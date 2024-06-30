 
الأحد 30 حزيران 2024
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وزير الثقافة تؤكد أهمية دور المرأة في مواجهة التحديات وتحقيق المنجزات

وزيرة الثقافة
وزير الثقافة تؤكد أهمية دور المرأة في مواجهة التحديات وتحقيق المنجزات

أكدت وزير الثقافة هيفاء النجار أهمية دور المرأة التي أسهمت إلى جانب الرجل في بناء الأردن وتطوره وصموده في مواجهة التحديات وتحقيق المنجزات.

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جاء ذلك خلال رعايتها اليوم السبت في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، حفل تخريج الفوج الثاني عشر من برنامج "تعزيز المهارات القيادية والتعلم بالمتلازمة - قمم للقيادات النسائية بوزارة الثقافة" الذي شاركت فيه موظفات الوزارة.


وفي حفل تخريج المشاركات بالبرنامج الذي ينظمه ملتقى النساء العالمي فرع الأردن، وحضرته وزيرة الاستثمار خلود السقاف، ورئيسة الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، والسفير الأسترالي في الأردن برنارد لينش، لفتت النجار الى أن الأردنيات يتمتعن بالإبداع والحكمة والتميز، مثمنة دور الملتقى في مساعيه لتطوير مهارات ومعارف المرأة الأردنية في مختلف القطاعات.


كما قدمت الشكر لجامعة الأميرة سمية، على استضافتها لفعاليات البرنامج الذي جاء تنفيذه بدعم من الحكومة الأسترالية، منوهة بالجامعة التي قدمت نموذجا أردنيا متميزا الى العالم في التعليم الأكاديمي بحقول تقنيات الرقمنة والمعلوماتية.


وفي مستهل الحفل ألقت الرئيسة التنفيذية للملتقى سمر نصار كلمة، أشارت فيها الى أن المشاركات في هذه الدورة من البرنامج جئن من مختلف المجالات الثقافية ويحملن في وجدانهن تراثنا الثقافي الثري.


وبينت نصار في الحفل الذي أدارته المديرة التنفيذية للملتقى نور حجازي، أن برنامج تدريب المشاركات ركز على أن الثقافة صناعة حية وحيوية وتدخل في مختلف القطاعات وكيفية استدامتها، وأن تكون محلية ومنبثقة من الجذور الثقافية للمجتمع الأردني، وتسهم بتعزيز الهوية الأردنية وبناء الوطن.


واستعرضت في كلمتها نشأة الملتقى في الأردن وإطلاق أولى برامجه عام 2014، وأبرز نشاطاته وأهدافه ومنها تركيزه على تعزيز الكفاءات، مشيرة إلى أنه قام بتدريب ما يزيد على 250 مشاركة من مختلف القطاعات في الأردن.


كما ألقت نيابة عن الخريجات، مساعدة أمين عام وزارة الثقافة عروبة الشمايلة، كلمة ثمنت فيها دور القائمين على البرنامج والمدربين، مؤكدة أهمية البرنامج والفائدة التي تحققت من المشاركة فيه وأسهمت في تطوير مفاهيم المشاركات.
واشتمل حفل التخريج على عرض لفيديو عن أبرز محطات الدورة وتفاصيلها وانطباعات المشاركات والمشرفين على التدريب ومصممي البرامج التدريبية.


وفي ختام الحفل سلمت النجار ونصار، وعضو الملتقى واحدى المشرفات على تصميم البرنامج ريم حبايب، شهادات الشكر والتقدير على مصممي برنامج الدورة والمدربين.


كما سلمت النجار شهادة شكر وتقدير للدكتورة أبو الهيجاء ولمصممة برنامج الدورة حبايب.بترا


واشتمل البرنامج على 128 ساعة تدريبية على مدار 5 أشهر.
--(بترا)

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