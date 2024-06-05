وزيرة الثقافة ترعى أمسية شعرية وطنية في "النادي الأهلي"

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وتأتي هذه الأمسية التي حضرها حشد من الشخصيات العامّة والثقافية، والوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين، وممثلين عن المجلس العشائري الشركسي، والجمعية الخيرية الشركسية وفرعها النسائي، ونادي الجيل الجديد، ورابطة الكتّاب الأردنيين، والجمعية الأردنية للعلوم والثقافة، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني والمحلي، تعبيراً عن روح التضامن التي تجمع أبناء الأسرة الأردنية الواحدة بأشقائهم في غزّة والضفة وعموم فلسطين، وذلك في ضوء العدوان الدموي والجرائم ضدّ الإنسانية التي يتعرضون لها على يد الاحتلال الإسرائيلي.وقد ابتدأت الأمسية بالوقوف دقيقة صمت، لا حُزناً وحِداداً، بل اعتزازاً وافتخاراً بأرواح شهداء غزّة وأهلهم الصابرين المرابطين. تلى ذلك مداخلة افتتاحية ألقاها مقرّر اللجنة الثقافية في النادي الدكتور "كمال ميرزا" استحضر فيها أسماء كوكبة من الشعراء والأدباء والمناضلين الأردنيين الذين "أحبّوا الوطن و"أحبهم الوطن"، مثل الشاعر "زياد العناني" الذي غيّبه الموت مؤخّراً، و"الشاعر "حبيب الزيودي"، والشاعر "فيصل قات"، والأديب "عيسى الناعوري"، والروائية "زهرة عمر"، والأديب "محمد أزوقة"، والشاعر "حسني مرتضى"، والأديب والمفكر "غالب هلسه"، والكاتب والناقد "غطّاس صويص/ نزيه أبو نضال"، وشاعر الأردن "مصطفي وهبي التل/ عرار"، والحقوقي "شمس الدين سامي"، وعميد المكتبات والأرشفة والتوثيق في الأردن الدكتور "أحمد شركس".. موجّهاً باسمهم جميعاً رسالة "حبّ وصمود وإباء وفداء ووحدة حال ومصير" إلى الأشقّاء الصابرين المرابطين المجاهدين في غزّة وفلسطين "روح الروح".وقرأ "ميرزا" بالأصالة عن "سواند" و"لاريسّا" و"إلزا" بنات المرحوم الشاعر "فيصل قات"، وزوجته السيدة "شهيرة هاكوز"، مقتطفات من قصيدته "النار التي لا تخبو أبداً" جاء فيها:في قلبيخبأتكِ تفاحاً بريّاخبأتكِ قمراًيسلب عقلييجعلني أركض عبر شوارعهذي المدن المنسيّةيجعلني أرفع صوتيأجعله مئذنةًوأنادي:أين تكونين الآن..يا تفاحة قلبي مايكوب/ يا تفاحة قلبي عمّان/ يا تفاحة قلبي القدس/ يا تفاحة قلبي غزّة.ثمّ تعاقب الشعراء على اعتلاء المنبر، وبثّ رسائلهم ووجدانياتهم للحضور وباسمهم إلى الأهل في غزّة وفلسطين، والبداية كانت مع الشاعر "تيسير الشماسين" وقصيدته "آخر معاقل الكرامة" والتي جاء فيها:سلّم لغزّة رايَ العزّ والمجدِفغير غزّة ما للمجد من أحدِسلّم لها الرايَ فالماء الذي جُبلتْفيه الوجوه كريهٌ آجنُ الخُدَدِبالله أين مباهينا التي طفحتْوأين يرقد أهل الحلّ والعقدِ؟!لا بارك الله في مليار أمّتنافيضٍ من النّقضِ رغم العِدِّ والعددِنحن الذين على أنقاض مَن سبقواعشنا نوائم بين الجمر والرَمدِأنا من الهمّ تاريخٌ ومطلَعُهُمذ شوّه البعض تاريخي ومعتقدي.أمّا الشاعر "علي الفاعوري" فقد قال في قصيدته بعنوان "الغَزَيَة":لا صوت يعلو وحدها الرشقاتُفلتصمت الأبواق والكلماتُشرف القصيدة أن تكون السيف لاتلك ال على أوهامنا تقتاتُوتُصفّق الكفّ التي قد دُجّنتْوتمرّ تحت دمائنا الصفقاتُما نحن مَن نمضي شياهاً إنّنامن يوم أن كنّا ونحن حُماةُيا غزّة الأحرار صوتكِ موجعٌيا ليت تبلغ قصدها الأصواتُوالمجد ليس عرائس الشعر اللوات/ي فتنّنا.. الشعرُ غزّياتُومسك الختام كان مع الشاعرة "فيلومين نصّار" التي قالت في قصيدتها بعنوان "غزّة لا تعذرينا" التي كتبتها خصيصاً لهذه الأمسية:غزّة لا تعذريناقد مات الحياء ودفنّاه فيناـ ـ ـانقلب الحال في الأوطانمتبدّلاً مهلهلاً رثّاً حزيناأشعلنا النار في تمّوزوأطفأناها في ثلوج كوانيناـ ـ ـلم يعدْ لاغتصاب الأرض والعقولما يغضبنا ويضحكنا ويبكيناولا في همجيّة السحل والتنكيلفي غياب الذكورة.. مَن يحميناـ ـ ـتركناكِ لطقس الذبحِ ملحمةًومجزرةً، في كلّ يوم تناديناـ ـ ـإنّا في الحياة أمواتٌوأنتِ، مَن في الموت تُحييناأرجوكِ غزّة: مهما اعتذرنالا لا تعذرينا!وفي نهاية الأمسية قامت راعية الفعالية وزيرة الثقافة "هيفاء النجار" بتسليم دروع النادي الأهلي التكريمية إلى أسرة الشاعر المرحوم "فيصل قات"، وإلى الشعراء المشاركين. كما قام رئيس النادي الأهلي السيد "عوني نغوي" بتسليم "النجار" درعاً تكريميةً تقديراً لحضورها، ونشاطها المميّز، والجهود الكبيرة التي تبذلها منذ توليها حقيبة الوزارة من أجل خدمة الثقافة والأدب والمبدعين في الأردن.ويُذكر أنّ هذه الأمسية تأتي باكورةً لنشاطات النادي الأهلي للموسم الحالي، حيث تتضمن أجندة النادي العديد من النشاطات الثقافية والاجتماعية والفنيّة المميّزة التي تتزامن مع العيد الثمانين لتأسيس النادي سنة 1944، وبالتزامن مع احتفالات الأسرة الأردنية الواحدة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على العرش وتسلّمه سلطاته الدستورية.