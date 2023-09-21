وزيرة الثقافة تنعى الفنان خالد الطريفي

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نعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار مساء اليوم الفنان المسرحي خالد الطريفي الذي وافاه الأجل، بعد حياة حافلة بالإنجاز الفني وتدريب أجيال على خشبة المسرح، كفنان أردني له سمعة عربيّة وحضور كبير في نفوس كلّ من تعامل معه وعرفه عن كثب في الفرق المسرحيّة والمهرجانات التي كان علمًا بارزًا فيها، فضلًا عن ريادته في العمل التلفزيوني والدراما الأردنيّة والعربيّة.وقالت النجار، في بيان صحفي، صدر عن الوزارة، إنّنا نتألّم لرحيل مبدع وخبير مسرحي، قدّم جهده في سبيل خدمة عشّاق المسرح وكان معهم على الدوام، فأسهم مع زملائه من المبدعين والرواد في بناء حركة مسرحيّة أردنيّة يشار إليها بالبنان.وأكّدت الوزيرة أنّ الفنان الطريفي كان من أصدقاء الوزارة وعلى اتصال بنشاطاتها ومواسمها المسرحيّة، وبذل كلّ أنفاسه لخدمة المسرح"أبو الفنون"، وكانت له رؤية ومنهج متميّز أحبّه حضوره والجمهور الأردني والعربي، ولذلك يعدّ رحيله خسارة للمشهد الفني والدرامي الأردني، كفنان قدير تميّز بأعماله التي ما تزال حاضرةً في أذهان محبي الفن والدراما والمسرح.وقدّمت النجار تعازيها الحارة إلى عائلة الفنان الطريفي وأسرته المسرحيّة وزملائه في نقابة الفنانين الأردنيين، وتلاميذه وجمهوره المحلي والعربي، وقالت إنّ عزاءنا هو بمن يسيرون على دربه من الشباب ومبدعي المسرح وممن يقبسون من إبداعاته ورؤيته الفنيّة ودرايته الإخراجيّة والتمثيلية، وإنّا لله وإنا إليه راجعون.يشار إلى أنّ الفنان الطريفي من مواليد سنة 1955 بالزرقاء، وهو مخرج وممثل، حصل على شهادة البكالوريوس في الفنون المسرحية من جامعة بغداد عام 1979 كما درس في القاهرة من عام 1974 حتى 1977 وفي العام 1983 عمل في تدريس فن التمثيل بدار الفن، ومحاضرًا غير متفرغ في الجامعة الأردنية، كما أشرف على مشاريع التخرج لطلبة المسرح في الجامعة الأردنية. أدار ورشة وهندسة الفضاء المسرحي في الهيئة العربية للمسرح، وهو عضو (رابطة) نقابة الفنانين الأردنيين وكان عضوًا في هيئتها الإدارية، وعضوًا في لجان وهيئات ومؤسسات، منها: المجلس الوطني التأسيسي للثقافة والفنون، اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان المسرح الأردني. وللفنان خالد الطريفي العديد من الأعمال التلفزيونية، منها: مشاركته بدور بطولة في مسلسل زين الذي انطلق عرضه نهاية عام 2013. وفي عام 1974 شاطئ الزيتون تمثيل- في أكاديمية الفنون القاهرة. وفي عام 1976 العتمة تمثيل - الجامعة الأمريكية القاهرة. 1977 الفرافير تمثيل - نادي مخيم الحسين - عمان. 1982 قرية الشيخ حماد تمثيل - دائرة الثقافة والفنون. 1982 طريق السلامة تمثيل - دائرة الثقافة والفنون. 1983 دم دم تك تمثيل وإعداد وإخراج - الفوانيس.شارك في مهرجانات محلية وعربية ودولية، منها: مهرجان المسرح الأردني (دورات عدة)، مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، مهرجان قرطاج المسرحي، مهرجان مسرح دول الخليج العربي، مهرجان بغداد المسرحي، مهرجان جرش، مهرجان أيام عمان المسرحية، مهرجان دول البحر الأبيض المتوسط، مهرجان الكويت المسرحي، مهرجان مسرح الطفل العربي، مهرجان الشارقة، مهرجان الفجيرة، مهرجان الكويتالمسرحي السادس ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي (2001)، وملتقى المسرح الأردني.ونال جوائز عديدة، منها: 1987 جائزة أفضل تقنية في مهرجان قرطاج المسرحي، 1987 جائزة أفضل إخراج في مهرجان المسرح الأردني الأول، 1991 جائزة أفضل إخراج في مهرجان المسرح الأردني الثاني، 1992 جائزة أفضل ممثل في مهرجان المسرح الأردني الثاني، كما كرمته وزارة الثقافة ونقابة الفنانين الأردنيين في الكثير من المناسبات والمهرجانات والمواسم المسرحيّة.