وزير الثقافة اللبناني يزور معارض فنية بالمتحف الوطني

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زار وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى، يرافقه ممثل اليونسكو في لبنان شوقي ساسين، المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة.وكانت إدارة المتحف باستقبال الضيف والوفد المرافق له، حيث استمعوا الى إيجاز عن نشأة الجمعية الملكية للفنون الجميلة وتأسيس المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة والتطور الذي تم خلال 40 عاما على تأسيسهما.وقد تجول الضيف والوفد المرافق له المعارض الفنية المقامة حاليا في المتحف ومبنى "وجدان فضاء فني" الذي افتتحه المتحف الوطني مؤخرا، حيث يضم المبنى فضاءات فنية لتعليم الرسم والتصوير، والخزف والنحت، وفنون الجرافيك والتصميم الداخلي، من خلال عقد الدورات التدريبية والتعليمية.وفي نهاية الجولة، أبدى الوفد الزائر إعجابه بالتطور الذي شهدته الحركة الفنية الأردنية، داعين الى مزيد من التعاون في الشأن الثقافي، وبالأخص في مجال الفنون التشكيلية من خلال تبادل المعارض الفنية والزيارات بين البلدين.