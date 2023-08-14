الإثنين 14 آب 2023
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وزارة الثقافة تعلن عن تمديد استقبال طلبات الترشح لمسابقة الابداع الشبابي

وزارة الثقافة تعلن عن تمديد استقبال طلبات الترشح لمسابقة الابداع الشبابي
وزارة الثقافة تعلن عن تمديد استقبال طلبات الترشح لمسابقة الابداع الشبابي
وزارة الثقافة تعلن عن تمديد استقبال طلبات الترشح لمسابقة الابداع الشبابي 2023

تعلن وزارة الثقافة عن تمديد استقبال طلبات الترشح لمسابقة الابداع الشبابي 2023 لهذا العام حتى 31/8/2023 وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركات في المسابقة التي تهدف للكشف عن الطاقات الابداعية لدى الشباب بقصد رعايتها وتعزيزها وتنمية روح التنافس البناء بينهماضافة اعلان

وكانت الوزارة قد اعلنت عن بدء استقبال طلبات الترشح لمسابقة الابداع الشبابي لعام 2023 للفئة العمرية من (18-30) سنة على موقع الوزارة الرسمي www.culture.gov.jo  والبريد الالكتروني(ebdaai@yahoo.com ، ضمن الحقول الآتية :
- الشعر الفصيح 
- التصوير الفوتوغرافي.
وهي مسابقة تهدف للكشف عن الطاقات الإبداعية لدى الشباب بقصد رعايتها ودعمها، ضمن الشروط الآتية:
الشروط العامة للمسابقة:
1. أن يكون المتقدم أردني الجنسية.
2. أن يكون ضمن الفئة العمرية (18-30) عاماً.
3. أن يتقدّم المتسابق إلى حقل واحد من حقول المسابقة.
4. ألا يكون العمل المقدم للمشاركة قد فاز بأية جائزة سابقة.
5. لا يحق لمن سبق أن فاز بأحد المراكز الثلاثة الأولى في حقل من حقول المسابقة التقدم إلى المنافسة في الحقل نفسه مرة ثانية.
6. أن يكون المتسابق مستعدّاً لمناقشة عمله أمام اللجنة المتخصّصة في المراحل النهائية من المسابقة.

7. المواد المشاركة في المسابقة لا تردّ إلى إصحابها تحت أيّ ظرف، باستثناء اللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية، ومن حق الوزارة الاحتفاظ باللوحات الفائزة في مسابقة الرسم والتصوير الفوتوغرافي.
8. عدم كتابة اسم صاحب المشاركة في متن العمل، أو وضع أيّ إشارة تدل عليه.
9. يملأ المتسابق طلب ترشيحه للجائزة حسب النموذج المعتمد على موقع الوزارة الرسمي متضمّناً تاريخ الولادة، والعنوان مفصّلاً، والعمل أو السنة الدراسية، ومكان الدراسة، مع ضرورة إرفاق صورة عن شهادة الميلاد أو هوية الأحوال المدنية ومن ثم ارساله عبر البريد الالكتروني
                         (ebdaai@yahoo.com )

 شروط حقل التصوير الفوتوغرافي:

1. أن تعكس الصورة المشاركة البيئة الأردنية اريافها وبواديها.
2. يتقدم المتسابق بصورة فوتوغرافية واحدة.
3. تكون الصورة المقدمة خالية من العيوب، وعلى سوية مقبولة.
4. يجوز للمشارك تقديم صور ملونة أو أبيض وأسود.
5. ألا يقل قياس العمل المشارك عن (30×40سم) وألا يزيد على (50×50سم).
6. أن تكون الصورة المشاركة مؤطرة.
7. أن يُكتب خلف الصورة المعلومات الآتية: (عنوان العمل، العمر، القياس، تاريخ إنجاز العمل).
8. ترسل المشاركات عبر البريد الالكتروني  
(ebdaai@yahoo.com)
أو تسلم باليد من خلال مديرية الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة ومديريات الثقافة في المحافظات

 شروط حقل الشعر الفصيح:

 
1. أن يتقدم المتسابق بقصيدة واحدة تكون من ابداعه.
2. أن تكون القصيدة مكتوبة باللغة العربية الفصيحة.
3. أن تكون مطبوعة وخالية من الأخطاء، وتقدم ثلاث نسخ منها.
4. أن تكون القصيدة موزونة سواء أكان الوزن عامودياً، أم على التفعيلة، ويمكن التقدم بقصيدة تتميز باكتمال عناصرها الفنية.
5. أن تكون القصيدة أصيلة وغير مترجمة.
6. ألا تثير النعرات الطائفية والعرقية.
7. أن تلتزم القصيدة بالثوابت الوطنية والدينية والأخلاقية، وأن تحترم الأعراف والتقاليد الاجتماعية. 
8. أن يرسل مع مشاركته رقم هاتفه الذي يرغب بالتواصل عبره
9. ترسل المشاركات عبر البريد الالكتروني  
(ebdaai@yahoo.com )                      
        
أو تسلم باليد من خلال مديرية الشؤون الثقافية في وارة الثقافة ومديريات الثقافة في المحافظات.


قيمة الجوائز:
تقسّم الجائزة إلى ثلاثة مراكز في كلّ حقل من حقول الجائزة، وتوزّع على النحو الآتي:
1. يُمنح الفائز بالمركز الأول مبلغ (600) ستمئة دينار مع شهادة تقدير.
2. يُمنح الفائز بالمركز الثاني مبلغ (500) خمسمئة دينار مع شهادة تقدير.
3. يُمنح الفائز بالمركز الثالث مبلغ (400) أربعمئة دينار مع شهادة تقدير.
4. في حال قررت اللجنة منح جائزة مناصفة أو مثالثة، يمنح كلّ فائز منهم القيمة المالية للجائزة كاملة إضافةً إلى شهادة التقدير.
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