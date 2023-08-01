الثلاثاء 01 آب 2023
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وزيرة الثقافة تزور خيمة منتجات نزلاء مراكز الإصلاح بمهرجان جرش

وزيرة الثقافة تزور خيمة منتجات نزلاء مراكز الإصلاح بمهرجان جرش
وزيرة الثقافة تزور خيمة منتجات نزلاء مراكز الإصلاح بمهرجان جرش
زارت رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش، وزيرة الثقافة هيفاء النجار، مساء اليوم الاثنين، خيمة منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في مهرجان جرش، وذلك في موقع المهرجان بالمدينة الأثرية في جرش.اضافة اعلان
واطلعت النجار على المشغولات اليدوية والفلكلورية، والقطع المطرزة التي يقوم على صنعها مجموعة من النزلاء الموهوبين بهذا النوع من المواد المشغولة يدوياً.
ويتخصص المتجر في بيع منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، في المشاغل المنتشرة داخل هذه المراكز، ضمن برنامج التأهيل الحرفي، التي تنتهجها الإدارة، ضمن سياستها الإصلاحية لتدريب النزلاء على مهارات تمكنهم من العودة إلى مجتمعاتهم، بعد الإفراج عنهم كأفراد صالحين قادرين على الإندماج وإيجاد مصادر دخل لهم بعيدا عن السلوك الإجرامي.
وتشمل قائمة المعروضات: التحف والهدايا والأثاث المعدني والخشبي والمطرزات، والاكسسوارات والخزف والفخار واللوحات الفنية ولوحات الطرق على النحاس والمنتجات الجلدية والحلويات والمكسرات.
كما التقت النجار مجموعة من الفنانين المشاركين في المهرجان، في مواقعهم بشارع الأعمدة، حيث زارت بعض معارض الحرف اليدوية التقليدية، والمشغولات اليدوية والمعارض الفنية والفوتوغرافية.
يذكر أن النجار كانت قامت بجولة مماثلة على الحرفيين المشتركين في المهرجان، قبل أيام، رافقها المدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي.
--(بترا)
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