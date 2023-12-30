وزارة الثقافة تعيد طباعة كتاب "الفكر الواقعي عند ابن خلدون" للمفكر نصار

عزيزة علي

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ضمن برنامج مكتبة الأسرة "القراءة للجميع"، أعادت وزارة الثقافة طباعة كتاب "الفكر الواقعي عند ابن خلدون تفسير تحليلي وجدلي لفكر ابن خلدون في بنيته ومعناه"، للمفكر والباحث والأكاديمي اللبناني الدكتور ناصيف نصار.جاء الكتاب في خمسة فصول إلى جانب الخلاصة التنفيذية والمقدمة والخاتمة؛ الفصل الأول بعنوان: "نقد العقل النظري"، والفصل الثاني: "الواقعية والتاريخ"، والفصل الثالث: "الواقعية والسوسيولوجية"، والفصل الرابع: "الصيرورة الاجتماعية، الوعي التاريخي"، والفصل الخامس: "الواقعية والتاريخ والفلسفة".مؤلف الكتاب الدكتور ناصيف نصار يوضح، أن هذا البحث هو محاولة تأريخية وفلسفية في وقت واحد، لتوضيح ما ينطوي عليه فكر ابن خلدون من عناصر تقوم عليها أهميته العظمى في تاريخ الفكر، وذلك باعتباره موضوعيا متماسكا منتميا إلى المرحلة الأخيرة من تاريخ الثقافة العربية الإسلامية الوسيطة، مؤكدا أن هذا البحث هو الأول الذي يستدعي أبحاثا أخرى، سوسيولوجية وفلسفية، مستمدة من نتائجه السلبية والإيجابية.في تمهيد للكتاب يقول ناصيف نصار في عالم يحاول الإنسان فيه، بلا كلل ولا ملل: "إن تحقيق معقولية التاريخ، على صعيد المعرفة والعمل، لا ريب في أن فكر ابن خلدون ليس فكرا فات عليه الزمن، فالاهتمام الذي يحظى به في العالم أجمع والتقدير الكبير الذي يتمتع به لدى كثير من ألمع المؤرخين وعلماء الاجتماع، منذ أكثر من قرن.ويتحدث المؤلف عن أهمية وقيمة المقدمة التي كتبها ابن خلدون فيقول عنها: "إن قيمة (المقدمة)، لا تتجاوز نطاق مضمونها الضيق وحسب، بل إنها، وعلى الأخص، تهم مباشرة بالمفكر في العالم العربي اليوم".وفي الواقع؛ يشعر هذا العالم إلى الوعي بنفسه تماما، الوعي بحاجة ماسة إلى العودة إلى الأصول، إلى الينابيع المُحييه. ولكن عبثا نحاول أن نقيم صلة مع هذا التيار العام أو مع ذاك المفكر الكبير في تراثنا، إذا لم ندرك المشكلة ولم نحددها في مجملها بالنسبة إلى الصيرورة العامة للمجتمع والثقافة، والواقع هو أن مشكلة الثقافة في العالم العربي الحديث والمعاصر هي مشكلة التواصل لتراث ثقافي عريق والانقطاع الذي يفرضه التقدم الحاسم في الحضارة الأوروبية. هي مشكلة الوفاء في التغير، أو المحافظة والإبداع. وهذا يعني أنها تتطابق جوهريا مع جدلية -التخطي".ويرى نصار، أن العودة إلى الأصول ليست إذن سوى حل زائف. والموقف الذي يجدر بالمفكر الأصيل أن يقفه هو موقف مواجهة المشكلة كما تنطرح عليه في وضعيته المجددة تاريخيا. والسعي المخلص في سبيل تقديم الوسائل المناسبة لقيام الوعي التاريخي وولادته الجديدة. مبينا أن بعض المؤلفين يعملون في هذا الاتجاه. ولكن يبدو لنا أن قضية تجديد الفكر العربي لم تحقق حتى الآن تقدما كبيرا. إلا أننا نود الإشارة إلى الكيفية التي يمكن لفكر ابن خلدون أن يساهم فيها، على أفضل صورة، في دفع الفكر التاريخي والسوسيولوجي والفلسفي وترقيته.ثم يتحدث نصار عن المدار الذي كان يتحرك فيه ابن خلدون فيقول: "إنه مدار التاريخ كواقع وكمعرفة، والعنصر الرئيسي في هذا المدار هو الدولة كظاهرة اجتماعية بامتياز". وبالفعل، التاريخ والدولة هما المشكلتان الأساسيتان اللتان تواجهان العالم العربي اليوم. والمراقب النبيه للحركات الاجتماعية السياسية التي تتصارع فيه يدرك من دون عناء كبير أن عدم وجود نظرية عامة في الدولة والمواطن، مبلورة ومقبولة بوضوح، هو في الأساس العديد من التصرفات المتصفة بالاندفاع وسرعة العطب في الوقت نفسه، الصادرة عن العاطفة أكثر مما هي صادرة عن العقل"، لافتا إلى أن مؤلفات ابن خلدون تشتمل على نظرية في الدولة وتصور للتاريخ.ويرى المؤلف، أن هناك من يعترض على ذلك بحجة أن نظرية ابن خلدون بعيدة عن أن تكون النظرية التي من شأنها أن تلهم المفكر السياسي والاجتماعية. لأنها نظرية سوسيولوجية عن مرحلة تاريخية انقضت، وليس من باب الصدفة أن يكون بعض المفكرين الإصلاحيين قد آثر اللجوء إلى فكر ابن تيمية. والحق أن هذا الاعتراض، الشائع إلى حد ما، يرتكز على سوء فهم، فلا أحد يفكر، أن فكر ابن خلدون مطبوع بطابع العصور الوسطى.ولكن السؤال الذي ينبغي طرحه في هذا السياق هو "هل غاب عالم العصور الوسطى تماما عن العالم الذي تتحرك فيه الشعوب العربية اليوم؟"، إن كان سبابا وجيهة تحمل على الاعتقاد أن التطور الاجتماعي الاقتصادي والاجتماعي السياسي والاجتماعي الثقافي للعالم العربي، تعوقه بنى مادية وذهنية لم تتغير تغيرا عميقا منذ العصور الوسطى.ويضيف نصار، أن فكر ابن خلدون يهم مباشرة المفكر العربي في هذا العصر بقدر ما هو فكر مطابق لواقع اجتماعي تاريخي ما يزال حاضرا. ومن هذه الزاوية، فهو يقدم معلومات عن الواقع الذي يعيش فيه، ويؤصل في الوقت نفسه تفكيره في التاريخي ويدله على ما يتعين عليه القيام به. إنه فكر سوسيولوجي يوفر للباحث الاجتماعي سبيلا لمقاربة المجتمعات العربية لا يقل نفعا عن العديد من السبل أو الطرائق الموضوعة لدراسة مجتمعات أخرى، إن لم يفقها.ويرى نصار، أن مقدمة ابن خلدون تدعو المفكر إلى إكمال معلوماته بقراءة كتاب "الرأسمال"، كما تنبهه إلى أوهام الاقتباس السطحي وإلى مخاطر الاغتراب الفكري. إذا كان عالم ابن خلدون موجودا إلى جانب عالم ماركس، فهذا يعني أن أيا منهما لا يملك الجواب عن المسائل المطروحة على الأجيال الحاضرة في البلدان العربية، وأن الجواب المناسب عن هذه المسائل يمكن أن يتوفر فقط بواسطة بحث أصيل، يستوعب روح ومضمون "الجمهورية"، "المقدمة"، "الرأسمال"، ومصادر أخرى غيرها، ويتناول الجوانب الأساسية في الوجود الإنساني، الشخصي والجماعي والتاريخي.