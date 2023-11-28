وزيرة الثقافة تنعى المخرج السينمائي الأردني محي الدين قندور

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نعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، المخرج والكاتب والمنتج السينمائي الأردني الدكتور محي الدين قندور، الذي وافته المنية مساء أمس الاثنين، في بريطانيا.وأعربت النجار، عن خسارة الوسط الثقافي والفني لرحيل قامة فنية كبيرة وصلت للعالمية، وقدمت خبراتها وإبداعاتها محليًّا وامتلكت أدواتها من خلال مشوار ثري وحافل بالإنجازات السينمائية والتوثيقية والروائية والموسيقية.ونوهت في بيان صحفي، بأعمال المخرج الراحل التي ستبقى محفورةً في الذاكرة لمبدع واصل العطاء ،وجمع العلم بالخبرة والجدّ والعمل وشغف المهنة والإخلاص لقضاياه وأفكاره، كمخرج وكاتب ومنتج من جيل الرواد، حضرت أعماله الأدبية والسينمائية في الغرب الأمريكي والعالم، وأثّر في أجيال عملت للسينما بدافعية.يذكر أنّ الدكتور قندور، مخرج وكاتب ومنتج سينمائي عالمي، وُلد في عمان عام 1938، ووالده القائد العسكري الأردني اللواء عزت قندور، المشهور في حرب 1948، ومدير الأمن العام السابق في الأردن، هاجر إلى الولايات المتحدة في عمر مبكر وتابع دراسته هناك، وصولا إلى شهادة الدكتوراة، وأصدر العديد من الأعمال الروائية ثم تحول إلى صناعة الأفلام السينمائية.--(بترا)