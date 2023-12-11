وزارة الثقافة وشومان توقعان اتفاقية مكتبة الأسرة الأردنية

وقعت وزيرة الثقافة، هيفاء النجار، والرئيس التنفيذي لمؤسسة شومان، فالنتينا قسيسية، اليوم الأحد، في مؤسسة عبد الحميد شومان، اتفاقية دعم طباعة برنامج مكتبة الأسرة الأردنية، في دورته الـ17 للعام 2023.

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وتشتمل الاتفاقية، على دعم 8 عناوين من ضمن العناوين التي تختارها اللجنة العليا لمكتبة الأسرة الأردنية، بينها 3 عناوين للكبار و5 عناوين للأطفال، الصادرة ضمن قائمة إصدرات مشروع مكتبة الأسرة.

وأعربت النجار عن تقديرها لمؤسسة عبد الحميد شومان، بإعتبارها جزءاً من مؤسسات المجتمع المدني الوطنية، التي تحمل قيم المعرفة والأصالة، والتشبيك مع المؤسسات والأفراد.

من جهتها، بينت قسيسية أن مشاركة شومان بدعم مكتبة الأسرة، يعد ضمن أهداف المؤسسة التي تتمثل بالتركيز على القراءة والمعرفة والابتكار وتعزيز عادة القراءة لتأصيلها في المجتمع الأردني.

يشار إلى أن مكتبة الأسرة الأردنية هو مشروع ثقافي تعليمي، أطلقته جلالة الملكة رانيا العبد الله، عام 2007 تحت شعار “مكتبة في كل بيت أردني”، وتتولى وزارة الثقافة رعايته وتنفيذه في كافة المحافظات المملكة سنوياً.

–(بترا