وفاة الأديب والناقد المسرحي السوري عبد الفتاح قلعه جي

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عمان - نعت وزارة الثقافة ومديرية المسارح والموسيقا في سورية، الأديب والناقد المسرحي عبد الفتاح قلعه جي، الذي توفي أمس، عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السورية"سانا".وعبد الفتاح رواس محمد قلعه جي، من مواليد 21 حزيران(يونيو) 1938، شاعر وكاتب مسرحي سوري، ولد في حلب ونشأ فيها.تخرج من جامعة دمشق، كلية الآداب، وعمل مدرسا وصحفيا، ثم في الإذاعة السورية وكتب العديد من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية. عين رئيسا لفرقة المسرح الشعبي في حلب 1968 – 1969. نشر شعره وأدبه في الصحف والمجلات السورية، وشارك في العديد من الندوات والمهرجانات في سورية والوطن العربي وإيران، بصفته باحثا ومحكما، وله مؤلفات قصصية للأطفال ودواوين شعرية وأعمال مسرحية ودراسات في الفكر والأدب والفن. -(بترا)