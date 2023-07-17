وزيرة الثقافة تفتتح الملتقى الإعلامي الأول

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وفي كلمتها الافتتاحية للملتقى، أثنت النجار على دور الشباب الفاعل بالمجتمع وأهميته بصفته بنية أسياسية له، مشيدةً بالجهود المبذولة من أجلهوأكد رئيس مجلس إدارة الملتقى مصطفى أبو سالم أن هدف الملتقى الأساسي هو التشبيك بين طلبة الإعلام من جميع الجامعات والعاملين بالمجال الإعلامي وصناع المحتوى، وتوسيع مداركهم المعرفية، وتسليط الضوء على دور الإعلام الفعال وأهميته.وأعلن خلال الملتقى عن إطلاق منصة Pt الإخبارية، وهي منصة إخبارية شاملة، تهتم بالإعلام المرئي وتعرض الأخبار المحلية على مدار الساعة وتغطي آخر الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأي مستجداتٍ أخرى، وذلك وفق رؤية إعلامية هادفة.وتضمن الملتقى العديد من الفعاليات التي من شأنها تعزيز مفهوم الإعلام بأنواعه لدى الحضور ومواكبة تطوراته، حيث ضمّ ورشات عملية مع نخبة من المدرّبين والإعلاميين، وجلساتٍ حوارية تحاكي واقع الإعلام وجوانبه وتناقش أهميته وتحدياته.وشهد الملتقى مشاركة مئات من الطلبة والأشخاص المهتمين ونخبة من الإعلاميين المميزين ، وكان قد حظي بتغطيةٍ إعلامية واسعة؛ من قنوات محلية وعربية.