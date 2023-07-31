الإثنين 31 تموز 2023
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وزيرة الثقافة تلتقي رئيس اتحاد الناشرين جبر أبو فارس

وزيرة الثقافة تلتقي رئيس اتحاد الناشرين جبر أبو فارس
وزيرة الثقافة تلتقي رئيس اتحاد الناشرين جبر أبو فارس
التقت وزيرة الثفافة هيفاء النجار امس الأحد في مكتبها رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، ومدير معرض عمان الدولي للكتاب جبر أبو فارس، ونائبه وليد صباح، وأمين الصندوق السيد محمد أبو شيخة.اضافة اعلان

وجرى خلال اللقاء الذي حضره أمين عام وزارة الثقافة بالوكالة الدكتور ماهر نفش، مدير الدراسات والنشر في الوزارة الدكتور سالم الدهام الحديث حول استعدادت الاتحاد ولجانه المختلفة لإقامة معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الدورة (22) في قاعة معرض عمان للسيارات- طريق المطار في الفترة من 21 أيلول إلى 30 أيلول 2023، والتحديات التي تشغل الناشر الأردني، وتطوير صناعة الكتاب وتسويقه.

وقدمت النجار التهنئة لرئيس الاتحاد جبر أبو فارس، وأعضاء الهيئة الإدارية على فوزهم بثقة أعضاء الهيئة العامة لاتحاد الناشرين، واستمعت منه لاجراءات التجهيز للمعرض، مبينا أنه تم إغلاق باب التسجيل للمعرض مؤخرا، وتم ارسال الموافقات للمشاركين من دور النشر التي وصلت هذا العام إلى ما يزيد عن 320 دار نشر عربية ودولية ومحلية. وأعرب أبو فارس عن شكره وتقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني على شمول معرض عمان برعايته السامية هذا العام، وكل عام، وشكره لجهود وزيرة الثفافة على دعمها لصناعة النشر، وتعاونها الدائم مع الاتحاد، واهتمامها بمعرض عمان الدولي للكتاب، مؤكدا أهمية وجود وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى كشركاء للاتحاد في إقامة المعرض كل عام، وأعضاء في اللجنة الاستشارية التي يجب أن يتم تفعليها مجددا.  كما أوضح أبو فارس إلى أنه تم التواصل مع الأشقاء في دولة قطر ضيف الشرف للمعرض لهذه الدورة، وتم التنسيق فيما يخص البرنامج الثقافي، كما تم تشكيل لجان معرض عمان الدولي للكتاب المختلفة.
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