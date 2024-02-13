الثلاثاء 13 شباط 2024
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وزارة الثقافة تعلن تأسيس أندية سينمائية في محافظات المملكة

أندية سينمائية
وزارة الثقافة تعلن تأسيس أندية سينمائية في محافظات المملكة

قررت وزيرة الثقافة الدكتورة هيفاء النجار، تأسيس أندية سينمائية في محافظات المملكة كافة، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز صناعة السينما كواحدة من الصناعات الثقافية الإبداعية التي ترتبط باهتمام الإنسان ومعاشه وقيمه. 

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ويأتي قرار وزيرة الثقافة، انسجاما مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للثقافة (2023-2027) ، وبالنظر لأهمية السينما في حياتنا، ولأهمية نشر ثقافة السينما في المجتمع، وتحديدًا في المحافظات، واستكمالا للجهود التي تبذلها الوزارة من خلال مهرجان الأردن الدولي للأفلام ودعما لجهود الهيئة الملكية للأفلام. 

وزيرة الثقافة قالت حول هذا القرار، إن الأندية السينمائية تعزز من ثقافة السينما وتحديدا في عصر تسيطر عليه الصورة التي اتسعت على مديات الفضائيات والقنوات التلفزيونية، وأصبحت لغة متداولة عالمية وأشارت إلى أن الاهتمام بالسينما يكمن في مقدرة هذا الفن على حمل القيم الثقافية بأسلوب جمالي مقنع للمشاهد.

وأكدت النجار أن هذا الفن قادر على الإسهام في ترويج جماليات المكان وتعزيز السياحة الثقافية، مشيرة إلى امتنانها بالسير بإجراءات تشكيل هذه النوادي خلال هذا الشهر عبر تنظيم مشاهدات أفلام منتخبه تتناسب مع ثقافتنا الوطنية وإدارة ندوات لمناقشة تلك الأفلام وحوارات مع الجمهور حول الغاية نفسها من خلال عقد ورشات وندوات سينمائية.

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