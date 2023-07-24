الإثنين 24 تموز 2023
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وزارة الثقافة تعقد جلسة حوارية حول توظيف الثورة الرقمية في الفن بالتعاون مع ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي

وزارة الثقافة تعقد جلسة حوارية حول توظيف الثورة الرقمية في الفن بالتعاون مع ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي
وزارة الثقافة تعقد جلسة حوارية حول توظيف الثورة الرقمية في الفن بالتعاون مع ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي
ضمن سلسة الحوارات الفنية المفتوحة التي تقيمها وزارة الثقافة والتي تستهدف رفع الذائقة الفنية وتوسيع افاق الحوار والتي يعدها ويديرها الناقد الاستاذ مازن عصفور تعقد الثلاثاء القادم 1/8/2023 في تمام السادسة وبالتعاون مع ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي جلسة حوارية بعنوان: إشكالية التوسع في توظيف الثورة الرقمية والفن الدجيتالي في الحركة الفنية المحلية. اضافة اعلان

حيث سيعاين المداخل الرئيسي للحوار د. محمود عيسى المتخصص بمجالات الوسائط المتعددة والاستخدامات الرقمية المعاصرة في الجامعة الاميركية بمادبا تلك الاشكالية المتعلقة بانتشار توظيف الوسائط والامكانات التي حققتها الثورة الرقمية المعاصرة ودخولها في صلب الابداع الفني بمختلف صنوفه.
 وفي هذه الجلسة ايضا وبمشاركة الحاضرين سيتم رصد ومعاينة الانعكاسات السلبية والايجابية لذلك التوظيف بما ادخله من تحولات جوهرية في الفن المعاصر على الصعيد المحلي والعالمي. كما سيتم في هذه الجلسة وفي حوار مفتوح لجميع المشاركين من فنانين وطلبة وجمهور معاينة الآراء المختلفة والمتضاربة حول ايجابيات وسلبيات ذلك التوظيف وكذلك رصد سبل التوفيق بين مواقف المطالبين بإطلاق العنان كليا للفن الرقمي وعوالمه الافتراضية باعتبار ان ذلك قد أصبح حتمية فرضها التطور وروح العصر، وبين المطالبين بالتمسك بالاشتغال الفني الابداعي بالطرق التعبيرية الانسانية المباشرة (غير الدجيتالي او الافتراضي).
 يذكر ان المداخل الرئيسي لهذه الجلسة الأكاديمي في الجامعة الاميركية د محمد عيسى هو فنان ومصمم بصري حاصل على شهادة الدكتوراة في الملتيميديا والتصميم من جامعة إيفورا في البرتغال، بينا حصل الماجستير في الفنون الرقمية من جامعة كوفنتري في بريطانيا، اضافة مشاركاته في معارض شخصية وجماعية، وكذلك مشاركاته في لجان تحكيم للعديد من جوائز التواصل البصري محليا ودوليا.
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