للوطن قيادة وشعبا وأرضا.  


وتحقيقا لمبدأ التوازن والعدالة في إتاحة الفرصة لأبناء الوطن على امتداد حدود المملكة للإفادة من أهداف هذا البرنامج، وتسهيلا عليهم : حرصت وزارة الثقافة على أن تكون خطة البرنامج شاملة وممتدة في المدن والقرى والبوادي والأرياف؛ لتصل إلى جميع الفئات المستهدفة في محافظات المملكة كافة عبر توزيع مراكز بيع إصدارات المشروع توزيعا متوازنا ومبرمجا.


  والجدير ذكره، أن إصدارات البرنامج الذي تنظمه الوزارة تحت عنوان مهرجان القراءة للجميع خلال المدة من 24 - 28 / 12 / 2023 تتضمن خمسة وستين عنوانا تتنوع بين حقول   الدراسات في التراث العربي الإسلامي، والدراسات في التراث الأردني، والفلسفة والمعارف العامة،  والآداب والفنون المحلية والعربية والعالمية، والعلوم والتكنولوجيا، والتاريخ والحضارة، وأدب الأطفال والفتيان الذي كان نصيبه من هذه المكتبة (17) سبعة عشر كتابا، وقد تراوح سعر الكتاب الواحد بين (25) - (35) قرشا، وتتحمل الوزارة  الفروق الكبيرة بين سعر البيع وسعر الكلفة، إضافة إلى حقوق الملكية الفكرية، تحقيقا لمبدأ التزام الحكومة بواجبها في نشر الوعي والمعرفة في المجتمع الأردني .

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