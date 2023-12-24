وزيرة الثقافة تطلق مشروع القراءة للجميع -مكتبة الأسرة من بلدية أم الرصاص الجديدة

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اطلقت وزيرة الثقافة هيفاء النجار صباح اليوم الاحد من بلدية ام الرصاص الجديدة، "مشروع القراءة للجميع - مكتبة الاسرة"مشتملا على 65 عنوانا من الكتب والقصص متنوعة الموضوعات في حقول دراسات التراث العربي الاسلامي والتراث الاردني، والفلسفة والمعارفالعامة والاداب والفنون المحلية والعربية والعالمية والعلوم والتكنولوجيا والتاريخ والحضارة والاطفال والفتيان.وفي حفل إطلاق المشروع الذي يستمر لغاية 28 من الشهر الحالي وتتواجد مراكز بيع اصدارته في مختلف محافظات المملكة، لفتت النجار في كلمة ألقتهاالى أن إختيار ام الرصاص لاطلاق مشروع مكتبة الاسرة لكونها تعد من مواقع التراث العالمي منذ عام 2004 وثرية بتراثها المادي وغير المادي.وقالت ان الوزارة تعمل وفق توجيهات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني تحقيقا لمبدأ التوازن والعدالة في اتاحة الفرصة على امتداد حدود المملكة للافادةمن اهداف هذا المشروع الثقافي الوطني، وللوصول الى جميع الفئات المستهدفة في جميع محافظات المملكة من اجل تحقيق تنمية شمولية وبناء للوعي، منوهة بدعم الشركاء في هذا المشروع مؤسسة عبدالحميد شومان والبنك العربي وشركة البوتاس العربية.وأشارت الى أن عناوين الاصدارات في مكتبة الاسرة لهذا العام جديدة وتحمل كل ما يتصل بعاداتنا وتراثنا وتاريخنا وثقافتنا وقيمنا الاردنية الوطنية والعربية والاسلامية، منوهة بأن الاردن لديه مخزون كبير من عناصر التراث المادي واللامادي.وأكدت أن عناوين الاصدارات خضعت لبحث عميق واختيارات جدية من قبل اللجنة المشرفة.وكان رئيس بلدية ام الرصاص الجديدة احمد سلامة السلايطة القى كلمة في مستهل الحفل اكد فيها اهمية ثقافة وعادة القراءة التي تنعكسإيجابا للوصول الى جيل قاريء لبناء المستقبل والنهوض بالوعي.ولفت السلايطة الى أن بلدية ام الرصاص تولي مكتبة الاسرة اهمية كبرى كما تعنى بتنفيذ نشاطات ثقافية اخرى.وقال مدير مديرية الدراسات والنشر في وزارة الثقافة مدير مشروع مكتبة الاسرة الدكتور سالم الدهام إن الغاية من هذا المشروع الذي ينفذ سنويا هو لتكريس جيل يعشق القراءة لتصير لديه عادة، وشعلة وقادة، ترمي تخوم العتمة بالمعرفة فتفجر بالنور الضياء.وقالت ممثلة مؤسسة شومان عرين العبداللات في الحفل؛ إن الامم الحية هي التي تصدر مصادر المعرفة، منوهة بدور مكتبة الاسرة في هذا الصدد.ولفتت الى اهتمام مؤسسة شومان بدعم مشروع مكتبة الاسرة ليتم من خلالها تقديم ما يستحق من ثقافة ومعرفة للقارئ الاردني.وافتتحت النجار القاعة التي تحتضمن اصدارات مشروع القراءة للجميع - مكتبة الاسرة لهذا العام بحضور عدد من الوجهاء واهالي ام الرصاص ومهتمين.ويشار الى أن مراكز البيع لاصدارات "مكتبة الاسرة" تتوزع في محافظة العاصمة عمان على دائرة المكتبة الوطنية ومركز زها الثقافي ومركز سحاب الثقافي وكلية الاداب في الجامعة الاردنية، وجامعة الاسراء، ومكتبة امانة عمان الكبرى العامة في منطقة وادي السير وجاليري راس العين وجامعة العلوم التطبيقية، وفي محافظة إربد؛ مركز إربد الثقافي ومكتبة الحسين بن طلال في جامعة اليرموك وكلية الحصن الجامعية ومدرسة ابن رشد الثانوية المهنية للبنين في لواء بني كنانة وبيت عرار الثقافي.وفي محافظة الزرقاء تتوزع على مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي وقاعة آكتو مقابل بلدية الرصيفة وقاعة المكتبة في بلدية الزرقاء الكبرى وعمادتي شؤون الطلبة في جامعتي الهاشمية والزرقاء الخاصة، فيما تتوزع مراكز البيع بمحافظة المفرق في مديرية ثقافة المفرق وقاعة الامام مسلم في جامعة آل البيت، وفي محافظة جرش تتوزع في مديرية ثقافة جرش وقاعة بلدية جرش الكبرى، وفي محافظة عجلون مركز عجلون الثقافي وجامعة عجلون الوطنية.اما محافظات؛ البلقاء في مؤسسة اعمار السلط ومنتدى زي الثقافي ومنتدى الفحيص الثقافي ومنتدى لواء عين الباشا، ومأدبا في مديرية ثقافة مأدبا وقاعة بلدية ام الرصاص (موقع الافتتاح) ومركز شباب ذيبان في لواء ذيبان.وتتوزع في محافظات؛ الكرك بمركز الامير الحسن الثقافي وعمادة شؤون الطلبة بجامعة مؤتة، والطفيلة بقاعة مبنى القبول والتسجيل في جامعة الطفيلة التقنية، ومعان مركز سمو الامير الحسين بن عبداله الثاني الثقافي وجامعة الحسين بن طلال ومركز البتراء الثقافي، والعقبة مركز الاميرة بسمة للتنمية.